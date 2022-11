Con China ausente del mercado, la lana no repunta

La lana cerró la semana con un leve incremento de 0,4% en dólares. El Indicador de Mercado del Este (IME) cotizó a US$ 8,06 por kilo base limpia luego de dos jornadas en las que se mantuvo la tónica de las semanas anteriores: escasos negocios desde China y los mercados europeos y de la India sosteniendo la actividad.

La capacidad de absorber volumen de estos mercados es limitada en comparación a la industria textil China. A su vez, Europa sigue afectada por el aumento de los costos energéticos y la retracción en el consumo. Según analistas australianos la industria europea considera reducir la actividad para achicar los gastos operativos. El fortalecimiento del dólar australiano hizo bajar el indicador más de 1% en moneda local.

Las lanas más finas experimentaron bajas asociadas a una oferta de calidad irregular. Se fortalecieron las lanas de entre 18,5 y 22 micras y las de 28 micras corrigieron 2,4% al alza al cabo de la semana. El sector de más de 25 micras fue el que obtuvo las mayores ganancias en la primera jornada de remates. Las lanas de mejor calidad, con buenos resultados de mediciones objetivas ganaron algún centavo en un mercado en el que la puja se concentró en los mejores fardos. La oferta limitada empujó las subas.

En el mercado local las referencias más recientes de negocios ponen a las lanas Corriedale de 28 micras sin acondicionar a valores inferiores a un dólar por kilo base sucia: entre US$ 0,70 y US$ 0,90.Por su parte, en los últimos días se cerraron negocios por lana Ideal -12 mil kilos de 23,5 micras acondicionados 70% con grifa verde y 30% con grifa celeste de varias zafras- por US$ 3,80 el kilo vellón.

Por un lote Merino de 5 mil y 21,5 micras, acondicionado con grifa verde y rendimiento al lavado de 75,5% se obtuvo un precio de US$ 4,90 por kilo vellón.

Cotización de la lana.