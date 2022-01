Comerciantes de Gorlero tienen un respiro con los extranjeros, aunque hay "coletazos" del covid

Juan Aguirre entregó el currículum el 29 de diciembre y el 30 ya era mozo en la Fábrica de Pizzas de Gorlero y Las Gaviotas, en el corazón comercial de Punta del Este. Una década de "correr el riesgo" —desde la Corrientes de la que es oriundo hacia el balneario fernandino— le dan la "experiencia" deseada en un local envuelto en el frenesí de las temporadas. La jugada "redituable" se le había cortado en seco en diciembre de 2020, cuando rebotó en la boca del puente que conecta con Paysandú.

"El argentino es de una onda: 'Bueno, dale, pasá'. El uruguayo es más estricto", recuerda. Las fronteras permanecieron cerradas ese verano, una medida que supuso el tiro de gracia para que la actividad —estrechamente ligada al arribo de extranjeros— enfrentara una crisis histórica. Su reapertura concede un respiro a los comerciantes, y Aguirre es la prueba fehaciente de que los extranjeros están llegando, aún para buscar trabajo.

"Hoy por hoy nos conviene una y diez veces más trabajar acá que en Argentina por la temporada, por la devaluación de nuestra moneda", sostiene el correntino, optimista por un nivel de propinas que llega a exceder los $ 2.000 al cierre de cada jornada. Al menos en enero.

"Respecto a la temporada pasada es un incremento sustancial. No se puede hacer un balance todavía, aunque hay un poco menos que en 2019", diagnostica el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, en diálogo con El Observador. "Pero igual es una barbaridad. El movimiento es intenso en las calles, en las playas, en las fiestas. Es una alegría enorme", afirma.

Pocos locales mantienen personal en seguro de paro, una herramienta recurrente en los inicios del 2021 ante la caída de la demanda, soportada casi en exclusiva por los turistas uruguayos. Carballal grafica la recuperación laboral en un ejemplo concreto: "De los más de 30 jornales solidarios que teníamos, han ido renunciando porque les salió trabajo. Eso te da una pauta. Hoy ya no tenemos ni uno".

Con un techo como el del 2021, cualquier resultado es auspicioso para los operadores. "De una temporada buena, estaremos en un 60%", lamenta Carlos Núñez, trabajador de la heladería y cafetería Pecas. "Pero eso es un 50% más que el año pasado", exclama enseguida. "Si lo comparamos con temporadas anteriores, esta va a ser tranqui. Pero si lo comparamos con la pasada, es buenísima", sentencia.

Aparte de la llegada de argentinos y brasileños para dar un respiro, esta temporada tiene como diferencia sustancial —en especial para bares y restoranes— la posibilidad trabajar pasada la medianoche. La ola creciente de contagios del año pasado llevó a que pesara sobre los gastronómicos la obligación de bajar la cortina a las 00:00 horas, una dinámica difícil de sostener cuando el público recién abunda en las veredas de la avenida a partir de las 23.

Camila Casas

Comercios en Gorlero

La situación llevó incluso a que el intendente Enrique Antía pujara en varias entrevistas por habilitar el cierre a las 1 de la mañana, presionando la decisión del gobierno de su correligionario Luis Lacalle Pou. Ese límite ya no está. Es así que sobre la tarde de lunes los empleados aguardan en calma la llegada de la tarde noche, cuando los primeros turistas empiezan a subir desde las playas y llegan a los locales. Sobre la medianoche las mesas de los gastronómicos estarán casi colmadas, y los mozos que conversan con El Observador tendrán otros asuntos que atender.

"En 2021, al no haber turismo extranjero, no hubo temporada", corrige —al ser consultado por una comparación— el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra, hoy director electo por los empresarios para el BPS. Lo mismo rememora Rossana León, mientras prepara los paquetes de jabones manufacturados para vender en su puesto de la tradicional Feria de Artesanos de la Plaza Artigas.

"Los artesanos entran cada año por concurso el 15 de diciembre. En 2021 los nuevos artesanos no aguantaron hasta el 31 de enero, porque no se vendía", relata León, ya en su cuarto año. El incremento en un 25% en las ventas le es motivo de celebración, aunque lamenta que este año "el uruguayo no salió a hacer compras antes de Navidad, mientras que el extranjero no llegó" en esa fecha.

"Secuelas" y "coletazos"

No faltan las vitrinas vacías en venta o alquiler y varios números de inmobiliarias que acompañan el paisaje cuadra de por medio, en especial en los paseos de galerías. "Eso es un coletazo del verano pasado, donde hubo muy poco movimiento. Hay algunos que decidieron vender o alquilar antes de endeudarse", explica el alcalde de Punta del Este. Sin embargo, recuerda la apertura de muchos nuevos emprendimientos a lo largo de Gorlero.

Ni municipio ni gremial empresarial tienen cuantificado el impacto de la temporada pasada en la zona. "Está lindo por la cantidad de gente, pero da lástima por los locales cerrados o que no se llegaron a abrir", sostiene el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado.

Lorena Alonso May, con uno de esos edificios vacíos apostado a un costado de su oficina especializada en compras y alquileres de propiedades —en pleno Gorlero— expresa una mirada más optimista: "Punta del Este se extendió a otros focos. Si vas a la parada 8 donde está el Novillo Alegre, tenés locales mucho más amplios con playa de estacionamientos. Eso está todo ocupado. En la parada 5, Pedragosa Sierra, la galería está toda ocupada", enumera la experta en propiedades.

Alonso asegura que ese proceso tiene lugar desde antes incluso de la pandemia, aunque "ahora se nota más". "Hoy el balneario ya no se centraliza en Gorlero", zanja.

La avenida está expectante en plena tarde, y las veredas empiezan a poblarse. Los rayos del sol van cediendo, y las primeras personas suben de la playa.