Celso Otero: "No sé por qué hay tanto interés de confrontar al cuerpo técnico con los dirigentes"

Celso Otero, asistente técnico de la selección uruguaya, abordó la actualidad de Uruguay, explicó cómo sufrió el equipo el partido en la altura, cómo ve la tabla con la celeste séptima, el funcionamiento del combinado y el futuro: “Con ese esfuerzo (el del partido ante Argentina) y encontrando goles, perfectamente podemos ganar los 12 puntos”.

Le planteo esta pregunta, como entrenador de goleros, para intentar encontrar una explicación técnica al primer gol que recibió Uruguay. ¿Muslera se sintió mal en la altura? ¿Sufrió efectos que afectaron su rendimiento?

Para responder a estas preguntas voy a remitirme a un comentario que hizo Lampe (golero de Bolivia) después del partido: el que desconozca que en la altura el comportamiento de la pelota es diferente a lo que ocurre en el llano, que la pelota se vuelve más veloz y que cambia la capacidad deportiva, desconoce la realidad.

En esa jugada puntual, además, existió la intención de Marcelo Moreno Martins de interceptar la pelota y ese fue un elemento que hizo retrasar la respuesta de reacción del arquero. Es muy fácil cargar con las culpas cuando no se tiene un conocimiento de las condiciones que ofrece el lugar, que habla de la historia de Uruguay jugando en La Paz, donde la estadística es deficitaria para la selección y el primer triunfo lo conseguimos en 2015.

¿Los jugadores sufrieron la altura más de lo habitual?

Les afectó como siempre, cuando se plantea la situación de a cuanto más exigencias más consecuencia para el físico. Varios futbolistas terminaron muy mal, con un desgaste superior al habitual que ya de por sí tienen estos partidos, porque está demostrado científicamente que en la altura baja 20% el rendimiento físico.

Cuando ve la tabla de posiciones con Uruguay séptimo, ¿qué sensación le queda?

Que estamos en una situación en la que desearíamos tener más holgura, que no tenemos. Desde antes del comienzo de las Eliminatorias hablamos de la paridad que existe en esta competencia. Expresamos que sería muy difícil porque todos quieren ir al Mundial y todos se preparan al máximo para clasificar. Que la Eliminatoria Sudamericana es la más difícil de todas. Y que estamos en eso, un punto por debajo de la clasificación directa y también en riesgo de no clasificar, como cualquiera de los que se encuentra en esa zona de la tabla, y con 12 puntos por delante que nos podrán permitir clasificar.

Óscar Tabárez, Celso Otero y Mario Rebollo

¿Y cuando mira para adelante y observa que le quedan cuatro partidos ante rivales directos?

Los desafíos de esta naturaleza, como el que nos plantea las Eliminatorias, hay que encararlos con el ánimo de no renunciar a ello. Estar dispuestos a sufrir, tener resistencia hasta el final, porque si uno es resistente a la frustración logra los objetivos y, sobre todo, en estos momentos es muy importante evitar las divisiones. Respetamos a las autoridades, no desconocemos su función, no desafiamos a hacer cosas que no nos corresponden y siempre estamos supeditados a la decisión final (del Ejecutivo). Eso lo dijo el Maestro de una forma que permitió interpretaciones que pueden generar polémica. El sentimiento que intentó transmitir el Maestro es el de no renunciar, porque hay que tener el ánimo de no renunciar y estar dispuesto a sufrir para lograr el objetivo, porque el que no esté dispuesto a sufrir no está preparando para esta competencia.

Sin embargo, el camino a Rusia 2018 Uruguay lo recorrió de otra forma.

En 2018 fuimos a Paraguay sabiendo que si no ganábamos nos metíamos en un embrollo como ahora. El que quiera ser justo con el análisis no debe desconocer lo que pasó con el fixture. Y habría que ponerlo en letra grande, no en letra chiquita.

Ese es un elemento que alteró el orden del clasificatorio y cambió lo que se había establecido.

Se cambió el fixture con la honorable palabra que se iba a jugar en ciudades cercanas para los que iban de visita. Siendo Brasil tan grande nos llevó a jugar al Amazonas, en una situación similar a Barranquilla, que tanto se sufre. Debemos hablar con los elementos de la realidad.

¿Pensaban jugar en Porto Alegre contra Brasil?

Imaginamos jugar en una ciudad normal, sin las condiciones del Amazonas, a dos horas de Montevideo, en Porto Alegre, San Pablo, Río o Belo Horizonte. Porque no es solo el viaje sino también las condiciones climáticas. Esto que se hizo con Uruguay es aplicarle la masa a un país que no tiene ninguna condición para establecer como diferencia (en las condiciones climáticas) ante los rivales. No hablemos de errores arbitrales porque no hay que mirar más para atrás. Es importante mirar para adelante.

Por lo que se vio en los hechos, ¿se puede interpretar que hubo un pacto entre Argentina y Brasil con FIFA y Conmebol para beneficiarse con el cambio del fixture?

