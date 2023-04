Álvaro Tito: el perfil del futuro técnico, el incentivo a emigrar y los cambios que pretende a nivel local

A fines de octubre del año pasado, Álvaro Tito se jubiló de visitador médico, tarea que desempeñó en paralelo con su dilatada carrera como jugador y entrenador de básquetbol. El pasado martes, la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) lo designó como director deportivo para ser un nexo entre las selecciones nacionales y la dirigencia, para asesorar en la designación del entrenador que sucederá a Rubén Magnano y también para empezar a gestar cambios en la competencia doméstica.

De su tarea, el perfil de entrenador que se busca, la captación de talentos, la formación de jugadores y los cambios que buscará convencer de llevar a cabo, Referí charló con Tito, de 61 años, integrante de la selección olímpica de Los Angeles 1984 y campeón federal y sudamericano con Peñarol y Biguá.

¿Cómo lo tomó la designación en el cargo?

Con un poco de sorpresa, era una actividad que la tenía proyectada para más adelante. Pero también en un buen momento personal, con mucho tiempo y con ganas.

¿Qué formación tiene para el cargo?

Tengo hechos pequeños cursos de habilidades de liderazgo y coaching como preparativos para una certificación que recién obtuve de una Escuela de Administración Deportiva Catalana, la Unisport, de coaching deportivo y psicología de alto rendimiento. Fue un curso de 374 horas con diferentes unidades didácticas que fui aprobando. Y ahora estoy cursando en Uninova, que también está avalada por una universidad de Granada, donde estoy haciendo directamente el curso de director deportivo. Son 12 unidades didácticas y voy por la mitad de la tercera unidad. Esto aparte de todas las habilidades duras, que se llaman, del conocimiento de lo que es el juego, de lo que es el básquetbol. Estas son otro tipo de habilidades que me aportan desde otro lugar, que me complementan.

Leonardo Carreño

Tito como entrenador de Defensor Sporting

Esas habilidades duras son un patrimonio muy importante para alguien de su trayectoria.

Sí, pero no me quiero quedar con eso. Eso aporta. Pero fuiste jugador y no te tenés que quedar en el jugador para ser entrenador. No alcanza. Y ahora no me quiero quedar en el entrenador. El recorrido es válido, es un sostén por el conocimiento y me da una visión de las necesidades que hay.

¿Qué primera mirada tiene de las tareas que deberá desempeñar?

Es muy importante saber cuáles van a ser porque cuando uno se incorpora a una organización, siempre hay lugares paralelos o lugares que se puedan tocar. Voy a ser el nexo técnico entre el cuerpo Ejecutivo encabezado por Héctor (Assir) y las selecciones nacionales, tanto sean formativas mayores como femenino y por otro lugar también tener incidencia en las competencias internas, detectar cosas a mejorar en el organigrama de las competencia internas porque una vez que esas competencias estén funcionando dejo de tener incidencia. Estar al tanto de las necesidades que tienen los entrenadores, tratar de ayudarlos, cubrir sus necesidades, y tener relaciones preestablecidas con los jugadores de la selección.

¿Cómo analiza el momento de la selección uruguaya de básquetbol tras una nueva eliminación de un Mundial?

La eliminación no nos puede sorprender, desde 1986 que no vamos y desde 1984 a los Juegos Olímpicos. Es una constante, más allá de que alguna vez estuvimos cerca. Ahora empieza una época de transición donde jugadores muy importantes dejan de estar, hay un empuje de una camada nueva con ciertos jugadores absolutamente referenciales y lo que nosotros queremos hacer es abrir un nuevo proceso parándonos en los objetivos de realización y no de resultados, es decir en qué cosas tenemos que hacer y qué objetivos tenemos que lograr para que realmente se lleven a cabo y en consecuencia de esos objetivos de realización, ojalá que más adelante tengamos objetivos de resultados. Es un nuevo proceso y también se abre una nueva esperanza.

¿Ya tiene un candidato para que sea el entrenador de Uruguay?

No.

¿Y un perfil?

