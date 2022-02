Alejo Cruz, que se recuperó para jugar contra Fénix, contó cómo se quedó con la 10 de Peñarol

Alejo Cruz, extremo zurdo de 21 años, estará a la orden este sábado cuando Peñarol debute en el Torneo Apertura a la hora 17:00 contra Fénix en el Parque Capurro.

El juvenil del club, que el año pasado jugó cedido a préstamo en Racing, salió lesionado contra Plaza Colonia a los 65 minutos en la final de la Supercopa Uruguaya donde Peñarol se consagró campeón ante Plaza Colonia en el Campus de Maldonado.

El extremo recibió una dura entrada de Edhand Greising que sin intención de golpearlo se tiró de atrás en busca de la pelota y en lugar de golpearla le pasó la pierna por encima al balón y en el impulso, con el isquiotibial derecho, le provocó a Cruz una torcedura de tobillo derecho.

El jugador debió abandonar el campo, entró en su lugar Cristian Olviera, y cuando entró a festejar el título se lo vio rengueando.

Según pudo saber Referí, desde la interna de Peñarol, el jugador se recuperó favorablemente y va a estar a la orden.

Camilo dos Santos

Volada de Rochet, Cruz mira la incidencia

Pero seguramente lo hará en el banco de suplentes porque Agustín Canobbio volvió el miércoles tras jugar dos partidos con la selección uruguaya, por Eliminatorias, y arrancará la temporada como titular ya que es una de las grandes figuras del equipo. Como recién renovó contrato el 24 de enero y luego Diego Alonso lo convocó por la baja de Diego Rossi, Canobbio no jugó ningún partido en lo que va del año bajo las órdenes de Mauricio Larriera.

Cruz utilizará esta temporada la número 10 que venía usando Facundo Torres, quien emigró a la MLS para jugar en Orlando City.

El jugador contó cómo hizo para quedarse con el dorsal de esa camiseta.

"Cuando Facundo se va, como Peñarol últimamente le está dando esas camisetas a los juveniles, los compañeros me empezaron a decir que la agarrara yo, pero yo no la iba a pedir, me la tenían que dar. El Vasco (Matías Aguirregaray) y (Pablo) Ceppelini, me decían 'dale, dale', y cuando me la dieron no le había dicho nada a nadie, así que cuando me vieron todos me jodieron después en el vestuario", expresó Cruz a Hombres de Fútbol que se emite por AM1010.

"Larriera me da tranquilidad, me pide que juegue libre, me siguió toda la temporada en Racing y me dice que juegue con la misma libertad que jugaba en Racing. Son bastantes parecidas las ideas de Racing (al que dirigió Damián Santín) y Peñarol, entonces habitualmente jugaba por la izquierda, pero acá me dice que lo haga por donde me sienta cómodo y en el transcurso del partido puedo caer por las dos bandas", agregó Cruz.

"Tenemos una competencia sana y el que esté mejor va a jugar, también te motiva para estar lo mejor posible día a día", manifestó el jugador que pasó por todas las categorías formativas de Peñarol.

"En 2020 con (Raúl) Salazar jugaba de enganche en Tercera toda la pretemporada y cuando entrenaba con la Primera compartía con (David) Terans ese puesto. Jugaba suelto y Mauricio nos da libertad de movimientos; puedo jugar suelto atrás del Canario (Agustín Álvarez Martínez) y ocupar esa posición atrás del 9", expresó.

Cruz también contó que con el jugador que se siente más cómodo a la hora de asociarse es con Pablo Ceppelini: "Tiene mucha tendencia a tirarse hacia la banda izquierda y me siento muy cómodo con él".