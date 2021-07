Arturo Vidal trató de "payasito" al árbitro y dijo que Chile "puso de rodillas" a Brasil

Arturo Vidal nunca pasa inadvertido. Ni adentro de la cancha (además del corte de pelo, juega muy bien), ni afuera. Este viernes, después de que la selección de Chile perdiera 1-0 ante Brasil y quedara eliminada de la Copa América, el "Rey Arturo" se despachó de lo lindo contra el árbitro argentino Patricio Loustau.

"Cuando uno juega con Brasil, necesita un árbitro que tenga los pantalones bien puestos, no uno que quiera ser protagonista, necesita un árbitro justo, no uno que quisiera ser un payasito, me voy triste por eso", expresó el chileno al cabo del encuentro.

El posteo en Instagram

Luego atacó a Brasil en sus redes sociales. "Me duele mucho perder y saber que no podremos pelear el título que todos queremos. Pero me voy tranquilo porque dejamos la vida en la cancha y volvimos a tener a Brasil de rodillas", escribió en Instagram junto a fotografías recordando cuando Brasil derrotó por penales a La Roja en el Mundial del 2014.

Vidal agregó: "Lo mejor de esto es que nos volveremos a ver Brasil, en septiembre en nuestra casa y allá estaremos mejor preparados y ¡veremos quién gana! Chile te amo y muero por mi bandera", terminó el jugador.