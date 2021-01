Nacional y su final con Wanderers: 15 bajas, golero debutante y capitán confirmado

El sacudón de los contratos que no fueron renovados el 31 de diciembre quedó atrás. Nacional se prepara para jugar ante Wanderers este jueves (hora 20, Estadio Centenario) la final del Torneo Intermedio y el entrenador Jorge Giordano ya tiene un equipo en mente.

El equipo deberá volver a construir una identidad de juego sin Gonzalo Castro, líder futbolístico del equipo cuyo vínculo no fue renovado el 31 de diciembre junto con los de Luis Mejía, Mathías Suárez, Miguel Jacquet, Ayrton Cougo, Agustín González, Rodrigo Amaral, Santiago Rodríguez y Sebastián Fernández.

Cougo y Castro eran titulares para Giordano. Desde el 5 de enero, el DT está metiendo mano en el equipo.

Nacional no puede permitirse perder una tercera final en la temporada y ante otro equipo menor. Ya perdió 4-2, en alarque, la final de la Supercopa con Liverpool. Luego cayó 1-0 contra Rentistas en la definición del Apertura. Eso le terminó costando el cargo a Gustavo Munúa.

El rol de Cougo

Si bien Cougo tuvo un irregular pasaje por Nacional -sobre todo en faz defensiva- para Giordano fue un jugador importante cada vez que su equipo salió a jugar de protagonista.

Raul Martínez / Pool / AFP

Lores se fue

Con la partida de Cougo (volvió del préstamo a Libertad), Nacional pierde salida explosiva y capacidad para pasar al ataque llegando a los últimos metros con opciones de asistir o definir.

El que jugará será Agustín Oliveros, que es un jugador mucho más equilibrado para el puesto contemplando sus facetas defensivas y ofensivas.

Además, fue ascendido Ignacio Velázquez, juvenil del proceso de selecciones en el que hay grandes esperanzas por su pasaje en las formativas del club.

Lores, la usina generadora

Con las partidas de Castro, Amaral y Rodríguez, Ignacio Lores tendrá la gran responsabilidad de ser el generador de juego del equipo.

D. Battiste

Lores, a la cancha

Lores llegó como una carta alternativa para jugar de mitad de cancha en adelante. Pero de sumar algunos minutos desde el banco, ahora pasará a tener todas las fichas para ser titular con la mochila de abastecer a los puntas.

La vuelta de Corujo

Lesionado ante Danubio en el Intermedio, Guzmán Corujo se perdio los últimos seis partidos de Nacional en 2020, incluidos los cuatro cotejos entre octavos y cuartos de final por la Copa Libertadores y el clásico ante Peñarol.

Leonardo Carreño

Corujo, recuperado

El futbolista está recuperado y a la orden. Pero no toca la pelota desde el 21 de noviembre y Mathías Laborda -más allá de su pobre clásico- y Renzo Orihuela conformaron una muy buena dupla cuando actuaron juntos (contra Independiente del Valle en Quito redondearon una actuación excelente).

El dueño del lateral derecho es Armando Méndez y su primera alternativa -más ofensiva- Alfonso Trezza. En las gateras está Lautaro Pertusatti, ascendido por Gustavo Munúa y llegado a la Tercera desde Danubio para jugar la Libertadores sub 20 el año pasado.

Cuatro suspendidos

Nacional no solo llegará diezmado para la final por los jugadores que la dirigencia decidió no renovar sino también por los que quedaron suspendidos tras el clásico.

Gabriel Neves recibió una sanción de tres partidos por su expulsión (roja directa) en la incidencia que bajó a Facundo Torres. Sergio Rochet, Santiago Cartagena y Pablo García fueron expulsados por riña una vez culminado el encuentro. Cartagena salió sin sanción (no se le tipificó riña), pero igual deberá cumplir la automática contra Wanderers.

Golero se busca

La ausencia de Rochet para esta final también es significativa. Sin dudas se trata de una de las grandes figuras del equipo en 2020.

Camilo Dos Santos

Centurión con el 1

Guillermo Centurión (generación 2003) e Ignacio Suárez (2002), ambos goleros de la selección sub 20, pelean por el puesto. El primero corre con la ventaja de tener más tiempo en Primera y de haber jugado un clásico de verano contra Peñarol.

Bergessio capitán

Jorge Giordano anunció que Gonzalo Bergessio seguirá siendo el capitán de Nacional.

Agustín Marcarian / Pool / AFP

Bergessio, el capitán

"Tuve una discusión con Bergessio, tengo una realción normal con él y a veces, en determinadas situaciones, se dicen cosas que no se sienten. Sé quien es Bergessio, un excelente profesional. Me recriminó la manera de jugar, pero el tema era otra cosa. Es como si mi mujer me recriminara que llegué tarde a las 2 de la mañana y yo le salga con que el día anterior me hizo esperar dos horas en el supermercado. Valoro que tuvo autocrítica y que varios jugadores recapacitaron y se disculparon", expresó el DT a Punto Penal que se emite por Canal 10.

La misma apuesta táctica

Giordano también dijo que mantendrá su apuesta por el sistema táctico 1-4-3-3.

El probable equipo arranque jugando con Centurión, Méndez, Laborda, Orihuela, Oliveros; Emiliano Martínez, Rafael García, Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Gonzalo Bergessio e Ignacio Lores.

Las alternativas

Para el arco fue ascendido el golero de la Tercera en 2020: Mathías Bernatene.

En defensa, además del retorno de Corujo y de los laterales juveniles, Giordano dispone de dos zagueros que ya fueron ascendidos por Munúa el año pasado: Nicolás Marichal y Joaquín Sosa. Este último también puede dar una mano en el lateral izquierdo.

Cabe recordar que el pasado viernes se rescindió contrato con Paulo Vinicius.

En el medio solo queda disponible Joaquín Trasante.

ERNESTO RYAN / POOL / AFP

Giordano reacomoda piezas

Para jugar como extremos están Adrián Vila (ya debutó ante Alianza Lima), Brian Ocampo -que probablemente saldrá a préstamo en 2021-, Axel Pérez que al igual que en enero de 2020 fue ascendido, Manuel Monzeglio, un mediapunta, Emiliano Villar que puede moverse como puntero o delantero centro (ya marcó ante Boston River) y se ascendió al hermano del Colo Juan Ignacio Ramírez, Santiago, que tiene características muy similares a las del 9 de Liverpool.

El suplente natural de Bergessio es Thiago Vecino, otro que cerró el 2020 lesionado y que ahora pegará la vuelta dándole al DT la opción de jugar con un doble 9 según las circunstancias del juego.

Llega D'Alessandro

Para este martes se espera el arribo del argentino Andrés D'Alessandro, primer refuerzo tricolor para el Uruguayo 2021.

El futbolista estuvo el domingo en el Beira Río para ver Inter-Goiás.

Si bien las fronteras se iban a abrir solo para extranjeros con contratos vigentes antes de que las mismas fueran cerradas (16 de diciembre), Nacional se contactó con Sebastián Bauzá, secretario nacional del deporte, le informó que antes de esa fecha ya había un precontrato firmado y por esa razón se hizo esta excepción.