ASSE finalmente no ofertará por la infraestructura de Casa de Galicia

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) no realizará una oferta por la infraestructura de la mutualista Casa de Galicia debido a que no dispone de los US$ 20 millones necesarios para adquirir las instalaciones, informó el presidente del ente estatal, Leonardo Cipriani, en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Cipriani reconoció que tenían "pensado" adquirir la infraestructura, incluso lo habían "transmitido" a las autoridades, pero explicó que "hay temas que no dependen solo de ASSE", y repercuten en el Ministerio de Economía –que posee los bienes de la mutualista– y otros intereses privados. En enero, Cipriani había dicho que le "gustaría" quedarse "con la estructura" de Casa de Galicia, debido a que "ASSE necesita otra puerta de emergencia en Montevideo". En este sentido, el presidente de ASSE indicó que el organismo tiene como prioridad la construcción del Hospital del Cerro, que según Cipriani estará listo para 2023, y "ampliar la puerta del Saint-Bois". Ambas estructuras refuerzan la atención de puertas de emergencia en el oeste, remarcó el jerarca. ASSE tenía un convenio con Casa de Galicia para utilizar su puerta de emergencia con personas derivadas por el servicio SAME 105. Las obras también permitirán cubrir la pérdida de este "apoyo" en invierno, agregó Cipriani. Siete internados Sobre el cierre de la mutualista, que se hizo efectivo este viernes a la medianoche, Cipriani lo calificó como "una situación dolorosa para el sistema, para la población, para todos los usuarios de allí". Leé también Casa de Galicia: la despedida de los trabajadores de su "segunda casa" entre llantos y abrazos El presidente del ente valoró que ASSE tuvo como misión "permitir que la atención continuara" durante su control del hospital, luego de que el Poder Judicial decretara su cierre el 23 de diciembre. "Lo pudimos hacer", afirmó. Hasta este viernes quedan en Casa de Galicia cuatro pacientes internados en cuidados moderados, dos en CTI y uno en cuidados intermedios, detalló Cipriani.