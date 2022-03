Combustibles: la regla que todos votaron y poco cambió

Por Juan Andrés Sainz

El 22 de enero de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou publicó en su cuenta de Twitter el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) que enviaría al Parlamento. En él, el artículo 192 decía: “Derógase el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap)”.

De aquel impulso desmonopolizador, dos años después quedó un régimen que mantiene el privilegio legal de Ancap —para la alegría de los defensores del monopolio estatal— pero toma como referencia los Precios de Paridad de Importación (PPI) para aprobar las tarifas locales —como guiño al viejo anhelo liberal de un mercado en competencia—.

Consenso

Meses tras haber publicado aquel “borrador”, como lo llamó el presidente, al Palacio Legislativo llegó la misma redacción que se reprodujo antes sobre desmonopolizar Ancap, aunque con algunos agregados y en otro artículo, el 230.

En aquel momento, el ministro de Industria, Energía y Minería Omar Paganini defendió la medida en la Comisión Especial formada para tratar la LUC. El jerarca argumentó que existe una regulación excesiva del mercado de combustibles y petróleo crudo que “no solo está basada en el monopolio de Ancap, sino también en el hecho de que el ente juega un rol en toda la cadena reguladora”.

“Nosotros entendemos que esa estructura termina favoreciendo las ineficiencias porque, si bien es eficaz pues se logra que tengamos suministro de combustible en todo el territorio nacional y no haya problemas de seguridad de suministro ni de calidad, no se es eficiente en el sentido de que no hay una búsqueda de mejores costos. Y nosotros, como coalición de gobierno, tenemos el compromiso de bajar los costos del combustible en general”, declaró el ministro.

Sin embargo, aquella redacción no sobrevivió. La desmonopolización de la petrolera estatal promovida por el Partido Nacional no reunió los apoyos necesarios en el Partido Colorado y Cabildo Abierto —además de ser resistida por el Frente Amplio— por lo que los blancos debieron colaborar con sus principales socios en una propuesta alternativa.

Tras tratarse el tema en la Comisión Especial, se aprobaron tres artículos sobre el mercado de combustibles, de los cuales dos (el 235 y 236) fueron por unanimidad. La solución acordada de tomar el PPI de la nafta y el gasoil como eje de referencia de los precios al público fue vista en su momento como un camino tolerable por el Frente Amplio, que incluso realizó aportes a su redacción —donde participó Carolina Cosse— y votó junto a la coalición de gobierno.

El senador Gustavo Penadés (PN) expresó en aquella ocasión que el apoyo de la coalición de izquierda causó sorpresa en las filas oficialistas.

El FA cambió su postura

La LUC fue aprobada por el Parlamento en poco tiempo y entró en vigencia el 9 de julio de 2020. No mucho después, el PIT-CNT decidió embarcarse a recoger firmas para llamar a un referéndum con el propósito de derogar la ley o parte de ella (no estaba claro aun).

Mientras la discusión estuvo sobre la mesa, el Frente Amplio entró en conversaciones con la central sindical para sumarse a la campaña, aunque tenía discrepancias sobre qué artículos derogar: la fuerza política no quería, al principio, entrar en la contradicción de militar en contra de algunos artículos que votó junto al oficialismo —entre los cuales estaban los dos que actualmente regulan el mercado de combustibles—.

“Creo que entre los temas en los que resulta al FA más difícil argumentar es en este. Porque es difícil explicar por qué cambiaron de posición”, dijo el politólogo Adolfo Garcé a El Observador.

La negociación acabó en incluir los artículos sobre el mercado de combustibles votados por el FA. Los número 235 y 236 están entre los que se someterán a las urnas el próximo domingo.

Discrecionalidad

Entre medio, los artículos están aprobados y el mecanismo de fijación de tarifas está vigente, pero el Poder Ejecutivo ha vacilado para aplicar su método tal como lo concibió. En los últimos meses los valores internacionales del crudo se dispararon y las autoridades han decidido no trasladar del todo a las tarifas los incrementos que marca el PPI de la Ursea.

En la última revisión mensual de los precios, Lacalle Pou justificó que a su administración le “tocó hace un año y poco un petróleo en US$ 40 y poco (por barril), hace un mes estaba en US$ 90, ahora rebota arriba de US$ 100... Está muy volátil, la Ursea sugirió determinados aumentos y nosotros (por el gobierno) decidimos aumentar la mitad de lo sugerido”.

El economista Gabriel Oddone opinó en Canal 12 que el tiempo en que se ejecutó la nueva normativa no fue el más adecuado.

“Cuando esta iniciativa se puso arriba de la mesa, el precio del petróleo se ubicaba por debajo de promedios históricos”, lo cual hacía muy probable que aumentara y de que —cuando el petróleo presionara al alza— la regla se incumpliera. “Una buena herramienta fue utilizada en un momento del tiempo no necesariamente adecuado, lo cual hace que la propia herramienta esté en cuestionamiento. Está bien la idea, creo que el timing de implementación no fue el mejor”, analizó.

Otro de los argumentos del gobierno para respaldar su accionar reciente, ha sido aludir a los buenos números de Ancap. Es que así como está establecido que el Ejecutivo reciba un informe de la Ursea con el PPI, también decide en función de un informe financiero enviado por el ente estatal.

Al respecto, Garcé recordó que, de todos modos, “la idea del gobierno era no manipular políticamente el precio de los combustibles y en realidad al gobierno no se le escapa que el aumento de los combustibles es un talón de Aquiles. Creo que esa es una de las razones por la que los precios no suben todo lo que cabría esperar en función de la regla fijada por ellos mismos”, afirmó.

“Por eso es un tema incómodo para todo el mundo: el Frente se aleja de lo que votó; el gobierno se aleja de lo que hubiera querido”, resumió el politólogo.