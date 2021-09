Cavani reveló quién fue su marcador más duro y con qué jugador le hubiera gustado jugar en el United

Manchester United realizó en su página web una entrevista con Edinson Cavani, a quien distintos hinchas del club a lo largo del mundo, le consultaron distintas cosas.

Hasta ahora, el club anunció que solo dio a conocer la primera parte de la misma.

Entre las respuestas del Matador, quien no pudo estar por una lesión en la victoria por 4-1 ante Newcastle United por la cuarta fecha de la Premier League en el retorno al club de Cristiano Ronaldo, debido a una lesión, aparecen algunas sorpresas.

Pese a no poder jugar ni estar citado, Cavani concurrió a Old Trafford con su familia e incluso, la sanidad trabaja junto a él para que pueda llegar al debut de la Liga de Campeones este martes a la hora 16 en Suiza contra Young Boys.

Cavani fue consultado por Angie, de Malta, acerca de por qué eligió celebrar sus goles con un arco y una flecha.

"Mi celebración la cambié en algunos momentos, pero uno empieza a crecer y a aprender, y a saber cosas que vienen de hace mucho tiempo y yo pienso y siento que vengo un poco desde esa época, de generación en generación mi familia. Se me ocurrió poder hacer la celebración de la flecha, y por eso después el significado del nombre de mi hija, India. Es un poco una conexión", contestó el salteño.

Caleb, de Sudáfrica, otro hincha, lo consultó acerca de quién fue el rival más difícil que le tocó enfrentar a lo largo de toda su carrera.

Edinson Cavani habló de Chiellini y de Eric Cantona, entre otras cosas que contestó

Cavani no dudó en responder: "He jugado contra muchos rivales difíciles, pero siempre lo he dicho, que el defensor más difícil que me tocó enfrentar fue Giorgio Chiellini. Jugamos muchas veces en contra".

Por su parte, Mothusi de Botswana, lo consultó acerca de qué debe tener un delantero para ser top.

"Una de las cosas para los aspirantes a ser delanteros y que creo que no es solo para los delanteros, sino en general, es tener mucha intuición. Es la que muchas veces te ayuda a leer un partido, te ayuda a anticiparse a lo que va a pasar y eso es fundamental en el momento en que jugás porque necesitás estar todo el tiempo preparado para lo que viene. Eso es el fútbol".

A su vez, Azrie de Malasia, le preguntó con qué futbolista le hubiera gustado en Manchester United.

El Matador dijo: "Cantona hubiera sido un jugador con el que me hubiera gustado compartir un campo de juego aquí (en Manchester), por su carácter, por su forma de vivir el fútbol y por su personalidad dentro del campo".