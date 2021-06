China y Europa impulsaron las exportaciones uruguayas de lanas

Las exportaciones de lana y tejidos de Uruguay dieron un salto en mayo y se cuadruplicaron respecto a un año atrás, por una fuerte demanda de China, Alemania e Italia. En lo que va del año, crecieron un 63%.

En mayo se exportaron US$ 17,6 millones de lana y tejidos, casi cinco veces más que los US$ 4 millones de un año atrás. El volumen sumó 2.598 toneladas y fue cuatro veces superior a las 650 toneladas de mayo de 2020.

China fue el principal destino de exportación: las colocaciones más que se triplicaron respecto a un año atrás, por mayores ventas de lana sin peinar que aumentaron por seis. Se enviaron 960 toneladas por US$ 4,6 millones.

En segundo lugar se ubicó Alemania, con compras por un total de US$ 4 millones y el volumen exportado se quintuplicó en la comparación interanual a 396 toneladas, debido a las mayores ventas de lana peinada.

En el caso de Italia, las ventas sumaron US$ 3 millones –ocho veces y media superior al monto registrado en mayo de 2020–.

Las exportaciones de lana de Uruguay en lo que va del año se despegaron respecto a las del año pasado –las más bajas de la historia–.

Se exportaron 11.264 toneladas, un 63% más que las 6.926 del año pasado en pleno desplome de la demanda como consecuencia de la pandemia.

Las ventas de tops fundamentalmente a Europa, que en 2020 se redujeron a la mitad respecto a 2019, aumentaron en lo que va del año respecto a un año atrás. El volumen colocado subió 48% a 4.860 toneladas, y el ingreso en dólares por ventas subió 30% a US$ 36 millones, a pesar de una caída del precio que bajó de US$ 8,5 por kilo a US$ 7,5 por kilo.

Las exportaciones de lana sin cardar ni peinar –con China a la cabeza– sumaron 6.134 toneladas por un total de US$ 37 millones, un aumento de 78% en volumen y de 67% en divisas respecto al mismo período de un año atrás.

