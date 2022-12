Caso Marset: Pauline Davies, pieza clave de la cancillería, deslinda responsabilidades y salpica a Interior

La exdirectora general de Consulares y Vinculación de la cancillería, Pauline Davies, se deslindó de cualquier responsabilidad por la tramitación y entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y, en cambio, apuntó al Ministerio del Interior por la emisión de dicho documento.

En su declaración para la investigación administrativa realizada en cancillería, a la que accedió El Observador, la diplomática dijo que “no fue informada o consultada” respecto a la tramitación del pasaporte, ni tuvo conocimiento de cuándo se ingresó el trámite al sistema. También dijo que no participó de la instrucción que se le dio a Emiratos para que procediera a cargarlo en el sistema y que no formó parte de la coordinación que hubo para entregarlo en la Cancillería a los abogados de Marset.

“Entiendo que evaluaron (funcionarios que dependen de ella) que estaban en una situación similar a otras anteriores, pero yo no fui informada al respecto ni tampoco el superior directo. Yo consulté qué correos estaban disponibles en la casilla de la Dirección General y esas comunicaciones específicas me informaron que no fueron encontradas”, dijo la profesional del Servicio Exterior que entre marzo de 2020 y febrero de 2022 integró el gabinete ministerial.

Davies declaró que había tomado conocimiento de que Marset estaba detenido en Dubái el 21 de setiembre, como resultado de un pedido de información de la vicecanciller Carolina Ache a raíz de una consulta que le había hecho el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel.

Según el relato de Davies, lo primero que hizo fue intentar comunicarse con el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, a quien le dijo que lo contactaba por “un narco de allá”. Pero como no obtuvo respuesta inmediata llamó al teléfono de emergencia que atendió la cónsul Fiorella Prado.

Ella fue –según el testimonio de Davies– quien le notificó que en la casilla de correo de la dirección la esperaban tres mensajes en los que se informaba sobre la detención de Marset, sus antecedentes como narcotraficante y la confirmación de que usaba un pasaporte paraguayo falso.

La noticia de la detención de Marset había llegado exactamente una semana antes al mail de la Dirección General de Consulares y Vinculación que Davies encabezaba. En un mensaje de “alta prioridad” enviado el 14 de setiembre de 2021, la Embajada en Emiratos Árabes Unidos ponía al Ministerio de Relaciones Exteriores en conocimiento de ese hecho. Marset había intentado embarcar a Turquía desde el Aeropuerto Internacional de Dubái con un pasaporte paraguayo falso.

Además de Consulares y Vinculación, en dicho mail estaban copiados: la Embajada de Uruguay en Qatar, la Oficina de Servicio al Compatriota y Circular 90.

Fuentes de cancillería explicaron a El Observador que la llamada Circular 90 es una ordenanza interna de la cancillería vigente hace varios años que establece que toda comunicación que entra de las misiones en el exterior o sale de cancillería hacia las representaciones debe ir con copia a la Secretaría del Ministro, a la subsecretaria y a la Dirección General del ministerio.

Otra fuente explicó que el volumen de correos que pasan por la Secretaría del Ministro es muy alto y que se pone en copia como "una formalidad".

El 16 de setiembre el consulado envió un nuevo mensaje de “alta prioridad” a los mismos destinatarios en el que se informaba que había entrado en contacto con la pareja de Marset. En el punto número 5 de esa comunicación se detalló que Marset tenía antecedentes por narcotráfico en Uruguay.

“La Sra. García también informó que contaban con un abogado en Uruguay, quien actualmente estaba realizando el trámite del Certificado de Antecedentes Penales del Sr. Marset, ya que aunque este cumplió pena de cárcel por delito de narcotráfico por varios años en Uruguay, aseguran que la causa ya está cerrada”, escribieron desde el consulado en el país árabe.

También en esa comunicación la Embajada en Emiratos dejó constancia de que “ninguna de las personas involucradas en este suceso, ni la familia Marset ni la Sra. García” tenían “intenciones de comunicarse con Uruguay o regresar al país”.

Finalmente informó que se habían mostrado “reacios de brindar mayor información” a la sección consular.

En la interpelación por este tema, el 22 de agosto, el canciller Francisco Bustillo defendió que nadie sabía quién era Marset, en noviembre de 2021, cuando le tramitaron el pasaporte.

En su exposición primero dijo: “Además, reitero que hay que contextualizar debidamente esto. En noviembre, ¿quién de todos nosotros sabía quién era Marset? Mucho menos lo sabían quienes actuaron a nivel consular, haciendo las actuaciones debidas en cuanto a asistencia consular”.

Luego reiteró: “Sobre que era un narco, bueno, hoy lo sabemos, pero no cuando se gestionó el pasaporte”.

Sin embargo, sobre el final de la interpelación reformuló y dijo que su frase no se podía tomar “literal” sino en sentido “figurado” porque todos sabían que "el Marset de marzo no es el Marset de octubre”. Y agregó: "Para nuestra normativa, era Marset en ese entonces y sigue siéndolo, un uruguayo con los mismos derechos que otros".

En la quinta pregunta de la entrevista para la investigación administrativa, la instructora de cancillería le consultó a Davies si había puesto en conocimiento a sus “superiores jerárquicos” todos los hechos que rodearon la solicitud del pasaporte de Marset. Davies respondió nombrando a Ache en virtud de la comunicación que mantuvo el 21 de setiembre.

