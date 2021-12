Atlético acumuló su cuarta derrota al hilo y Suárez sumó su quinto partido sin anotar

En la víspera de que Diego Simeone cumpla 10 años al frente de Atlético de Madrid, el técnico argentino vive uno de sus peores momentos después de sufrir la cuarta derrota consecutiva, este miércoles frente a Granada (2-1), en partido aplazado de la novena jornada del campeonato español.

El equipo colchonero comenzó bien el partido, adelantándose en el marcador con un tanto del portugués Joao Felix nada más empezar el juego a los 2 minutos, con un disparo cruzado que sorprendió a su compatriota Luis Maximiano.

El exjugador de Benfica, el fichaje más caro de la historia de Atlético (€ 120 millones) y que por el momento no ha respondido a las expectativas, fue el mejor de los rojiblancos, ya que marcó un segundo tanto antes del descanso, anulado por una supuesta falta del jugador luso (43') y estrelló un disparo en el palo justo antes del segundo tanto granadino, anotado por el veterano Jorge Molina (61').

En la primera parte, el venezolano Darwin Machís había empatado con un gran disparo desde fuera del área (17').

Esta nueva derrota atlética, la cuarta consecutiva, algo inédito en los 10 años de Simeone en el banc rojiblanco, aleja a Atlético de sus opciones de revalidar el título liguero, ya que podría quedar a 17 puntos de Real Madrid, si el líder gana este miércoles a Athletic en partido adelantado de la 21ª jornada.

Peor aún, Atlético, que por el momento se mantiene quinto, se complica el primero de los objetivos de la temporada, la clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Jorge Guerrero / AFP

Suárez en el festejo de Joao Félix: duró poco

El encuentro, correspondiente a la novena jornada, se aplazó en su momento debido al gran número de jugadores sudamericanos indisponibles por los partidos clasificatorios al Mundial de la Conmebol.

Esto acabó perjudicando a Atlético, que tuvo que enfrentarse a Granada en su mejor momento, con tres victorias consecutivas y cinco partidos sin perder, lo que le ha llevado al 12º puesto en la clasificación después de haber estado en la zona baja de la clasificación durante la primera parte del campeonato.

Luis Suárez, tras molestarse el sábado porque Simeone lo sacó en el partido ante Sevilla, fue nuevamente titular y salió al minuto 68.

Lleva cinco partidos sin marcar goles. El último fue el 7 de noviembre contra Valencia.

Marca tituló su nota del uno por uno de Atlético con una frase que refleja el momento del uruguayo: "Suárez no está para quejarse demasiado" y dentro de la nota entregaron este concepto: "Un día más se fue sin marcar el uruguayo. Lejos del área se pierde y le cuesta mucho entrar en juego. Si el Atlético no practica su fútbol en campo rival es difícil que sea decisivo. Joao le buscó, pero no acertó en los últimos metros"