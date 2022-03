Caja de Profesionales: grupo de afiliados pidieron intervenir y remover al Directorio

Un grupo de profesionales le pidió al gobierno la intervención y remoción de todo el Directorio de la Caja de Profesionales, al entender que es el “principal responsable de la insolvencia de la caja”, consta del documento al que accedió El Observador, y que fue entregado en mano la tarde de este miércoles al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Tres de sus voceros mantuvieron una reunión con el jerarca, quien les respondió que evaluaría las propuestas.

Una auditoría interna con un sistema de contralor, aumentar la cantidad de activos, aumentar las categorías con aportes más graduales y lograr ayudas compensatorias por parte del Estado son algunos de los planteos que el grupo realizó durante poco más de una hora en el piso 4 del edificio del ministerio, en Ciudad Vieja. Mientras, cerca de 120 personas aguardaban por novedades sobre la calle Juncal, con pancartas y carteles, que acompañaban con aplausos.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se comprometió a estudiar los puntos, que incluyen además flexibilizaciones a los morosos, un proceso de amnistía anual, mejorar el gasto interno y un sistema de ahorro voluntario. “Algo parecido a la AFAP pero que esté gestionado por la propia caja”, explicó a El Observador el vocero del grupo, Pablo de Barros.

De Barros ingresó puntualmente a la hora 16:00 de este martes a la sede de la cartera, junto a Any García y Paula Gutiérrez, que lo acompañaron para entrevistarse con Mieres, el subsecretario Mario Arizti y la directora general, Valentina Arlegui. “¡Éxitos! ¡Arriba!” escuchó Gutiérrez por parte de quien la acompañaba, metros antes de la puerta de ingreso. Fue precedido de un aplauso sostenido para los tres, que duró luego varios minutos. Ya subiendo los escalones, Gutiérrez respondió extendiendo el brazo hacia arriba, a puño cerrado.

El encuentro con el ministerio ocurrió luego de que el gobierno haya rechazado la mayoría de las propuestas que hizo la Directiva de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu); por ejemplo, la de cobrar $ 4 mil a los inactivos.

Gutiérrez y De Barros salen del MTSS tras la reunión con Mieres, que duró poco más de una hora

Otra de las propuestas que recibió el MTSS este miércoles es la derogación del artículo 9 de la ley 17.738, cuyo texto es el siguiente: “El Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada a la subsistencia de la Caja o a la financiación de sus obligaciones, incluyéndose en éstas el pago de las prestaciones que deba servir, y sólo se limitará al cumplimiento de esta ley, en lo que le sea pertinente”.

Sobre las 17:40 horas, quienes aún esperaban por novedades, armaron una especie de reunión informal sobre la calle. Pegaron hombros con hombros y algunos registraron con su celular lo que contaban De Barros y García, acerca del tono y la disposición con la que fueron recibidos.

Esa charla informativa demandó 30 minutos. Fue un diálogo informal, donde hubo consenso en que el grupo no tiene que partidizarse, y que tiene que seguir en pie. “Los números no cierran”, dijo uno de los autoconvocados, y De Barros transmitió que hay que “salvar la caja”.

Coincide con las declaraciones de Virginia Romero, la nueva presidenta del Directorio. “Venimos a salvar la caja, que no se salva si no tenemos quien ponga el dinero”, dijo el 10 de marzo a Búsqueda.

Desfinanciamiento y sueldos gerenciales

Unas 120 personas participaron de la concentración, frente al MTSS, en Ciudad Vieja (Montevideo)

La Cjppu tiene poco margen de reservas y, “el desfinanciamiento es real. Y lo que se plantea (desde el gobierno) es que es gestión anterior y que ellos recién este año se están enterando de la situación”, señaló García en rueda de prensa tras la reunión. En esa línea, el grupo pidió que se realice una investigación administrativa porque “se tiene que saber qué pasó”, sumó De Barros.

El déficit de la Cjppu para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista, el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

Otro de los planteos de los afiliados es revisar los sueldos de la directiva. “Es de orden, es lo primero que tendría que haber pasado. Cuando uno está en déficit lo primero que tiene que hacer es ordenar la caja y acá nunca se ordenó. Desde el 2014 hay déficit operativo”, añadió De Barros. Consultado por El Observador acerca de la respuesta del ministerio ante ese punto, el vocero respondió: “(Nos dijeron) que lo van a estudiar”.

El ministro Mieres prefirió no realizar declaraciones tras la reunión.

Es una “falta de respeto” de la directiva, consideró Jimena Cancela, licenciada en Marketing que participó de la manifestación en representación de la universidad privada. “Nos parece aberrantes las medidas que toman arbitrariamente de cobrarnos. Son totalmente deshonestas, cuando ellos mismos tienen sueldos de más de $ 700 mil en Uruguay. Una cosa totalmente desorbitante, estamos indignados”, dijo a El Observador mientras transcurría la reunión.

La concentración frente al MTSS fue convocada por Facebook. "Marcha por los profesionales y sus derechos. Grupo apolítico" es el nombre con el que la iniciativa tomó forma. Tiene unos 6.900 miembros, y en la descripción se explica: "Nos agrupamos para marchar y reclamar ante la Caja Profesional por las medidas a implementar a causa de la pésima gestión y su inoperancia. Reclamamos rebaja de sueldos ya de los cargos gerenciales". La convocatoria se extendió luego por WhatsApp, lo que permitió que parte del grupo se vea las caras por primera vez este miércoles.