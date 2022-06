Camisetas, zapatos y canchas: las obras que los pases de Darwin dejaron a sus clubes de Artigas

El multimillonario pase de Darwin Núñez a Liverpool de Inglaterra fue celebrado por San Miguel y La Luz, los clubes de Artigas donde el atacante comenzó su formación como futbolista y que esperan recibir miles de dólares por el mecanismo de solidaridad, un ingreso que reciben las instituciones por el desarrollo de los jugadores en sus primeros años en el deporte.

El delantero formado en una familia muy humilde en el barrio El Pirata, una zona inundable por el río Cuareim, hizo todo el baby fútbol en La Luz y tras terminar la etapa infantil pasó a San Miguel, donde estuvo un año antes de ser ojeado por “el Chueco” José Batlle Perdomo, quien lo llevó a Peñarol, donde continuó su proceso de formativas hasta llegar a Primera.

Luego, la historia es conocida: brilló en los carboneros y en las selecciones juveniles, fue transferido a Almería de España por 8.5 millones de euros, luego a Benfica de Portugal (25 millones de euros) y ahora a Liverpool de Inglaterra (75 millones, con bonos puede llegar a 100 millones).

“El pase de él estuvo un año en San Miguel y estuvo cuatro meses a préstamo en Pirata Juniors. Y luego llegó a Peñarol”, contó a Referí Assis Vera, el presidente de San Miguel, equipo de colores azul y amarillo.

Darwin Núñez en su equipo de Baby Fútbol, La Luz de Artigas

Con los pases, el humilde club artiguense comenzó a recibir los ingresos que le correspondían por derechos de formación. El mecanismo de solidaridad se aplica cuando un futbolista es transferido o cedido a préstamo con contrato vigente. Su nuevo club debe repartir un 5% del monto de la transferencia entre aquellos clubes que participaron en la formación del deportista entre los 12 y los 23 años.

​Los clubes que tuvieron al futbolista desde los 12 a los 15 años reciben un 0,25% del total del pase (por cada año en el club), mientras que los que lo tuvieron entre los 16 y 23 años perciben un 0,5%.

“El único ingreso que recibimos fue cuando se hizo la transferencia a Almería. El propio club nos llamó y nos depositó directo a nuestra cuenta”, contó Assis. “El trámite de Almería fue bien rápido. Fueron 10.000 euros, de eso tuvimos que dar un 5% a la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) y un 5% de la Liga de Artigas”.

Darwin en Almería

El cobro del dinero de Almería se hizo en momentos en que estaba cerrando su pase a Benfica, por lo que el trámite puede llevar un tiempo.

Pero por ahora no han recibido nada del pase a Portugal. “Cuando pasó a Benfica, todavía no cobramos. Y ya va para dos años”, contó Vera. “Nos corresponde cobrar el 0,25%, y del pase a Liverpool, lo mismo”.

Pasándolo a dinero, el dirigente señaló: “De Benfica esperamos recibir US$ 40.000, y de Liverpool US$ 100.000 o más”.

“Después que el futbolista cumple los 23 años, el derecho de formación ya no nos corresponde”, dijo Vera, quien explicó que luego de esa edad pasarán a recibir un monto inferior en caso de un fichaje, de 0,025% por mecanismo de solidaridad.

Al llegar a Benfica

“El pase a Liverpool ingresa porque ya firmó y aún no tiene 23 años”, agregó el presidente de San Miguel. Darwin tiene 22 y cumplirá los 23 en unos días, el 24 de junio. “Me llegó el comentario de que él quiso que se hiciera el pase antes de los 23 años para que los clubes de acá recibieran ingresos”, dijo el artiguense.

Cazuela y pasteles como ingresos

La camiseta azul y amarilla de San Miguel fue una de las últimas que vistió Dito Da Silva, el ex Peñarol y selección uruguaya, antes de su retiro. También Leonard Costa, hoy en Boston River, salió del equipo artíguense.

“Somos un club humilde”, dijo Vera. “Este año ascendimos a Primera, porque estábamos en la B hacía un par de años y logramos subir”.

Darwin Núñez

El dirigente valoró la “buena infraestructura” con la que cuentan y destacó que en su sede funciona un Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), en el que brindan asistencia a niños, además de administrar otro en otro barrio.

En el club también funcionaba un Socat (Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial), pero dejaron de funcionar.

Con los 10.000 euros que recibieron por el pase de Darwin a Almería, realizaron distintas inversiones. “Una parte se utilizó para mantener el cuadro, con compra de equipos, zapatos de fútbol y esas cosas”, dijo Vera.

“Y con otra invertimos para hacer un vestuario. Porque como funciona el CAIF, los días que tenemos fútbol no nos podemos cambiar ahí, porque siempre está ocupado”, agregó. “Pero el vestuario aún no lo pudimos terminar porque no nos dio la plata”.

