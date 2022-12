Balbi sobre Sebastián Rodríguez: "Pocos jugadores opinan con el corazón y no con intereses económicos"

El vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, habló este lunes sobre la incorporación a Peñarol de Sebastián Rodríguez, quien defendió a los tricolores la década pasada.

"No me sorprendió tanto lo de Sebastián Rodríguez. Hay muy pocos jugadores en el mundo que opinen con el corazón y no con los intereses económicos. El ofrecimiento que le hizo Peñarol fue mucho más interesante que el que le hizo Nacional", sostuvo en una entrevista con Sport 890.

Los albos se movieron para quedarse con sus servicios, pero el futbolista que viene de jugar en Emelec de Ecuador prefirió al equipo mirasol.

El Club Atlético Peñarol presenta este lunes al volante, primer fichaje carbonero para la próxima temporada en la que el entrenador Alfredo Arias estará al frente del equipo.

A los hinchas de Nacional no les cayó bien la incorporación de Rodríguez a Peñarol y le pasaron factura en sus redes sociales.

Los hinchas le recordaron una publicación de Rodríguez del 14 de mayo de 2019, cuando saludó al club por sus 120 años de fundación.

También le recordaron un Instagram Live que hizo con el ex Nacional, Matías Zunino, en el que aseguró que nunca jugaría en Peñarol.

Más Zuninos, menos Sebastián Rodríguez pic.twitter.com/EO8yPwpzPo — 𝙆𝙇𝙊𝙎𝙀 (@klosebolso) December 23, 2022

"No me quiero meter en el bolsillo de nadie. Pero tenía la necesidad?? No era un ídolo pero si la gente de Nacional le tenía muy alta estima"; "La plata de un club (clásico rival) vale más q el 'amor' que le tenés a Nacional? Al parecer sí, tan hincha no eras entonces", son algunos de los comentarios que se leen.