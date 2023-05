Areco, exdirigente de Peñarol: "Contra Millonarios la sacamos muy barata; Bengoechea tiene una responsabilidad muy grande"

El exdirigente y candidato a la presidencia de Peñarol, Marcelo Areco, quien semanas atrás reconoció que quiere volver al club y seguramente sea nuevamente candidato, habló del presente del club

Acerca del partido que los aurinegros que terminó en derrota por 3-1 en Bogotá a manos de Millonarios este martes a la noche en el Estadio Nemesio Camacho, Areco dijo este miércoles en el programa "Último al arco", de Sport 890: "Me generó lo mismo que a todos los hinchas de Peñarol: una sensación horrible y que la sacamos muy barata. La verdad que la lluvia nos ayudó muchísimo porque en el segundo tiempo fue imposible jugar. En condiciones meteorológicas como el principio del partido, podía haber pasado una catástrofe".

Y añadió: "Me sorprendieron un poco demasiadas ausencias, Saravia, Seba Rodríguez, Rolan, Abel, pero el equipo lo hace el técnico, Supongo que habrá puesto lo que entendía que era lo mejor. Lo que pasa es que hay poco".

Para Areco, "los números del Apertura estarían diciendo eso. Pero el principio del Apertura fue una cosa y el final fue otra. Igual, para el nivel internacional, claramente estamos muy lejos".

Sobre la política de contrataciones del club, Areco también dio su opinión.

Areco será seguramente candidato en las próximas elecciones aurinegras

"No quiero nombrar a nadie. Pero uno ve a A, B, C, que uno piensa que son provisorios, pero debería haber un estudio. A veces, cuando traés a un jugador con un nombre importante, y en ocho o 10 fechas el jugador no está, o está más afuera de lo que juega, cuando es la solución para cambiar la pisada del horrible año que tuvimos en 2022, evidentemente no hubo un estudio correcto de los antecedentes físicos de los jugadores", sostuvo el exdirigente.

"A veces, tribunear para los dirigentes es muy difícil. También habíamos hablado del tema 'vamos por la sexta'. A veces el querer que una tribuna aplauda una decisión de ese tipo, es un proceso para llegar. Peñarol está lejos, lejos, y ahora está cada vez más lejos. Creo que igual todos teníamos una aspiración distinta, por lo menos, de competir en igualdad de condiciones, pero no estamos ni a nivel de equipos venezolanos", indicó Areco.

Consultado acerca de las declaraciones del técnico Alfredo Arias luego de la derrota por goleada por 4-1 ante Defensa y Justicia de Argentina en el encuentro anterior, sobre el hecho de que su equipo había visto algunos buenos momentos, Areco dijo: "Sí, pero los momentos no alcanzan. Cuando tenés 10 minutos que competís y 80 en los que no competís, terminás recibiendo cuatro goles. Si el equipo se viene abajo porque recibe una cantidad de goles es muy difícil. Peñarol tiene un problema estructural. Cuando se erran cuatro períodos de pases seguidos, es porque hay un problema de base grave y los resultados de eso, los estamos viendo".

Marcelo Areco responsabilizó a Bengoechea

Sobre el grado de responsabilidad del director del área deportiva, Pablo Bengoechea sostuvo que "la responsabilidad es multifactorial, y las causas también. Pero sin duda, la parte deportiva es el gran debe. porque frente a toda esta situación, se pretende instalar un relato, hay un permanente relato: apareciendo con una obra, con una cancha, conque bajamos el gasto. Y justamente ese relato que se pretende instalar, es porque lo deportivo, lo importante, lo neurálgico, está mal. Y eso que se pretende instalar justamente es el motivo por el que las cosas están mal. 'Bajamos el gasto'. No. Los equipos campeones, en el 96% son los que más gastan. Quiere decir que bajar el gasto en el plantel principal, es un gravísimo error, aunque quieras construir una cancha. Es un error garrafal. Entonces, ese propio relato está mal, el área deportiva está claro que es una parte importantísima y que Bengoechea tiene una responsabilidad muy grande, y estamos hablando de un ídolo del club. Pero las gestiones se miden por resultados y Peñarol está en las 40 contrataciones, y muy poquitas estuvieron a tono".

Areco habló del torneo local y de lo que se vendrá.

Diego Battiste

Areco no está de acuerdo con el trabajo de Bengoechea en la dirección deportiva mirasol

"Queda medio campeonato. Creo que Peñarol es favorito para ganarlo y ojalá lo ganemos. Si alguien está conforme con este presente deportivo de Peñarol y cree que ganar un Apertura, tener más seguidores en Twitter o vender ocasionalmente más entradas que tu rival, es lo importante, está bien, y respeto que haya alguien que lo quiera. Creo que estamos muy lejos del club que debemos ser, por nuestra historia, por el peso. Incluso en lo local, la diferencia con el resto de los equipos, salvo con el tradicional rival, es muy grande, y Peñarol debería estar más cómodo. Dios quiera que podamos ganar el Uruguayo que esría importantísimo para paliar en parte, todos los sinsabores deportivos que nos ha traído este trienio", expresó.

Y añadió: "Uno está acostumbrado a que los juveniles ascienden y entran en los últimos minutos. Ayer (este martes) uno de los que salvó un poquito fue (Bruno) Guisolfo, pero me parece que lo mandaron a los palos. Hay situaciones en la que los juveniles no pueden asumir responsabilidades y cuando el equipo anda así, es muy difícil ascender futbolistas. Sobre todo, cuando tenés una cantidad de jugadores de experiencia y que los trajiste para absorber toda esa presión que tiene la camiseta de Peñarol, y terminás jugando con chiquilines que uno no visualiza que sea el momento de subirlos".

Acerca dela derrota ante Millonarios, se explayó un poco más.

"Esto fue una cuenta más al collar. La participación internacional de Peñarol ha pegado muy fuerte, ha calado muy hondo. Hay 64 equipos compitiendo y somos el de peor puntaje. Esto repercute en la historia y en el nombre de Peñarol, en cuando vas a contratar jugadores y los querés seducir a que vengan al club más grande del Uruguay. Esto va a pesar y va a pesar mucho y va a costar mucho repuntar esta imagen que dio Peñarol en el exterior", terminó diciendo el exdirectivo mirasol.