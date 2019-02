Bordaberry regresa de su visita a FIFA y Nacional no lo apoya

Un viaje de Pedro Bordaberry a Roma para participar en reunión de Conmebol y para tratar asuntos con FIFA como presidente de la comisión normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y la confirmación de que Nacional no respaldará su candidatura para las elecciones del 21 de marzo, le dieron un marco especial a la semana en la que vence el plazo para presentar candidatos a presidir la AUF.

Bordaberry, quien regresaba en estas horas a Montevideo, viajó a Europa para participar en un encuentro de Conmebol y FIFA por la Liga de Naciones, el nuevo Mundial de Clubes y los fondos Forward para proyectos de inversión en el fútbol, informaron a Referí fuentes de la AUF.

La oportunidad fue oportuna también para que Bordaberry tuviera contactos sobre la situación política de la AUF.

En Roma estaba la cúpula de FIFA, que fue la que en agosto dispuso la intervención de la AUF, y que es a quien responde Bordaberry en todas los movimientos que realizó desde que llegó, cuando le encomendaron tres funciones: votar el nuevo estatuto, atender el día de la Asociación y llamar a elecciones para elegir a los dirigentes que conducirán esta organización hasta 2022.

¿Bordaberry sigue o no?

El presidente de la comisión normalizadora, que trabaja desde agosto en la Asociación junto a Armando Castaingdebat y Andrés Scotti, finalizará su gestión el 28 de febrero. Sin embargo, debido a que las elecciones no se realizarán hasta el 21 de marzo, los clubes uruguayos aguardan que FIFA extienda 21 días la gestión de Bordaberry al frente de la AUF.

Por otra parte, una corriente de integrantes del nuevo congreso, que apoyan al titular interino de la AUF, aguarda que FIFA autorice a Bordaberry como integrante de la comisión interventora para que pueda ser inscripto el primer día de marzo como uno de los candidatos.

Bordaberry se llamó a silencio sobre este tema. Consultado acerca de si pretende quedar liberado de su cargo el 28 de febrero, para así poder presentarse como candidato a la AUF, nunca lo negó ni afirmó.

Por otro lado, en la primera reunión del nuevo Congreso, los clubes que quieren que no siga en la AUF valoraron irónicamente su gestión y le pidieron que permaneciera hasta el día 21, entendiendo que eso lo inhabilitaría definitivamente como candidato. Bordaberry dejó la puerta abierta y expresó que aguardará lo que le informe FIFA antes de comunicar su decisión.

Según pudo saber Referí, este jueves, Bordaberry conversará sobre el tema con Armando Castaibngdebat y Andrés Scotti y adoptarán una decisión en conjunto sobre su futuro en la AUF.

La mirada de Nacional

Los tricolores hicieron público que no apoyarán a Bordaberry. Eduardo Ache manifestó su mirada y la del club sobre el tema en una entrevista en 1010 AM hace 10 días, y expresó que no es un buen mensaje para la nueva AUF que si cuando asumió en la comisión no podía postularse, que ahora se cambie esa decisión de FIFA, dijo el expresidente tricolor.

Nacional y Peñarol conformaron un bloque y manifestaron su interés de ayudar a encauzar la AUF en sus horas más críticas. Como ya lo hicieron en la última semana de noviembre, cuando la Asociación que dirigía hacia la suspensión de FIFA porque no aprobaban el nuevo estatuto.

Por otra parte, este miércoles se puede producir una reunión entre los presidentes de los grandes, según expresaron a Referí, debido a que ambos coincidirán en una actividad.

Por su parte, los candidatos realizan gestiones y buscan votos. Óscar Curutchet está en campaña, y Daniel Jablonka fue propuesto por varios clubes para ser otra opción para el 21 de marzo. El otro nombre que empezó a sonar en los últimos días es el del exsecretario de asuntos económicos de la AUF, Ignacio Alonso, que está bien visto por los grandes.