Cavani no viajó a Madrid para enfrentar a Atlético de Luis Suárez por la Liga de Campeones

El delantero uruguayo de Manchester United, Edinson Cavani, se quedó en la ciudad inglesa y no viajó con el resto del grupo hacia Madrid, para enfrentar a Atlético de Madrid de Luis Suárez por los octavos de final de la Liga de Campeones este miércoles a la hora 17 de Uruguay en el Estadio Wanda Metropolitano, encuentro que se podrá ver por ESPN.

Cavani se ha perdido los últimos tres partidos por una lesión en la ingle y también tenía un problema estomacal antes de la victoria del domingo en la Premier League en Leeds.

"No, Edi no podrá hacer el viaje", confirmó el técnico interino del United, Ralf Rangnick. "No entrenó, no ha estado entrenando en las últimas semanas, por lo que no formará parte del grupo", añadió..

El entrenador alemán de Manchester United indicó que Cavani "tiene problemas en la ingle y, mientras no se sienta capaz de correr a toda velocidad, no tiene sentido entrenarlo y obligarlo a volver a entrenar. Tiene suficiente experiencia por sí mismo para saber cuándo estará completamente disponible de nuevo".

@Botafogo

En la pasada Copa América disputada en 2021, Botafogo le regaló una camiseta a Cavani cuando Uruguay jugó en Río de Janeiro

En el conjunto rival estará Luis Suárez luego de haber convertido un gol fantástico desde 40 metros el pasado sábado jugando de visitante en El Sadar contra Osasuna en la goleada por 3-0 en una nueva jornada de LaLiga de España.

De todas maneras, por el momento el técnico de su equipo, Diego Simeone, no ha confirmado el conjunto titular.

El salteño se perderá un encuentro más esta temporada y permaneció en Manchester realizando trabajos físicos de escasa exigencia para poder mejorar de esta nueva lesión.

Como informó Referí este martes, Botafogo es uno de los equipos que lo quiere contratar a partir de julio, una vez que se termine el contrato con los red devils.