Eso hay que preguntárselo a los dirigentes. Dijimos que el cambio de fixture era negativo, explicamos las razones y los dirigentes de la AUF defendieron la postura (en Conmebol) pero perdieron en una votación. Esta es una situación que se le generó a nuestro país desde el fixture y con esto no quiero justificarme, porque acá no cabe quedarse en el pasado. Hay que mirar para adelante y también es importante hablar de todo, que en los partidos de octubre con Colombia y Argentina arrancamos muy bien, y terminamos sufriendo. Luego, revertimos la situación contra Argentina en el partido que jugamos de locales y no encontramos resultado.

Este año Uruguay jugó 15 partidos oficiales y ningún amistoso de preparación, ¿extrañan las fecha FIFA?

Se desvirtuó el contacto internacional, sumado a una Europa que concentra la actividad entre sí. En esta última situación ahora están surgiendo voces de alerta entre ellos mismo diciendo que van a llegar al Mundial sin cruzarse con las selecciones de Sudamérica, que no es conveniente para ellos. Hicieron una centralización del fútbol más poderosa como consecuencia del poder económico.

Se habla mucho de que el fútbol es para todos, pero en realidad quieren crear clases de fútbol, clases sociales que tengan mayor capacidad en función de su capacidad económica y que los menos pudientes sean sostén de aportaciones a ese espectáculo que cada vez más está concentrado en Europa.

¿Cómo revierte la capacidad ofensiva, cuando en ocho de los 15 partidos Uruguay no convirtió goles?

Para esta fecha FIFA reservamos a 30 jugadores y justito llegamos a completar una lista de 23 por las bajas por lesiones. Hay dos meses, se van a recuperar, van a querer estar listos para representar a Uruguay. Porque los futbolistas son lo más noble que tenemos, con un calendario muy desgastante, en el que vienen sumando muchos minutos, horas de vuelo y sobrellevan todas las situaciones con una gran adhesión a su país.

¿Cómo se revierte esa falta de gol en la cancha?

Como le pedimos a los futbolistas en el partido ante Argentina (en el Campeón del Siglo), después de dos derrotas duras. No sé cómo lo vieron ustedes, los especialistas, en el análisis. Lo que pudimos ver todos fue la forma en que la gente terminó aplaudiendo al finalizar el partido, reconociendo lo que se había realizado en la cancha. Con ese esfuerzo y encontrando goles, perfectamente podemos ganar los 12 puntos.

Porque llevamos jugadas de gol, faltó concretarlas y para eso están los delanteros más especializados, algunos de los cuales por lesión estuvieron ausentes.

¿Pasa por un tema de rachas?

Lo defino como una situación que hay que aceptar. Así como se plantea una racha negativa, en el momento menos pensado se revierte por una positiva.

Tenemos que mantener la convicción de que el camino es ese que estamos recorriendo, esforzándonos al máximo, buscando soluciones entre todos, manteniéndonos unidos y respetuosos cada uno en su estamento e ir a la cancha y encontrar los resultados. Lo vamos a hacer con los futbolistas que hemos tenido en cuenta. Se podrá escapar alguno, y en este tiempo buscaremos si fallamos en eso, y si fallamos procuraremos solucionarlo.

¿Pueden ampliar la lista de reservados?

Siempre se puede ampliar la lista, pero cuando elaboramos la última lista no vimos tantas discrepancias en el cuerpo técnico. Pudo haber ocurrido en algún caso puntual.

Chile enfrenta a Argentina, Brasil, Bolivia en La Paz y Uruguay en la última fecha. Perú también tiene un fixture complicado. ¿Analiza el calendario que le queda a los demás rivales en enero, febrero y marzo?

Todos tenemos partidos complicados. También tenemos un partido sin terminar que habla de forma muy especial de nuestra organización en la Confederación.

¿Se imagina en marzo celebrando la clasificación?

Imagino dando todo por Uruguay y brindando todo por ese esfuerzo para alcanzar ese objetivo. En este tiempo hemos cedido espacios a más colaboradores para fortalecer en todas las áreas en las que podemos atender mejor a los futbolistas. Se incorporó Carlos Nicola, también para entrenar a los goleros. Se incorporó un profesor más (Daniel Badañán) para ayudar en el área de la preparación física, y se sumó un fisioterapeuta. Se hicieron los esfuerzos conjuntos para tener una atención más intensa buscando la mayor respuesta, y eso fue atendiendo al diálogo con los distintos estamentos de la AUF y dando señales de flexibilidad en nuestro pensamiento. En todo momento, nosotros tratamos de concordar, no de disentir. No sé por qué hay tanto interés de confrontar intereses de cuerpo técnico con el de los dirigentes, cuando no existe ese sentimiento. Un sentimiento que lo hemos vivido. Tenemos buen diálogo. No le quitamos autoridad y tampoco ninguna capacidad de nada.

¿Cómo explica las expresiones de Tabárez?

Lo que dijo el Maestro estaba dirigido a no renunciar. Todo lo demás son interpretaciones. Lo que dijo fue que estaba para llevar a Uruguay al Mundial. Después cada uno le da al contenido la interpretación que quiere, pero quiero subrayar esto porque las palabras estaban dirigidas en cuanto a que está dispuesto a sufrir sin renunciar hasta conseguir este desafío, porque ya pasamos por esto y salimos adelante. Este es un momento para estar unidos todos detrás de la misma causa. Dividiéndonos no llegamos a nada.