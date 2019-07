¿Cuál es el negocio de Atlético de Madrid en la compra y venta de jugadores?

El pasado miércoles 3 de julio Atlético de Madrid hizo oficial el fichaje del portugués João Félix procedente de Benfica. Esta operación se cerró en € 126 millones, lo que supuso el fichaje más caro de la historia del club de la capital de España.

Si bien el joven futbolista parece no sentir la presión de tantos millones invertidos en su pase esto se sostiene gracias al pago de la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann que probablemente recale en Barcelona.

Alguna vez, Diego Simeone dijo en una entrevista a The Coaches' Voice que se encontraba en un equipo de menor poderío económico por lo tanto debía buscar alternativas a la hora de comprar jugadores.

"No tenemos las opciones de los súper poderosos de gastar € 150 o € 200 millones en un jugador. De manera que tenemos que intentar ser creativos", sentenció. Muchas veces esto fue respetado por el equipo del técnico argentino pero en otras situaciones no mucho. Lo que sí queda claro es que el club suele buscar un tipo de compra; jugadores que puedan crecer en el club e incrementar su valor. En algunos casos el plan sale bien pero en otros no tanto.

Buenas inversiones

En varios casos el club compró por una suma baja y luego vendió por un número mayor, un ejemplo claro de esto es lo ocurrido con Antoine Griezmann quien llegó procedente de Real Sociedad por € 20 millones y está a punto de ejecutar su clausula por € 120 millones. El frances disputó 257 partidos con los colchoneros marcando 133 goles, en ese lapso consiguió la Supercopa de España, la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa.

Otro de estos casos es el de José María Giménez, que si bien todavía pertenece al club, su valor se elevó en muchos millones desde su compra a Danubio por menos de un millón de euros. El jugador ha sido sondeado varias veces por clubes como Manchester United o Juventus pero la respuesta de Atlético siempre fue negativa. Giménez lentamente se transformó en una de las figuras del equipo, al momento tiene disputados 164 partidos y alcanzó la Liga Española y la Supercopa de España.

Toby Alderweireld llegó desde Ajax por € 7 millones y disputó una buena cantidad de partidos, pero nunca pudo ser titular indiscutido. Luego de una salida a préstamo a Southampton finalmente recaló en Tottenham que pagó más del doble por su traspaso: € 16 millones.

Un caso reciente de esto es el de Rodri, jugador de Villarreal en la temporada 2018-2019 pasó al colchonero por € 25 millones y en las últimas semanas fue transferido a Manchester City por € 70 millones. El mediocampista español de 23 años buscará en Inglaterra afianzarse en el equipo de Pep Guardiola. Sus buenas actuaciones en Atlético de Madrid ya lo llevaron a la selección española.

Apuestas que salieron mal

Pero no todas las apuestas le salieron bien al Cholo. Muchos estos jugadores baratos no pudieron desarrollar su potencial. En algunos casos se pudo recuperar la inversión, pero en otra ocasiones ni eso fue posible.

Un caso emblemático es el del actual delantero de River Plate, Rafael Santos Borré. El colombiano llegó por casi € 3 millones desde Deportivo Cali y nunca pudo debutar de manera oficial en el colchonero. Luego de varias salidas a préstamo, River Plate compró su ficha por € 3 millones.

Luciano Vietto logró destacarse en su primera temporada como jugador de Villareal. Esto le valió su pase al colchonero por € 20 millones. En Atlético nunca logró consolidarse por lo que tuvo muchas salidas a préstamo, finalmente fue vendido por algo más de € 7 millones a Sporting Lisboa.