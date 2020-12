¿Quién es Ignacio Suárez, el golero que tiene Nacional para la final del Intermedio?

Nacional se quedó sin los dos goleros principales (Sergio Rochet y Luis Mejía) para la final del Torneo Intermedio a jugarse entre el 13 y 14 de enero próximo, por lo que el técnico tendrá que echar mano a uno de los juveniles para enfrentar a Wanderers y tal vez, también en una o dos fechas del Clausura.

Guillermo Centurión (19 años) es el tercer arquero y ya tuvo participación en un clásico amistoso, pero desde adentro del club se informó a Referí que Ignacio Suárez (18 años), de la Cuarta división, puede ser el elegido para empezar jugando en el 2021.

El titular Sergio Rochet está suspendido para la final del Intermedio tras la roja que recibió al cabo del último partido contra Peñarol. El árbitro Pablo Giménez le tipificó “violencia”, por lo que además de la sanción automática puede recibir uno o dos partidos más. Rochet también resultó expulsado a los 17 minutos del juego siguiente, contra River argentino, por la Copa Libertadores.

Staff Images / Conmebol

A esto se le suma que Luis Mejía, cuyo contrato vence el 31 de diciembre, se despidió de los hinchas con una carta que publicó en sus redes sociales. Después de cinco temporadas y tras perder este año la titularidad, Manotas se va del club.

Suárez nació en Paysandú el 5 de febrero de 2002 y según comentaron a Referí desde las formativas tricolores, es el arquero con mayor proyección de la institución en este momento: “Tiene buen juego aéreo, muy buena técnica y salida con los pies”, señaló Sebastián Taramasco coordinador de juveniles.

En octubre de 2020 Suárez firmó contrato con Nacional hasta el año 2023. Ha tenido participación en las selecciones uruguayas sub 15, sub 17 y actualmente integra el proceso de sub 20.

El año pasado integró el banco de suplentes de Primera división en un partido del Intermedio (Juventud de Las Piedras) y dos del Clausura (Danubio y Plaza Colonia). Este año fue incluido como cuarto golero en la lista de la Copa Libertadores, después que la Conmebol permitiera que los clubes agregaran 10 jugadores debido a la pandemia de coronavirus.

Suárez integró la burbuja sanitaria del club para los partidos contra Independiente del Valle y River argentino. Luego viajó a Paysandú para pasar las fiestas con su familia.

Centurión también es de la zona litoral del país. Nació en Young y es un poco más conocido, sobre todo porque en 2015 marcó un gol en un clásico de la categoría sub 14: rechazó un córner de Peñarol y corrió con la pelota, dejó atrás al golero rival y marcó con el arco vacío.

En 2018 ingresó a la lista de la Copa Libertadores y en 2019 actuó en un clásico de verano. Tuvo que entrar a los 30 minutos de juego, tras la expulsión de Luis Mejía. Nacional perdió 2-0.

Se fue Mejía

El panameño Mejía, de 29 años, publicó el jueves pasado en Twitter una carta de despedida: “Me voy de una manera que realmente no quería”, expresó el futbolista que llegó a los tricolores en 2015 desde Fénix. Su último partido fue el 17 de diciembre en la derrota por 6-2 frente a River argentino.

Inés Guimaraens

Después de varias temporadas en Fénix llegó a Nacional en julio de 2015 cuando Gustavo Munúa dejó el arco para conducir al equipo. Al mismo tiempo fue contratado Esteban Conde.

Le costó a Mejía ganarse un lugar entre los titulares. En 2016 y 2017 jugó escasamente. En 2018 el técnico Alexander Medina comenzó a rotar los goleros y ahí tuvo mayor participación. El año pasado Álvaro Gutiérrez le dio la gran oportunidad, desplazando a Conde al banco de suplentes y Mejía cumplió con creces. Terminó siendo figura del campeón uruguayo.

Pero este año, con Jorge Giordano en la conducción, Rochet se quedó con su lugar. Esto generó el malestar de Mejía, quien no aceptó la decisión y entre esa falta disciplinaria y sus participaciones en la selección panameña, en los últimos tres meses jugó apenas tres partidos. En total, disputó 61 partidos y fue Campeón Uruguayo en 2016 y 2019.