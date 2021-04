Da sus primeros pasos un otoño favorable para la ganadería, pero con algunos riesgos

Avanza un otoño favorable para la ganadería, con lluvias que consolidan un buen panorama forrajero y que se traduce en firmeza de precios, tanto del ganado gordo como en la reposición. Las expectativas por un mundo normalizado siguen allí, con Europa que comienza a dar señales positivas, y China y Estados Unidos que siguen traccionando la demanda por carne.

En el ámbito local, el foco de atención está puesto en las restricciones que tiene o pueda tener la actividad industrial, vinculado eso al avance de casos de covid en plantas frigoríficas.

Por cuarta semana consecutiva el novillo gordo especial cotiza entre US$ 3,50 y US$ 3,55 por kilo en cuarta balanza en ganados bien terminados, con una oferta que no es abundante.

La vaca gorda –que sigue más pedida por la industria– se ubica entre US$ 3,30 y US$ 3,35 en lotes especiales. La Holando se comercializa entorno a US$ 3,15.

La demanda del abasto es dinámica en el caso de las vaquillonas, con valores que van desde los US$ 3,40 hasta US$ 3,50 en negocios puntuales, por ganados excepcionales.

Las entradas se ubican entre una semana y 10 días, con alguna planta que está posponiendo cargas por pausas sanitarias en la faena debido a la pandemia. Esta semana hubo una reunión entre ministerios, frigoríficos y trabajadores.

A pesar de las restricciones que esto ha generado y una menor actividad por la Semana Santa, la faena de vacunos en marzo fue la más alta para ese mes desde que hay registros y en este primer trimestre del año superó en casi 30% el volumen procesado a comienzos de 2020, pasando de 461.519 cabezas a 587.627.

La expectativa es que en abril la actividad semanal se mantenga alta. “Si todo se normaliza –abril es un mes muy desafiador sobre todo en lo sanitario interno– podemos pensar que ese eje de las 50.000 reses puede ser esperable”, declaró en el programa Tiempo de Cambio de radio Rural Marcelo Secco, gerente de Marfrig Uruguay y presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica (Adifu).

Señales de recuperación en el mercado internacional

Por el lado de la demanda internacional de carne, el mercado europeo comienza a dar señales de recuperación, mientras China y Estados Unidos traccionan las ventas.

En marzo, de hecho, las exportaciones de carne vacuna de Uruguay subieron 30% respecto a febrero y superaron las 40.000 toneladas peso canal, impulsadas por las ventas a China, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En lo que va de 2021 Uruguay lleva exportadas 114.994 toneladas de carne vacuna a un valor promedio de US$ 3.809, lo que representa un incremento de 21% en volumen de frente a las 95.185 toneladas enviadas al exterior en igual período del año pasado, pero un descenso de 5,6% en el valor por tonelada.

El mercado de reposición acompaña la firmeza del mercado del ganado gordo, con colocación total para los terneros en Plaza Rural esta semana, logrando un promedio de US$ 2,47 por kilo en pie, un aumento de cuatro centavos (2%) respecto al mes pasado y de 16 centavos (7%) frente al remate de marzo del año pasado, de US$ 2,31 por kilo.

La mejor disponibilidad de forraje, una demanda internacional que se aprecia fortalecida, mejores precios de exportación y además la llegada de las cuadrillas kosher –esperada para este mes o para comienzos de mayo– conforman un conjunto de elementos que le darán firmeza para el mercado del gordo durante las próximas semanas.

Ovinos con demanda sostenida, precios en suba y menor oferta

En el caso de los lanares, el mercado mantiene la solidez de las semanas previas.

Hay una demanda industrial persistente. La oferta se ha reducido, pero los negocios se van concretando de forma fluida, se informó, con valores unos centavos por encima de las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), que marcó US$ 3,35 por kilo para los corderos livianos, US$ 3,36 para el cordero pesado, US$ 3,33 en el caso de los borregos, US$ 3,26 para los capones y US$ 3,21 por kilo para las ovejas.