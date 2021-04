Cavani sigue "inseguro" sobre su continuidad en Manchester, según el técnico

Edinson Cavani sigue sin estar seguro sobre su continuidad en Manchester United y "quiere tiempo para decidir", dijo el técnico del equipo inglés, Ole Gunnar Solskjarer.

Cavani firmó un contrato de un año a su llegada a Old Trafford en octubre pasado, con la opción de extenderlo por una temporada más, pero se cree que está considerando regresar a su Sudamérica para estar más cerca de su familia.

Boca Juniors se encuentra entre los clubes interesados ​​en el jugador de 34 años, quien ha marcado siete goles en 28 apariciones desde que se unió al United como futbolista libre del París Saint Germain.

El último de esos goles lo hizo hace más de dos meses, en el empate 3-3 con Everton. El salteño ha tenido problemas para mantenerse en forma física después de un comienzo prometedor en los diablos rojos.

Solskjaer dijo en conferencia de prensa, que recogieron los medios británicos, que mantiene conversaciones con el uruguayo: "Me he mantenido en contacto con Edi, por supuesto", dijo Solskjaer. “Mantenemos un diálogo abierto y él todavía no está seguro de lo que quiere hacer la próxima temporada, lo cual me parece bien. No ha sido un año fácil ni para él ni para el resto del mundo, esta temporada, así que todavía quiere tiempo para tomar una decisión”.

El jueves Cavani reemplazó a Marcus Rashford en el segundo tiempo de la victoria por 2-0 en cuartos de final de la Europa League ante el Granada. Ingresó a jugar los últimos 25 minutos.

Dado que es probable que Anthony Martial se pierda el resto de la temporada por lesión, Solskjaer confía en que Cavani recuperará la forma y será titular en lo que resta de la temporada.

Cavani durante un entrenamiento del Manchester

"Estoy seguro de que obtendremos la buena versión de Edinson durante el resto de la temporada", dijo el DT. Para el final de la Premier League faltan ocho partidos.

"Edi ha estado trabajando duro ahora para ponerse en forma y lo tenemos. Con suerte podemos mantenerlo en forma durante las próximas seis o siete semanas", señaló el entrenador.