Queremos tener un plan de cómo queremos gestionar, cómo lo queremos hacer y la función que va a tener ese entrenador. Obviamente ese entrenador tiene que estar dentro del perfil o de nuestras necesidades, por dónde queremos hacer las cosas. A partir de eso se abre un abanico, la cabeza nuestra está amplia, pero primero es el plan: cómo lo queremos gestionar, si es full time, part time, si es uruguayo o extranjero. Son todas cosas a discutir. Tenemos la cabeza abierta absolutamente a todo, porque queremos elegir de acuerdo a lo que pensamos que sea la mejor elección.

Inés Guimaraens

Para Tito, el Metro y la Liga deben ser torneos paralelos

Si es extranjero va a tener que residir acá, eso ya lo anunció el presidente Assir, a diferencia de lo que ocurrió con Magnano.

Si. Nadie va a desconocer lo que es Magnano como entrenador, un monstruo sagrado internacional y referencial para lo que es Argentina y también para Uruguay. Eso es el cómo gestionar, cómo hacerlo. Queremos buscar una cosa diferente. En términos generales, conceptualmente, sería una selección abierta, participativa y proactiva hacia los entrenadores. Esas son las cosas que hoy tenemos en claro.

¿Qué plazos se dan al tener un Preolímpico fijado para agosto?

La fecha no la tenemos confirmada. Antes tenemos un Sudamericano U16. Para el entrenador tenemos tiempo, me está llegando muchísima información, entonces tampoco quiero apresurarme, quiero poner un filtro de las cosas que veamos que son prioritarias y ahí me voy a apoyar en el profesor Marcelo Bessio (preparador físico y coordinador de las selecciones uruguayas), en Marcelo Capalbo (entrenador de las selecciones formativas), en Alejandro Álvarez (entrenador de las selecciones femeninas) y en la ENEFUBB, la escuela de entrenadores, con el profe (Enrique) Parrela.

¿Cómo lo ve a Uruguay a nivel regional teniendo en cuenta el explosivo crecimiento de Colombia y el sostenido crecimiento de Chile?

Se está haciendo cada vez más exigente y estás en la delgada línea de ganar o perder. Hay un avance de otros países que nosotros lo tenemos que tratar de parar con trabajo, teniendo las cosas claras, mejorando nuestra competencia interna y que los jugadores se traten de ir.al exterior. Por más que acá hay muy buenos entrenadores, por más que mejoremos la competencia interna, el gran salto de calidad es tratar de prepararlos y empujar a los jugadores para que se vayan y ahí ellos, en otro nivel de competencia y exigencia que nosotros no se la podemos dar, que la disfruten y vengan de ese lugar para colaborar con nosotros.

¿Cómo juega ahí el rol de los entrenadores?

En la competencia interna tenemos que lograr que suba la vara, que sea exigente. Después hay otro proceso que es la capacitación de los entrenadores y que esos entrenadores preparen a los jugadores para que luego den el salto y que se vayan a otro ambiente, otras estructuras, otras capacidades, si querés otro mundo donde los chiquilines, los futuros jugadores van a tener la posibilidad de llegar mejor preparados después que den la vuelta y vuelvan a disfrutar de una posible selección nacional.

¿Es difícil ser jugador de básquetbol a nivel local?

No sé si es difícil, podés ser jugador de básquetbol, pero si querés ser un muy buen jugador de básquetbol, tenés que pasar exigencias, subir una escalera y tener la capacidad de seguir mejorando. Hay exigencias que acá no se las podemos dar por más que hagamos lo imposible.

¿Tiene una identidad de juego la selección uruguaya y debe redifinirla o tiene que forjar una nueva?

El básquetbol ha ido evolucionando. Nosotros tenemos una cultura. A cierto nivel, si no defendés duramente no competís. Esa defensa tiene que tener reglas y un sustento que te permita ser un equipo agresivo. Por otro lado están las características de los jugadores. Es un equilibrio entre nuestra cultura y las características de nuestros jugadores que no tenemos físicamente, por nuestro biotipo, jugadores para ser ultra competitivos al básquetbol. Entonces tenemos que buscar en el biotipo de nuestros jugadores cuál es nuestra mejor opción y a partir de nuestra cultura y biotipo buscar la forma de jugar y elegir a los mejores jugadores para integrar una selección nacional.

Inés Guimaraens

En la selección buscará objetivos a realizar para que después lleguen los resultados

Pero eso debe venir de las selecciones formativas.