Darwin en la celeste

Mientras esperan el dinero que les corresponde de Benfica, ya tienen un proyecto en carpeta. “Tenemos planeado todo para hacer una cancha de fútbol 5, que sería para mantener el club, para recaudar y tener ingresos”, contó Vera. “Porque nosotros nos manejamos con dinero de los socios, o cuando alquilamos el salón para hacer cumpleaños y fiestas, y con ventas de cazuela, pasteles, y beneficios que siempre hacemos los fines de semana”.

“Tenemos nivelado el terreno, pensamos que llegaba enseguida el dinero, pero demoró. Ni bien llegue, vamos a hacer la cancha”, sostuvo el dirigente.

Los recuerdos de Darwin

Vera no llegó a coincidir en San Miguel en el corto período que Darwin estuvo en el club. “Por lo que cuenta un compañero que fue técnico, dicen que era un gurí bien aplicado, muy humilde, que no era de hablar mucho. Estuvo poco tiempo en juveniles”, agregó.

Las veces que Darwin ha regresado a Artigas, no ha ido a ver a San Miguel, ya que no es hincha de ese club. “Él cuando viene va a ver a Pirata, que es su equipo. Siempre va a ver a Pirata, que está al lado de San Miguel”. “El padre de él jugó en el club, era golero, y su tío también fue arquero en San Miguel. Y él salió goleador”, agregó Vera.

En el club artiguense esperan contar a la brevedad con los ingresos que los corresponden. “Nos soluciona un montón de cosas”, dijo Vera.

La Luz también recibió ingresos

Darwin hizo baby fútbol en el club La Luz de la Liga Escuela de Fútbol Infantil de Artigas, equipo cuyos colores son verde y blanco.

En marzo de este año, el club artíguense recibió US$ 25.363,47 correspondientes a la contribución del mecanismo de solidaridad del delantero, cuyo cheque abarca de la tercera a la séptima partida de su transferencia internacional a Benfica de Portugal.

Darwin Núñez en su equipo de Baby Fútbol, La Luz de Artigas

Así lo dio a conocer ONFI a través de su sitio web.

En el caso del fútbol infantil, en el que los niños juegan desde los 6 a los 13 años, solo cobran por los dos primeros años de esa etapa de formación establecida por FIFA, los 12 y 13 años.

El club La Luz Baby Fútbol de la Liga Escuela de Fútbol Infantil Artigas recibió la suma de USD 25.363,47 correspondiente a la Contribución del Mecanismo de Solidaridad del jugador Darwin Núñez (@Darwinn99)



Ver nota: https://t.co/P6yU68YWoH#TodosSomosONFI — ONFI (@ONFIOficial) March 24, 2022

Porcentualmente a los clubes de baby fútbol les corresponde poco más de un 5% del 5% del pase total.

En un mecanismo interno, ONFI estableció que todos los clubes que participaron en la formación del futbolista, desde los 6 a los 13 años reciben un porcentaje de esos ingresos. Para ello, cada partida que llega por un jugador se divide en 10 partes. Una corresponde a ONFI, una a la liga de ONFI en la que juega el club y las otras ocho partes se dividen entre los que formaron al jugador de los 6 a los 13 años.

El dinero que llega a los clubes y a las ligas lo utilizan para mejorar infraestructura, para mejorar los campos de fútbol y para realizar obras.

Con el dinero que recibió La Luz por Darwin en marzo, el club tiene pensado hacer varias obras e inversiones, como la confección de un pozo semi surgente que se utilizará para el riego de su cancha, la instalación de una bomba sumergible alimentada con energía solar, la división del predio y separación de canchas, la compra de equipamiento de práctica (aproximadamente unas 40 pelotas) y la realización de una nueva cancha con las medidas exigidas.

El Club La Luz, de la Liga Artigas, recibió U$S 5.720,36 por las transacciones internacionales del jugador Darwin Nuñez, en el marco del Convenio AUF - ONFI.

Mirá los detalles👉🏻 https://t.co/sTYnU2N7Hb pic.twitter.com/m2cumG2EZD — ONFI (@ONFIOficial) October 6, 2020

En 2020, La Luz había recibido US$ 5.720 por el pase del delantero a Almería, mientras que la Liga de Artigas recibió US$ 1036.90 y en 2021 US$ 1.852.

La Liga Escuela de Fútbol Infantil Artigas recibió la séptima partida por la Contribución del Mecanismo de Solidaridad del jugador Darwin Núñez.



Ver la nota completa en https://t.co/cn3gLDg9f5#ONFI #FormandoFormativas pic.twitter.com/vKsTpVgRiV — ONFI (@ONFIOficial) November 18, 2021

Ahora, los clubes de Artigas que formaron a Darwin se frotan las manos a la espera de los ingresos por el millonario pase a Liverpool.