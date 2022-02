Cavani habló sobre la admiración que siente por Cristiano: "Es un ejemplo de vida"

Edinson Cavani concedió una entrevista en el programa Fever Pitch que se transmite por DAZN (un servicio de streaming) y fue consultado sobre su compañero en el Manchester United, el portugués Cristiano Ronaldo.

"He tenido la oportunidad de charlar con él varias veces. Respeto mucho su trayectoria y su forma de opinar, de hablar y de ver la vida. El legado que puede dejar Cristiano Ronaldo es ese espíritu de lucha en el sentido de esforzarse para mejorar, de luchar siempre por el objetivo. Es un ejemplo de vida", expresó el delantero uruguayo.

dazn.com

Cavani durante la entrevista con Dazn

Cavani agregó que "el fútbol es una escuela. Nosotros, que vivimos muchos años dentro del fútbol, tenemos que utilizar el propio fútbol como una escuela. Ver ejemplos que tenemos al lado y aprender que la vida se basa en traer cosas que aprendiste en el fútbol".

Luego, profundizó sobre el jugador portugués: "Creo que el legado que puede dejar Cristiano Ronaldo es superarse, luchar. No hay que mirar solamente el patear al arco y hacer un gol. La vida no es fútbol, no es básquet, no es ser famoso. La vida es otra cosa. El día de mañana, el fútbol no va a estar más. Tienes que enfrentar a otras cosas, llevar tu familia adelante, tratar más con tus amigos, que los ves poco porque hoy te toca estar lejos. Muchas cosas".

AFP

Cavani sale de la cancha acompañado por Cristiano durante el Mundial de Rusia

Cavani está cursando su segunda temporada en Manchester United, aunque ha tenido poca participación este año en el equipo, debido a la llegada de Cristiano y también a las lesiones.