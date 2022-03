Presidente del BID "ve bien" a Uruguay y apunta a elevar exportaciones en US$ 6.000 millones

Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ve a Uruguay con grandes oportunidades de crecimiento en el contexto mundial actual y apuntan a que el país logre incrementar sus exportaciones en más de US$ 6.000 millones.

En un conversatorio organizado por el BID, su presidente, Mauricio Claver-Carone, dialogó con varios periodistas latinoamericanos. En ese sentido, dijo que a Uruguay “siempre lo ve bien” y destacó el papel que está jugando el país –y particularmente la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche – en temas de igualdad de género y cambio climático.

Por otra parte, informó que el BID estará realizando un evento de inversión para el sector privado para fines de 2022 en Uruguay y que desde el organismo han identificado más de 250 proyectos para potenciar la inversión.

“Si estos proyectos pudieran captar el 10% de las importaciones de esos productos que EEUU realiza de las Américas y que Uruguay ya exporta, incrementaría sus exportaciones en más de US$ 6.000 millones”, explicó.

Dentro de las áreas en las que se pueden dar potencial inversiones, Claver-Carone destacó los servicios basados en conocimiento como los audiovisuales, software, capacitación a distancia, analytics y marketing.

También se refirió a la industria farmacéutica y en pensar a Uruguay como un “hub de distribución general”. Además señaló la biotecnología, la investigación clínica y la producción de medicamentos. Al grupo de sectores con gran potencialidad sumó al forestal, apuntando a la madera, la celulosa y productos derivados.

“En el evento esperamos poder trabajar más quirúrgicamente en estos temas, vamos a estar invitando a inversores y si conseguimos esos US$ 6.000 millones sería un gran impacto para el desarrollo del país”, sostuvo el jerarca del BID.

Wikipedia

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La polémica por su elección y lo que hizo hasta ahora

Claver-Carone es abogado de profesión y fue asesor del gobierno de Donald Trump, quien promovió su candidatura. Ocupa el cargo para el período 2020-2025. Uruguay estuvo dentro del bloque de 23 países que apoyó su postulación.

La designación de Claver-Carone al frente del BID no estuvo exenta de polémica ya que rompió con la tradición de 60 años de latinoamericanos al frente de esa institución. A su vez, su cercanía con Trump generó reticencias en varios países como Argentina, Chile, Costa Rica y México.

Incluso en Uruguay no tuvo apoyo unánime ya que si bien el presidente Luis Lacalle Pou acompañó su candidatura, el entonces canciller Ernesto Talvi y el Secretario General del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, no lo respaldaron.

Al ser consultado sobre esta polémica, el presidente del BID sostuvo que es un tema de que ya “ni se acuerda” ya que las discusiones durante las elecciones “terminan con la elección”. En esa línea, dijo que su gestión “habla por sí misma” ya que el año pasado el banco alcanzó un financiamiento récord de US$ 23.500 millones, se logró la “recaudación más grande del sector privado en la historia” y fue un “año récord en movilizaciones de cofinanciamiento”.

Claver-Carone entiende que cumplió con lo prometido durante la campaña electoral que realizó. “Desde que los cofinanciamientos al sector privado iban a ir de 40 centavos a US$ 1 en la paridad en con financiamiento. Además soy el único presidente de la historia de esta institución en cerrar con más de US$ 20.000 millones en financiamiento”, dijo.

Y agregó: “Yo había dicho que el nuevo normal para este banco debería ser US$ 20.000 millones. El año pasado cerramos con US$ 23.500 millones cuando antes de mi presidencia el promedio de financiamiento del banco era entre US$ 14.000 millones y US$ 17.000 millones. El apoyo que le hemos brindado a los países habla por sí mismo”, destacó.