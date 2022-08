Biden ofreció a Putin negociar un acuerdo que sustituya el vigente entre Washington y Moscú

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su disposición para comenzar a negociar "de inmediato" con Rusia un nuevo tratado que sustituya al Nuevo Start, el pacto entre ambos países que limita el número de armas nucleares y que expirará en 2026.

Biden hizo el ofrecimiento en un comunicado con motivo del inicio de una nueva conferencia de Naciones Unidas (ONU) para examinar el histórico Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), donde EEUU estará representado por el secretario de Estado, Antony Blinken.

No obstante, Washington dijo que la negociación "requiere de un socio dispuesto a operar de buena fe" y afirmó que "la agresión brutal e injustificada de Rusia en Ucrania ha hecho añicos la paz en Europa y constituye un ataque contra los principios fundamentales del orden internacional".

Poco después de llegar a la Casa Blanca, Biden acordó con Putin mantener vivo por cinco años más el Nuevo Start, que limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada uno de los dos países en tierra, mar y aire.

Biden, además, mencionó que China tiene responsabilidad como uno de los cinco países con armamento nuclear adheridos al TNP y miembro del Consejo de Seguridad. Señaló que Beijing debería embarcarse en conversaciones para reducir "las dinámicas militares desestabilizadoras".

El tratado

La conferencia que se inició hoy, y en la que participan los 116 países firmantes del TNP, es la primera en siete años y coincide con los renovados temores por una confrontación, o un accidente atómico, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Un escenario global también caracterizado por las negociaciones con Irán y el programa atómico norcoreano.

Los expertos estiman que quedan unas 13.000 ojivas en todo el mundo. La reunión de cuatro semanas tiene como objetivo generar un consenso mínimo sobre los próximos pasos, pero las expectativas son bajas. La directora de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares y Premio Nobel de la Paz, Beatrice Fihn, admitió que la conferencia se realiza "en un momento muy, muy difícil".

Abierto a la firma en 1968, el acuerdo entró en vigencia en 1970 y desde entonces es la piedra angular del régimen mundial de no proliferación. Si bien el TNP pudo haber tenido un papel de contención, las metas marcadas por el tratado están muy lejos de ser alcanzadas, ya que en la actualidad hay más países con armamento nuclear que en el momento de su entrada en vigencia.

"La perspectiva de un conflicto nuclear, una vez impensable, está nuevamente dentro del ámbito de la posibilidad", advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres, quien agregó que “hace falta solo un malentendido o un error de cálculo para desencadenar el exterminio nuclear, una espada de Damocles que conllevaría no solo muerte y sufrimiento, sino también el final de la vida en la Tierra”.

Por lo pronto, Ucrania no es el único tema candente. Corea del Norte da muestras de estar preparando su primera prueba nuclear desde 2017. Además, las conversaciones sobre la reactivación del acuerdo destinado a evitar que Irán desarrolle armas nucleares siguen estancadas y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de supervisar y hacer cumplir los acuerdos, parece cada vez más condicionado.

La cantidad total de armas nucleares en el mundo se redujo en más de un 75% desde un máximo de mediados de la década de 1980, en gran parte debido al final de la Guerra Fría. Sin embargo, desde entonces, India y Pakistán, que no firmaron el TNP, desarrollaron bombas atómicas, al igual que Corea del Norte, que ratificó el pacto, pero luego se retiró. Israel, en tanto, que no es signatario, tiene un arsenal nuclear que no confirma ni niega.

Para complicar más el panorama, el año pasado, el Reino Unido elevó un límite autoimpuesto a sus reservas de armas atómicas, mientras que China anunció que está modernizando -según EEUU, expandiendo- el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. En Beijing, el vocero de la cancillería, Zhao Lijian, dijo que su país está dispuesto a mejorar la gobernanza nuclear, pero advirtió que "salvaguardará firmemente los intereses y derechos legítimos de seguridad y desarrollo de China y el mundo en desarrollo".

“La crisis climática, las ostensibles desigualdades, los conflictos sangrientos, las violaciones de los derechos humanos y la devastación individual y económica que trajo la pandemia han creado en nuestro mundo más tensiones de las que he visto en toda mi vida", dijo Guterres. En este contexto, el secretario general de la ONU afirmó que “las armas nucleares han desaparecido de los titulares y de los guiones de Hollywood, aunque el peligro que representan es tan grande como siempre y crece año tras año", agregó.