Carneiro, la joya que se fue mal de Defensor, dio positivo en Brasil y resurgió en Liverpool

Gonzalo Carneiro llegó a un acuerdo de palabra con Cruz Azul y el club mexicano tiene hasta este miércoles a la noche para enviar la documentación oficial. Si esto sucede, este jueves el delantero no jugará en Liverpool frente a City Torque por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

En México adelantan que Carneiro viaja el viernes a ese país para someterse a los exámenes médicos y firmar el contrato.

Sin embargo, el representante del futbolista, Pablo Bentancur, reconoció en Sport 890 que el acuerdo está, pero falta que se formalice y por eso no descartó la posibilidad de Peñarol.

Carneiro renació futbolísticamente en Liverpool, donde fue figura y campeón del Apertura 2022. Llegó al club negriazul desde Sion de Suiza, luego de que lo descartaran Nacional y Peñarol, según Bentancur.

En 2017 Defensor Sporting transfirió al goleador Maximiliano Gómez y cuando pensaban que iba a ser difícil reemplazarlo, apareció Carneiro de las formativas, a quien apodaron la Joya.

Carneiro en Defensor Sporting

Con sus 192 centímetros y una habilidad impropia para tanta estatura, deslumbró a propios y extraños.

"Es un futbolista que no tiene límites; no tiene techo", dijo en aquel momento el técnico violeta Eduardo Acevedo. "Porque no es fácil encontrar un jugador con la altura que tiene él y que te pueda driblear en una baldosa. Generalmente los de su tamaño precisan más espacios, pero no es su caso. Es muy dúctil, juega por abajo, por arriba, viene de atrás, hace la diferencia en el área. No es solo un 9", señaló.

A fines de ese año, Carneiro comenzó a sufrir las consecuencias de una pubalgia (lesión que afecta la región de la pelvis). Luego de marcar 10 goles en 26 partidos en el Uruguayo 2017, en el Clausura 2018 la lesión le impidió jugar seis partidos y también las dos finales contra Peñarol.

En enero de 2018, tras una versión periodística que indicaba que Nacional le había ofrecido a Carneiro 10 veces más de lo que ganaba en Defensor, el club prendió las luces de alerta. A mediados de ese año terminaba el contrato que tenía con los violetas y no había renovado.

Ese verano el plantel empezó la pretemporada y Carneiro se presentó como un futbolista más, pero el ambiente era distinto. Por más que sus compañeros lo trataron como siempre, cuando el técnico Acevedo armó el equipo, lo mandó a trotar alrededor de la cancha por una decisión institucional, que le impidió hacer fútbol con el equipo hasta que se definiera la situación del jugador. Paralelamente, la lucha de los dirigentes con su representante para extender su vínculo con el club no tuvo buen final. El jugador se negó a firmar la extensión de su vínculo.

Gremio se negó a contratarlo luego de que habían llegado a un acuerdo porque no pasó el examen médico por la pubalgia y en abril de 2018 fue contratado por San Pablo, cuyo técnico era Diego Aguirre. En ese momento Defensor Sporting cobró US$ 800 mil por la transferencia. Hacía más de un mes que el jugador ya no concurría a entrenar en el club del Parque Rodó.

Carneiro en San Pablo

En Brasil continuó con los problemas. Fue multado por el club por faltar a los entrenamientos y en abril de 2019 fue suspendido por dos años (pena luego reducida a un año) por doping.

El año pasado Sion de Suiza compró su pase y a fin de año, debido a que su esposa estaba embarazada, el jugador se vino a Uruguay. Fue ofrecido a los dos grandes, según Bentancur, pero "no le quisieron dar una segunda oportunidad".

El empresario expresó que "los golpes enseñan y ahora él se profesionalizó muchísimo".

Carneiro es una de las figuras del Liverpool, campeón del Apertura. Suma 1.188 minutos en la temporada y 5 goles.

El resurgimiento deportivo a los 26 años lo pusieron en la mira de Diego Aguirre, técnico de Cruz Azul, que nuevamente vuelve a tenderle un puente para salir al exterior.