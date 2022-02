¿Cómo están enfrentando los colegios los casos de covid-19 en sus colonias de verano?

Durante la temporada de verano algunos colegios ofrecen actividades recreativas entre sus socios previo al retorno del año escolar. Las instituciones están al tanto de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) para hacer frente a los brotes de contagio potenciados por la variante ómicron.

La colonia de verano del Instituto Educativo ACJ atraviesa dos brotes de coronavirus. Ambos grupos están en cuarentena, uno de ellos a la espera del alta médica, confirmó la educadora María Legorburu en diálogo con El Observador. Son 220 niños los que participan de las actividades recreativas, divididos en grupos de entre 20 y 25 niños, en edades de 2 a 6 años.

Avalados por el Ministerio de Salud Pública, la institución actúa cuando surgen dos o más contagios: envían la totalidad del grupo a cuarentena. "Se hisopan al quinto día hábil del último contacto", explicó la educadora. Esto es posible porque mantienen una lista de asistencia. Según lo dictamine el prestador de salud, los alumnos pueden estar hasta 14 días en aislamiento antes de volver al centro.

El protocolo actualizado por el MSP y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el retorno a clases dictamina que la presencialidad solo será suspendida en caso de que surja un brote de coronavirus en el aula. Ante el surgimiento de casos individuales, tanto alumnos como docentes asintomáticos pueden continuar sus actividades.

En el instituto Evangélico Bethesda surgió un brote de contagios hace un par de semanas. De un total de 60 inscriptos, cinco niños fueron contagiados, pero cerraron las puertas por una semana. Luego de esta experiencia, la institución considerará mantener un registro de su población vacunada para el retorno a clases, comentaron desde el instituto.

Al inicio de la pandemia, el colegio Sagrada Familia detuvo sus actividades recreativas de verano, ya que el panorama era muy "complejo", según contó a El Observador el administrador Pablo Ferreira. El plan piloto se impulsó en invierno, como iniciativa del trabajo tercerizado de exalumnos de la institución, y se repitió en verano, pero detuvo sus actividades luego de dos años. Ferreira no sabe cuándo volverán a sus actividades ya que es incierto lo que les deparará el año escolar. En 2021 todos los niveles atravesaron una o dos cuarentenas, incluidas las maestras y funcionarios, lamentó el administrador.

Cuando una maestra se contagia, sobrellevar la situación se vuelve más fácil porque usan tapabocas para relacionarse con los alumnos y los padres son informados inmediatamente. Así pasó en el colegio Gustavo A. Becquer. La situación quedó a criterio de los padres y de esta forma los contagios se detuvieron "a tiempo", valoró la directora, Daniela Oneto.

Al 10 de febrero de 2022, el 83,08% de la población en Uruguay tiene una dosis de la vacuna anti covid-19, y el 76,21% tiene dos. La vacunación a niños de 5 a 11 años comenzó el 12 de enero y, a menos de un mes, el 41,89% de los niños en esta franja fueron vacunados con la primera dosis pediátrica.

La vacunación "no se puede exigir, pero sí recomendar" a los padres, consideró Gabriela Guido, miembro de la administración del colegio Edu School. A su colonia de verano asisten 52 niños. En lo que va de febrero no han tenido niños en cuarentena, aunque están atentos al surgimiento de nuevos casos positivos.

La vacuna contra el coronavirus no es obligatoria, por lo que las instituciones no pueden distinguir entre los niños vacunados y los no vacunados. En el caso hipotético de que un niño presentase síntomas, "sería prudente" consultar a los padres si el niño ya atravesó la enfermedad o si fue vacunado, consideraron del colegio El Cántaro Fresco en diálogo con El Observador. Allí no han surgido brotes de contagios, pero en caso de surgir un foco de contagio –de dos niños o más– los grupos se suspenderían en su totalidad.

En el colegio Mariano, en tanto, confirmaron que el aumento de casos de coronavirus no interrumpió las actividades de verano. Por el contrario, los casos que han surgido han sido "intrafamiliares" y no alcanzaron a contagiar a sus compañeros de trabajo.

Martín Lino, director del colegio Sagrado Corazón de Jesús, dijo a El Observador que no han padecido brotes de coronavirus. En la primera quincena de enero, se presentó el primer y único caso en el colegio en los últimos dos años, expresó con orgullo. El caso fue aislado y tanto padres como autoridades de la institución coincidieron en que se trataba de un contagio que no tenía relación con el colegio. Para mantener esta racha, la institución creó un protocolo interno que consiste en un aislamiento inmediato ante la presencia de síntomas en el entorno familiar del alumno. De esta forma, no importa si el caso es positivo o una falsa alarma, ante la incertidumbre, se aseguran de que el resto de los niños no se contagie.