Centurión, Suárez y Bernatene, los arqueros del presente y del futuro de Nacional

Guillermo Centurión, Ignacio Suárez y Mathías Bernatene son los arqueros del futuro, y presente, de Nacional, que este jueves en la final del Torneo Intermedio no podrá contar con Sergio Rochet, lo que obliga al entrenador Jorge Giordano, que ya no cuenta con Luis Mejía en el plantel, a colocar a uno de ellos frente a Wanderers.

Los tres arqueros juveniles no pasan de los 20 años y ya forman parte del plantel de Primera división de los albos que este año comenzó los entrenamientos en Los Céspedes.

Centurión y Suárez entrenan con el plantel principal ya desde hace un buen tiempo, incluso han tenido presencias como titular el primero y suplente el segundo, mientras que Bernatene tendrá su oportunidad en este 2021.

Diego Battiste

Centurión en Los Céspedes

“Son muy parejos los tres” conto a Referí Tabaré Alonso, el entrenador de la sub 20 tricolor, quien supo tenerlos en sus equipos. “Tanto Guille Centurión como Nacho Suárez estuvieron citados en selección sub 20 y Mathi Berantene es un muy buen golero que vino a préstamo de Albion, donde había estado de suplente en Primera”.

Centurión, un gol y minutos en el arco

“El equipo está enfocado en el partido del jueves y espero que las cosas se den, que se lo merece el equipo que está entrenando fuerte”, dijo Centurión, de 19 años, a Nacional TV, en la vuelta de los entrenamientos de cara a la final ante Wanderers.

El guardameta de 1,81 metros nacido en Young, que se perfila para estar bajo los tres palos este jueves, es el único de los tres juveniles que tuvo minutos en Primera, aunque no oficiales.

@Nacional

Romay y Centurión

En 2019, en un clásico de verano, Centurión ingresó a los 30 minutos por la expulsión de Luis Mejía luego del recordado encontronazo con Fabián Estoyanoff. Los tricolores perdieron 2-0 y ese fue el debut, no oficial, del juvenil.

Antes, en 2015, el arquero se dio a conocer para los bolsos al marcar un golazo en un clásico de sub 14, al cortar un centro en su área y correr de cancha a cancha, superando al arquero rival, para definir con el arco vacío.

“Guille es generación 2001 y vino en Séptima al club”, dijo Alonso, quien recordó el famoso gol del juvenil.

En 2018, Centurión comenzó a formar parte de la lista de Copa Libertadores de los albos y pasó a ser el tercer golero por detrás de Mejía y Rochet. Hoy, sin el panameño que finalizó su contrato el 31 de diciembre, pasó a ser el arquero suplente del “Chino”.

Leonardo Carreño

Romay, Centurión y Conde

Desde 2018 ha estado a la orden en el banco de suplentes: ese año lo hizo en dos ocasiones, en 2019 en cuatro y en 2020 en 12 partidos, todos por el Uruguayo, mientras que por Libertadores estuvo dos veces en el banco en 2019 y dos el año pasado.

También el año pasado, fue el arquero titular de Nacional en la Libertadores sub 20 que se disputó en Paraguay, en la que los albos defendían el título pero no lograron pasar la fase de grupos.

Inés Guimaraens

Guillermo Centurión

“Este año (2020) estuvo siempre en el plantel de Primera y en el banco de Primera, mientras que Ignacio Suárez atajó en Cuarta y Mathías Bernatene lo hizo en Tercera. Es el que tiene menos fútbol en el último año”, comentó Alonso.

Ignacio Suárez, apuesta al futuro

Otro de los arqueros juveniles de Nacional es Ignacio Suárez, quien también aparecía como posible candidato para atajar este jueves. Será la segunda opción del entrenador.

“Tiene buen juego aéreo, muy buena técnica y salida con los pies”, señaló Sebastián Taramasco, coordinador de juveniles del club, al definir a este arquero que nació en Paysandú el 5 de febrero de 2002 y según comentaron a Referí desde las formativas tricolores, es el guardameta con mayor proyección de la institución en este momento.

D. Battiste

Ignacio Suárez de suplente en Las Piedras

El golero de 1,84 metros que llegó a Nacional en Sexta división extendió su contrato con los albos hasta 2023 en octubre pasado.

En 2019 fue noticia al ser suplente de Rochet en un partido ante Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas con tan solo 16 años. Ese año también estuvo en el banco en otros dos partidos, mientras que en 2020 no estuvo en ningún partido y atajó en Cuarta, donde fue campeón del Apertura bajo las órdenes de Alonso.

Además de Nacional, ha tenido participación en las selecciones uruguayas sub 15, sub 17 y actualmente integra el proceso de sub 20.

@Nacional

Ignacio Suárez con Jorge Giordano

El año pasado fue el cuarto arquero tricolor en la lista de Copa Libertadores y en este 2021, con la baja de Mejía, pasó a ser el tercer golero del plantel, integrando la burbuja sanitaria del club para los partidos contra Independiente del Valle y River argentino.

Bernatene, la otra opción

Mathías Bernatene, nacido en Dolores, tiene 20 años y es el mayor de los tres arqueros juveniles de Nacional, siendo hoy en día la cuarta opción en el arco tricolores.

Fue el otro arquero albo en la pasada Libertadores sub 20. “Jugó el año pasado (2018) en Cuarta división, lo hizo de muy buena forma. Nosotros fuimos los campeones de la Tabla Anual en Cuarta. Este es el tercer año en que está, estuvo en 2018, 2019 y ahora. Creo que es un muy buen golero”, dijo en febrero del año pasado a Referí Tabaré Alonso, entrenador de la sub 20 tricolor antes de viajar al torneo guaraní.

Inés Guimaraens

Mathías Bernatene

El arquero de 1,87 metros comenzó su carrera en Bella Vista de su ciudad natal y luego paso a Albion, desde donde llegó cedido a préstamo a Nacional.

En el primer año que llegó al club fue suplente de Franco Israel, hoy en Juventus de Italia, durante el Apertura, mientras que en el Clausura se quedó con el puesto, recordó Alonso.

En 2019 atajó en Cuarta, en enero de 2020 firmó su primer contrato con los tricolores y ese año fue golero de la Tercera división que dirige Martín Ligüera.

Estuvo en el arco en el cásico de Tercera que terminó 2-2 en el Estadio Centenario el pasado 1° de setiembre en el Estadio Centenario.

Nacional

“Nacido en Dolores, Soriano, llegó al club en 2018 proveniente de Albion, rápidamente se hizo su lugar y en el 2020 fue el arquero titular de Tercera división”, indicó Nacional en sus redes al hacer su presentación para la temporada 2020.

Con Rochet en gran nivel, lo que ha llevado a que se lo mencione como un posible convocado a la selección uruguaya, los arqueros juveniles tricolores pueden tener este año una buena posibilidad de dar el salto a Primera.