Ancelotti puso a Darwin Núñez dentro de la nueva era mundial de los delanteros

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, criticó el fútbol que se está viendo en el Mundial de Qatar 2022 e hizo un análisis de los delanteros afirmando que el fútbol está en ese sentido en una fase de "transición". En tal sentido mencionó a tres delanteros uruguayos: Luis Suárez, Edinson Cavani y Darwin Núñez.

"No está siendo un buen Mundial, poco o nada quedará de Qatar 2022", dijo entrevistado este jueves por el medio italiano Corriere dello Sport.



"Han destacado algunos futbolistas ya conocidos como Kylian Mbappé, Richarlison, Vinicius Jr., Jude Bellingham, Julián Álvarez, Guido Rodríguez y Bono, el golero marroquí que lo hizo muy bien en Sevilla el año pasado", dijo el entrenador de Federico Valverde en Real Madrid.

Ancelotti destacó a Richarlison: "Es un delantero moderno, completo, no demasiado fino con los pies, pero con un ritmo fantástico en el área y muy coordinado. No es un gigante, pero su cabeza es fuerte. No es el típico delantero brasileño, pero lo pongo entre los mejores que hay"."Estamos en una fase de transición, sobre todo para los delanteros.Ibra (Zlatan Ibrahimovic) y Cristiano Ronaldo,Lionel Messi y Karim Benzema, que tienen 35 años, Robert Lewandowski lo hará el año que viene. Gonçalo Ramos no lo conocía", dijo sobre el ariete de Portugal que ocupó el lugar de CR7 ante Suiza, en octavos de final, y que se despachó con un hat-trick. Tiene 21 años y juega en Benfica. .Ancelotti también habló de Cristiano Ronaldo: "Probablemente todavía se sienta veinteañero porque está bien, tiene las respuestas que busca en su cuerpo. Siempre ha cuidado el cuerpo de forma casi paroxística. Sin embargo, la competencia se ha puesto dura, en Portugal alguien como Leao parte desde el banco".

"Lo he entrenado dos años y cero problemas. De hecho, me los resolvió. ¿Alguien que marca al menos un gol por partido puede ser considerado un problema? Cristiano entrena muy bien, está atento a los detalles, todo me resultó fácil de gestionar. Es un jugador excepcional", agregó."Conmigo habrá jugado cien partidos y marcado más de cien goles, alguien que mete 50 todos los años es solo bueno para el equipo", puntualizó.

Brasil, el favorito de Carletto

Ancelotti afirmó que Brasil es "el equipo más completo, tiene calidad, frescura, experiencia y la experiencia en situaciones así cuenta mucho".