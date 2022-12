Berterreche y el campo de Manini: “Sigo teniendo razón, nadie me demostró lo contrario”

“Fue la mayor representación de una decisión política por encima de lo jurídico que ví en mis 18 años de función pública. Nunca ví nada igual”. Así lo aseguró el director frenteamplista del Instituto Nacional de Colonización (INC), Andrés Berterreche, en relación a la reciente resolución del organismo que, por mayoría, definió que el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, no es colono.

La definición -que también atañe a la esposa y al suegro de Manini, como socios en la propiedad del inmueble 511 ubicado en Artigas - fue tomada luego de un año de debate , contó con el voto de los cuatro directores del oficialismo y, jurídicamente, procuró clausurar una discusión que está lejos de cerrarse desde el punto de vista político. Berterreche, que votó en contra, dice tener constancia de que hubo “presiones salvajes” desde el Poder Ejecutivo a los directores oficialistas, que incluso recibieron más de una llamada de los propios involucrados.

Entrevistado este lunes por El Observador, el director opositor dice que averiguó, pero que no le queda ninguna instancia legal para revertir la decisión. No puede, por ejemplo, recurrir ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA). “No me queda otra cosa más que desenmascarar toda esta situación, vergonzosa y vergonzante”, dijo.

El director frenteamplista cuestionó que la mayoría resolviera desconocer tres informes sucesivos de funcionarios del instituto -que concluyeron que Manini sí es colono- y que, en su lugar, resolviera fallar en sentido opuesto en base a un análisis privado, poniendo así en tela de juicio de aquí en más la validez de cualquier dictamen de los servicios jurídicos del organismo.

Un estudio privado que, reparó, costó US$ 10 mil y que fue elaborado por “un tipo que dicen que es un crack, pero que ni siquiera terminó el posgrado en derecho agrario”. La referencia es a Horacio de Brum, presentado como docente grado 3 y especialistas en Derecho Agrario de la Universidad Católica y que fue contratado a los efectos en forma directa. De Brum, señaló Berterreche, elaboró su informe en apenas cinco días y pese a que allí señaló que “no tuvo acceso a toda la información” sobre el caso, concluyó en que Manini y los suyos no son colonos.

“Es asombroso, da para la perplejidad” señaló el director al señalar que lo de De Brum es insostenible, ya que ni quiera indicó cuál fue la documentación a la que no pudo acceder. Entre las críticas, Berterreche reparó en que el abogado contratado nunca controvirtió el informe de la Sala de Abogados del instituto, dejando así puntos relevantes sin definición. Por ejemplo, dijo, las reiteradas veces que Roque Moreira se presentó ante el INC “reconociéndose como colono”.

Más pruebas

Más allá de la resolución del directorio, Berterreche dijo dudar de los efectos que tendrá el tema en el futuro. Por ejemplo, el día en que Manini y familia quieran vender el campo o el predio vaya a sucesión. La duda del director pasa por si un fallo no unánime es suficiente para laudar la salida de un campo del régimen de colonización.

Berterreche consideró “disparatado” que se sostenga que el inmueble 511 nunca estuvo afectado al instituto. Para respaldar su postura apeló a la ficha de inscripción inicial de Roque Moreira -el suegro de Manini- ante el INC y que, entre otros, figura en el tribunal de honor en su contra procesó el Ejército en relación a la compra del campo.

Por otra parte, apeló a una resolución del 2 de marzo de 1971, en donde el INC decidió unificar las cuatro fracciones del inmueble en dos lotes, debido que el área podría resultar antieconómica si la adjudicación se hubiera dado por separado. Este fue uno de los principales argumentos que sostuvo la defensa de Manini. Sin embargo, para Berterreche la unificación de las fracciones no inhabilitaron la aptitud colonizadora.

El director se refirió además al pedido que Roque Moreira hizo en 1975, para acogerse a lo dispuesto por el artículo 127 de la ley de Colonización. Allí se indica que "no podrán ampararse a los beneficios de esta ley, en cuanto acuerda a los colonos rebajas o facilidades de orden especial, las personas que a juicio del Instituto por su situación económica estén en condiciones de realizar las explotaciones con sus propios recursos".

“¿Por qué razón alguien que pidió beneficiarse con un artículo de una ley no está dentro de esa ley?”, se preguntó el director.

Berterreche aludió además al caso de Gonzálo Vertiz Basagoity, propietario del padrón 4126 del inmueble, que en 1991 se lo vendió a Manini Ríos. Según el director en 1982, cuando Vertiz terminó de pagar esa fracción, se presentó ante el INC a pedir autorización para vender la mitad del predio a su hermana Verónica. Berrterreche se preguntó por qué razón lo haría si -como sostuvo la mayoría del directorio - ese campo nunca estuvo afectado a Colonización.

También se refirió a un hecho reciente. Según cuenta, diez días antes de que se conociera el informe de la Sala de Abogados -a mediados de noviembre- se presentó ante la institución la mujer propietaria de otras 100 hectáreas comprendidas en el inmueble 511. Llegó con los títulos a reconocer que sus tierras estaban afectadas por Colonización, y pidió acogerse a una ley de 2011 que facilitó las regularizaciones. Si bien la decisión está en proceso, la mujer no será regularizada por la reciente resolución del directorio que amparó a Manini.

Para el jerarca frenteamplista, entonces, no existen dudas. “Manini es colono y esas tierras están afectadas a Colonización”. Allí aseguró tener “52 documentos” que así lo demuestran y en los que, entre 1969 y 1985, dan cuenta de la intervención del instituto sobre el inmueble en cuestión. “Sigo teniendo razón, nadie me demostró lo contrario”, insistió.

Es por eso que Berterreche -que a principios de este año había dicho que estaba dispuesto a renunciar si Manini podía demostrar que la razón estaba de su lado- no piensan dejar su cargo. Salvo que se lo pida el Frente Amplio.

“Si algo no tuve fue la necesidad de tener un cargo político. No lo necesito ni para comer ni para militar”, aseguró. Y la razón que dice tener es, afirma, la que le permitirá decir en un futuro: “la historia me absolverá”.