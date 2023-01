Alcadesa de Young sobre certamen de belleza de menores: "Puede que salga electa la más gordita, la más narigona o la más orejuda"

La alcadesa de Young, Mercedes Long, se refirió a la polémica generada con el certamen del concurso de belleza en el que participarán menores de edad, y que es organizado tanto por el municipio como por la Intendencia de Río Negro.

"Hace más de 20 años que se hace esta fiesta, es una fiesta familiar, donde las niñas piden desfilar, son niñas que van a la piscina, desfilan de ropa sport, se valora el conjunto, la gracia, puede que salga electa la más gordita, la más narigona o la más orejuda. No es belleza. Es conjunto, cómo se desenvuelven, cómo hablan. Van los padres, los abuelos y punto", dijo a El Observador.

El certamen Reina de la Piscina admite concursantes de 15 años cumplidos y se eligen dos “princesas” y una “miss simpatía” entre las concursantes que deben participar con autorización de los padres . Y además se agrega la elección de “sirenitas” en dos categorías: de 6 a 8 años y de 9 a 12.

La alcadesa apuntó contra las críticas que tuvo en el concejo de Young cuando planteó el certamen. "No es nada libidinoso. Las razones que plantearon el concejo, que poco menos que a las chicas las van a abusar y que exponen a las niñas su intimidad a ojos de adultos. Yo me pregunto, si llevás a tu hija a la piscina y los padres se quedan en las gradas esperando que termine la clase, ¿no las estás exponiendo? ¿Qué se piensan, que los hombres son todos pedófilos?", se preguntó.

"Me molesta porque acá en la marcha de diversidad, que yo la defiendo, si veías los carteles eran un horror. Están con la cosificación de las mujeres, del patriarcado. Tiene que haber un límite y los hombres no son tan malos y las mujeres no somos tan santas", aseguró.

"No podemos irnos a tanto extremo", continúo Long. Y se refirió a una charla que tuvo con las concejales: "'Ustedes que están en la gestión ven todo esto, pero yo como médico hace años que veo que hay un niño violado o niña violada o gente pedófila´", aseguró.

"Una de las concejales llegó a decir que después se prostituyen para conseguir ropa. Capaz que una mujer después se casa con un tipo de plata para conseguir ropa y ¿eso no es prostitución? Vamos a poner un límite. Estamos generando un mambo en la cabeza de las niñas. Yo tengo pacientes adolescentes que te dicen..y ´hay que probar, vio?´ No saben lo que están haciendo, se acuestan con mujeres, con hombres", continuó

"No vi a nadie que se pronunciara por esa cartelería que era un horror, no vi a nadie que se horrorizara tanto con el Carnaval de las Promesas. Acá todo meten en la política. Todo es político", afirmó.

El certamen, que se realizará el 14 de enero, fue repudiado por la directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), por el Frente Amplio, Natalia Argenzio. "Que se exponga a niños niñas y adolescentes a este tipo de eventos es algo que debemos poder discutir URGENTE y profundamente desde la sociedad toda para erradicarlos. Son situaciones de exposición por parte de los adultos que perpetúan la Cosificación de la mujer y van en detrimento de construir una sociedad equitativa e igualitaria", publicó en su cuenta de Twitter.

Respecto del evento “concurso de reinas de belleza” a realizarse el 14/01/2023 en la localidad de Young, el mismo esta siendo analizado minuciosamente por las areas correspondiente de INAU, y este equipo. — Natalia Argenzio (@ArgenzioNatalia) January 13, 2023

Por su parte el director del INAU, Pablo Abdala, dijo a Montevideo Portal que no tienen "potestades" para prohibir el evento. "Cometeríamos una ilicitud grave porque estaríamos restringiendo derechos, más allá de la opinión que uno pueda tener". "Quedan librados a los padres. No me afilio al criterio de que estamos cosificando a las niñas. Acá no valen las generalizaciones; hay que ver cada evento", agregó