Sí, tiene que empezar ahí el camino y tiene que haber como un hilo conductor donde los entrenadores de las selecciones formativas le den soporte y hagamos todo lo posible para que haya un vaso comunicante con la selección mayor. Ese camino tiene que estar sin interferencias no puede haber ningún peaje ahí eso tiene que estar limpio.

¿Qué rol juega el Plan de Desarrollo realizado recientemente y del que participó el propio Magnano?

Lo tengo que leer en profundidad. Es un diagnóstico muy bien detallado y ahora hay que hacerlo. Ese plan de desarrollo está establecido y ahora en este nuevo proceso tenemos que hacerlo práctico.

¿Qué se debe mejorar en materia de captación?

Está bastante organizada la captación. Hay puntos referenciales donde ir y a quién preguntar. De repente en la competencia estamos empezando más tarde que el fútbol; si nosotros empezamos a captar a los 11, 12 o 13 años, el fútbol lo hace desde edades más tempranas. Ahí es muy importante la capacidad de los entrenadores que se dedican a edades tempranas y no solo en el conocimiento del juego, sino en fortalecer otro tipo de habilidades sociales que me parece que son muy importantes y que nos pueden dar un valor agregado y quizás que no pueden diferenciar. Me refiero a habilidades blandas: ser empáticos, manejar la comunicación, las emociones, entender a los chiquilines, escucharlos, aprender a leer su gestualidades y desde ahí creo que podemos mejorar.

¿Y a dónde hay que apuntar?

Colegios, escuelas, está el programa Vamos Equipo! que lleva a cabo la Secretaría Nacional del Deporte, que es un punto de apoyo para asociarnos. Hay que apuntar a entrenadores jóvenes y en el cursod e la ENEFUB seguro que salen con la mejor preparación por eso voy a hablar con el profe Parrela. Tengo que preguntar y escuchar.

¿Va a intentar fortalecer la posibilidad de captar jugadores del extranjero con nacionalidad uruguaya?

Sí, ya hay algo, se están rastreando algunos jugadores jóvenes, eso ya lo está haciendo ahora Marcelo y el Conejo (Bessio) con edades de formación. Tenemos que visualizar esa información.

¿Cómo se puede mejorar la actividad local?

Hay que animarse a cambiar, hay que gestionar ese cambio y decir los por qué, argumentarlo. Esto es de criterio y de absoluta lógica: es mejor que un entrenador que dirija Liga, no dirija Metro. Que un jugador juegue Metro no juegue Liga, que elija. Otro punto importante es que los equipos que bajaron y los que no entraron a playoffs jugaron 24-27 partidos, en un año. Es poquito. Eso también hay que reverlo, cómo sumar partidos. Es para valorarlo. El formato de la Liga que hoy es Montevideo y Pando, es un formato interesante, se juega así en otras partes del mundo, pero con mayor cantidad de partidos. Se puede agregar algún campeonato previo. Son ideas que tenemos que hablar con un núcleo más amplio, sobre todo entrenadores, pero también se pueden sumar otras colectividades.

Cambiar y potenciar la actividad local parecen ser dos vectores claves en su llegada al cargo.

Buscar la excelencia. La competencia donde estás te potencia o te deprime. O te pone una vara que mide 50 centímetros o una vara que mide un metro o 1.50 metros y tenés que prepararte para saltar 1,50 metros. La competencia es lo que te mejora. Gestionando el cambio, animándonos a cambiar y sabiendo el por qué queremos cambiar y combinándolo con las posibilidades que tenemos, vamos a poder hacer algo distinto a lo que venimos haciendo, sino vamos a seguir en lo mismo. Queremos ser productivo en lo que hacemos, es un tema de convencer, seducir.

¿Cuáles son las voluntades que se tienen que unir para generar esos cambios?

Desde mi lugar a pararme a nivel de consulta con gente capacitada para que me dé las herramientas. Dialogar, intercambiar y yo ir como vinculante hacia el Comité Ejecutivo, decirles por qué necesitamos esto y a la vez después el Comité Ejecutivo bajarlo a los clubes. Y ahí seguir esa línea. Si tenemos que hacer alguna presentación, iremos . Todos queremos mejorar. Yo le tengo mucho respeto al dirigente de básquetbol porque se mete en esto desde su corazón. Si nosotros queremos plantearle lo que pensamos que es mejor, tenemos que ir con los argumentos para hacerlo.