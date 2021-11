Con Cunha como líder, el arbitraje uruguayo en su mejor momento en Conmebol y en el podio de las Eliminatorias

Tras la indisimulable crisis que el arbitraje uruguayo expresó a nivel internacional en 2016 y en 2017, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) volvió al podio del arbitraje en Conmebol.

Atrás quedó el breve período olvidado tras el retiro de jueces históricos (Jorge Larrionda, Roberto Silvera, Darío Ubriaco), mientras Andrés Cunha (actualmente 45 años) y Daniel Fedorczuk (45) sostuvieron la transición ante la demorada renovación que llegó en 2019 con Esteban Ostojich (39), Leodán González (38) y Andrés Matonte (33), y, también, el resurgimiento de Cunha y Christian Ferreyra, que volvieron por estos tiempos como en sus mejores días en el referato.

Leonardo Carreño

Leodán González

El resultado que más impacta y que está a la vista es que Argentina-Brasil, el martes próximo en San Juan por las Eliminatorias, será dirigido por Cunha junto a Richard Trinidad y Nicolás Tarán, y con Ostojich como juez de VAR.

Esa foto de cuatro árbitros uruguayos en el partido más importante de Conmebol forma parte de una película que tiene a los jueces de la AUF como protagonistas.

Cuando la próxima semana se baje el telón a los partidos de Eliminatorias en este año 2021, los uruguayos habrán dirigido la misma cantidad de encuentros que argentinos y brasileños, con nueve cada uno, y el doble o más que los árbitros de seis asociaciones de Conmebol. En el período 2020 y 2021 por el clasificatorio para el Mundial, en ese caso Argentina dirigió dos partidos más que Uruguay.

Cunha con tres partidos dirigidos en Eliminatorias encabeza la lista de la AUF y Leodán González, Ostojich, Ferreyra y Matonte con dos cada uno, reforzaron el prestigio del arbitraje uruguayo.

Diego Battiste

Christian Ferreyra

Para entender la influencia del arbitraje uruguayo en las Eliminatorias de Conmebol hay que repasar la participación que tuvieron los árbitros de AUF en 14 fechas.

Fecha Partido Juez Línea 1 Línea 2 Cuarto árbitro VAR AVAR 1 Brasil-Bolivia Leodán González Tarán Trinidad Ostojich 1 Paraguay-Perú Soppi Barreiro Tejera D. Fedorczuk Matonte 1 Argentina-Ecuador Cunha 3 Chile-Perú Ostojich Trinidad Soppi Tejera L. González D. Fedorczuk 4 Ecuador-Colombia Cunha Tarán 5 Venezuela-Ecuador Cunha Trinidad Llarena D. Fedorczuk Ostojich 7 Argentina-Chile L. González D. Fedorczuk 7 Brasil-Ecuador Tarán 8 Ecuador-Perú Ostojich Barreiro Soppi Ferreyra Cunha 9 Venezuela-Argentina Leodán González Barreiro Soppi Tejera Tarán 9 Ecuador-Paraguay Matonte Trinidad Nievas 10 Colombia-Chile Cunha Tarán Llarena Ferreyra Tejera 10 Brasil-Perú Ostojich 11 Perú-Chile Ferreyra Tarán Soppi Tejera 12 Bolivia-Paraguay Matonte Barreiro Nievas 12 Colombia-Ecuador L. González 13 Ecuador-Venezuela Ferreyra Soppi Nievas Tejera 13 Perú-Bolivia L. González 14 Argentina-Brasil Cunha Trinidad Tarán Ostojich

En las fechas 2 y 6 no hubo designaciones para árbitros uruguayos

En 70 designaciones (14 fechas de cinco partidos), Argentina es el que más jueces tuvo designados, y Uruguay está segundo con 11.

A continuación la cantidad de partidos dirigidos por árbitro principal en Eliminatorias:

País Partidos Argentina 13 Uruguay 11 Brasil 11 Venezuela 8 Colombia 7 Chile 7 Perú 5 Paraguay 5 Ecuador 3 Bolivia 0 70

Bolivia es el único país que no tuvo designación ni como juez principal ni en ninguna otra función en la sexteta arbitral.

Además, en las 14 fechas, Conmebol hizo 420 designaciones para árbitro principal, primer línea, segundo línea, cuarto árbitro, VAR y AVAR. En esa tabla, Uruguay está segundo detrás de Brasil e integra el podio de los más destacados.

Leonardo Carreño

Andrés Matonte

Brasil tiene 71 desginaciones, Uruguay 62 y Argentina 61.

Actualmente Uruguay tiene ocho árbitros internacionales: Daniel Fedorczuk (2011), Ferreyra y Cunha (2013), Leodán González y Ostojich (2016), Tejera (2018), Matonte (2019) y Riveiro (2021), y nueve líneas internacionales: Carlos Barreiro, Agustín Berisso, Santiago Fernández, Horacio Ferreiro, Pablo Llarena, Andrés Nievas, Martín Soppi, Nicolás Tarán y Richard Trinidad

¿Qué cambió en dos años?

En una charla con Referí en la sede de Conmebol, en Asunción, en mayo de 2019, Seneme, analizó a los jueces uruguayos y advirtió sobre la falta de renovación.

“Lo veo bien. Pero está claro que debemos buscar una renovación. Renovar con calidad. Veo árbitros que se mantienen en buen nivel, pero veo a otros que podrían dar más y si no están dando más, debemos buscar opciones para al final brindar una buena prestación de servicios a los clubes”, dijo.

En ese 2019, además del peor registro de partidos dirigidos en una temporada (solo 25 en el año), no hubo uruguayos en las finales de Libertadores, ni Sudamericana.

Seneme se refería a jueces que podían dar más: Cunha, Fedorczuk y Ferreyra. Ferreyra es internacional desde 2013, pero no había sido considerado porque estuvo casi un año parado porque no aprobó el examen físico de Conmebol en 2017.

Leonardo Carreño

Esteban Ostojich

En la renovación empujaban Leodán González y Ostojich, a quienes aún les faltaba madurar y consolidarse y empezaba a hacer sus primeras experiencias Matonte, el menor de los tres.

Para explicar por qué árbitros de otras nacionalidades eran considerados antes que Uruguay, Seneme dijo a Referí: "Por ejemplo, los venezolanos salieron mucho. ¿Por qué? Por su desempeño. A mí no me importa de qué país es el árbitro, me importa, a la hora de designarlos, la calidad que veo en la cancha. De todas formas, creo que Uruguay es un país muy fuerte futbolísticamente hablando y entiendo que puede dar buenos árbitros, de confianza. Ojalá esto pase para que puedan lograr lo máximo posible de designaciones”.

Dos años después, el arbitraje uruguayo volvió a ocupar un lugar protagónico como el que cumplió a lo largo de su historia.