Sin embargo, según el artículo 2 del decreto 176/019, la subsecretaria no es su superior jerárquico inmediato. Los directores generales responden al Director General de Secretaría –cargo actualmente ocupado por Diego Escuder– y este al ministro.

Sobre la carta que ayudó a liberar a Marset

Circular 90 también estuvo copiado en otras comunicaciones de relevancia, como cuando el consulado pidió instrucciones, el 20 de octubre y reiterada el 28 de ese mes, para responder al abogado de Marset, Alejandro Balbi, si accedía a expedir una nota en la que se asegurara que el narcotraficante podría tramitar su pasaporte uruguayo en Abu Dabi. Dicha carta fue luego utilizada por la defensa para lograr la liberación de Marset.

La respuesta del Departamento de Documentos de Viaje –en la que también está copiada la Dirección General de Consulares y Vinculación y Circular 90– llegó el 29 de octubre en un mail que alude al punto en el que se solicitaba instrucciones para hacer la carta: “Se informa que el compatriota podrá iniciar la solicitud de pasaporte común, no pudiendo este Departamento asegurar si ese documento será impreso”.

Sobre este asunto, Davies declaró en la investigación administrativa que no le constaba que se hubiera dado “ninguna instrucción por escrito en respuesta al planteo de la carta”. Dijo que no recordaba haber sido consultada respecto a la procedencia de la emisión de la misiva. “Nunca recibí un mensaje de la cónsul o del embajador sobre este tema o una consulta en concreto”.

El 3 de noviembre, luego de que el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, le advirtiera a Ache que Marset era un narco “peligroso”, la subsecretaria informó de ello al director de Asuntos Consulares, Santiago Vitale, a través de la consejera Paula Rolando. Entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre, Davies estuvo con licencia médica por una operación, según dijo en la investigación.

Los mismos destinatarios que en los anteriores mensajes de “prioridad alta” estuvieron copiados en la comunicación del 18 de noviembre en la que embajada en Emiratos informa que en la carta a Balbi se dice que procederá al inicio del trámite de pasaporte “una vez la persona se encuentre en libertad, siendo la autoridad decisoria en última instancia el Ministerio del Interior”.

También en ese mensaje se sugiere, “salvo opinión en contrario de la superioridad”, aguardar a que el proceso judicial de Marset en Emiratos finalizara para tramitar el documento de viaje.

Pero la instrucción fue seguir adelante porque no había “impedimentos” para ello.

Si bien Davies negó formar parte del proceso de toma de decisión en cada una de las etapas de este caso, la dirección general que ella lideraba estuvo copiada en todas las comunicaciones relevantes, incluso un mail del Departamento de Viaje del 29 de noviembre de 2021 en el que se informa que el hermano de Balbi se puso en contacto con esa oficina a los efectos que se entregue el pasaporte de Marset. En ese correo se detalla la "urgencia expresada" por los defensores del narco y se dice que "de manera excepcional" se podía autorizar la entrega a sus representantes legales.

En esa comunicación también estaba copiado Circular 90.

“Ninguna comunicación de alerta” de Interior

Davies se ocupó de dejar en claro durante más de un pasaje de su declaración que la responsabilidad por la emisión del pasaporte era del Ministerio del Interior y señaló que, en todo momento, los funcionarios de esa dependencia estuvieron al tanto de lo que iba sucediendo.

Luego de tomar conocimiento de la situación, supuestamente el 21 de setiembre, Davies declaró que instruyó que se comunicara todo el asunto a Interpol y a la Dirección Nacional de Migración desde la casilla de Asuntos Consulares.

“Por lo tanto, yo tomo conocimiento de la situación del Sr. Marset en el mes de setiembre y careciendo la Dirección General y por ser competencia del Ministerio del Interior, lo que hicimos fue informar a Interpol. Eso es lo que se suele proceder cuando existen casos similares. Tengo entendido que además desde Documentación de Viaje se hicieron las consultas correspondientes al Ministerio del interior para la expedición del pasaporte”, dijo.

Sin embargo, la funcionaria narró que “no se recibió ninguna respuesta” ni “ninguna comunicación de alerta” por parte del Ministerio del Interior.

“El procedimiento para la emisión del pasaporte consiste en que todos los aspectos vinculados a la seguridad son competencia del Ministerio del Interior”, afirmó.



Y subrayó: “Cuando cancillería recibe un documento emitido y autorizado por el Ministerio del Interior se procede a entregarlo (...) No conozco ningún caso que el pasaporte emitido por el Ministerio del Interior no deba entregarse, o haya sido recibido en Cancillería y no deba entregarse después. Todos los pasaportes que nos emiten son entregables”.

Desde el entorno del ministro repiten que esta información no agrega elementos nuevos al tema, que está presentado en la investigación administrativa y que corresponde a una valoración de la funcionaria sobre una situación anterior de Marset, que al momento de tramitar su pasaporte no tenía antecedentes ni en Uruguay ni a nivel internacional.

La cancillería ha defendido que la investigación administrativa fue concluyente al establecer que no hubo irregularidades en ninguna etapa del proceso, que no hubo trámite express, ni trato excepcional, y que el pasaporte se entregó ajustado a derecho según la normativa vigente en ese momento.