Cavani reveló que no hubiera renovado con Manchester si sabía que fichaba Cristiano

Edinson Cavani admitió en una entrevista con el programa Bola da Vez de ESPN Brasil -en el que participa Diego Lugano- que en el momento en que Manchester United fichó a Cristiano Ronaldo llamó a su hermano y representante Walter Guglielmone y le dijo: "Conociendo un poco el mundo del fútbol actual, lo primero que hice fue llamar a mi hermano y le dije que si esto hubiera pasado hace una semana, te hubiera pedido que ficharas por otro club".

Aclaró que no fue porque no quisiera jugar con el portugués porque "tuve la oportunidad de conocerlo y es un gran profesional, con sus objetivos y eso es perfecto para los deportistas", sino que "después de años en el fútbol, ​​cómo están las cosas en estos días... Por eso estaba hablando con mi hermano. Se trataba más de entender la situación. No porque no pudiera jugar en mi lugar en Manchester, sino porque hay muchas cosas en el fútbol de hoy que son diferentes de cómo eran con otros entrenadores, cómo era antes, años atrás", indicó Cavani.

AFP

El abrazo tras un gol

Finalmente, el Matador pensó: "Juguemos, hagamos lo mejor que podamos".

Apenas fue contratado Cristiano, Cavani tuvo que resignar la camiseta número 7 para entregársela a él.

La participación del uruguayo, de 35 años, en la presente temporada fue escasa a raíz de las lesiones (golpes, tendones, distensión en la ingle). Apenas sumó 18 apariciones en todas las competiciones.

El 30 de junio termina su contrato con el club y los informes indican que no renovará.