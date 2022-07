Con la emoción a flor de piel, el conmovedor retorno de Luis Suárez a Nacional

La cara de Luis Suárez cortando el viento invernal de la rambla montevideana lo decía todo. La emoción de ver a miles de hinchas volcados a las calles para verlo pasar un segundo, para chocar su puño, para dedicarle un grito perdido entre la multitud, lo volvieron a conmover. Luis Suárez volvió al corazón de La Blanqueada. A pararse en el estrado colocado en el centro del Gran Parque Central. Y a volverse a poner la 9 de Nacional.

Inés Guimaraens Suárez hizo todo el recorrido con el cuerpo de afuera para saludar a su gente

Con 35 años, tras un periplo europeo que lo convirtió en uno de los mejores centrodelanteros del mundo y en el goleador histórico de la selección uruguaya, Suárez volvió al club que lo vio nacer y desembarcó con mentalidad ganadora: "Vine acá porque quiero ganar y ganar significa pelear por todos los torneos. Estamos en un equipo grande. Estoy convencido que, si hacemos las cosas bien, podemos ganar el Clausura, la Copa Uruguay, el Uruguayo y la Sudamericana. Ahora lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que debemos, jugar al fútbol, divertirnos, prepararnos para lo que viene, que es que Nacional gane".

Bajó del avión privado que le prestó Lionel Messi sobre la hora 11.06 en una ceremonia que fue transmitida por Nacional TV, TCC y Directv.

Posteriormente le dio una entrevista a Facundo Ponce De León y luego se subió junto a su familia a una van ploteada para la ocasión con los colores de Nacional que lo llevó al Gran Parque Central por Avenida de las Américas, la rambla y Bulevar Batlle y Ordóñez.

En la entrevista, Suárez reveló que tuvo dos charlas con Álvaro Recoba sobre su posible retorno a Nacional. “En marzo. el Chino fue a la inauguración de mi complejo y estuvimos hablando de cuando volvió a Uruguay y de la familia. Me dijo que fue muy complicado, aunque después, los niños se quisieron quedar y terminó feliz. Le pregunté si era difícil volver a Uruguay y me dijo: ‘Sí, es complicado. No vuelvas, Luis’, me decía”.

Diego Battiste

Todos pendientes de las palabras de Suárez

“Cuando empezó toda la movida, vi un audio del Chino Recoba. Y en los primeros segundos me decía: ‘Me acuerdo que lo hablamos hace un tiempito, que te dije que no vinieras… pero no es mala (la idea)’, (Suárez se rió en la entrevista). Se dio vuelta enseguida".

HInchas estacionados en autos, en moto, en bicicleta, con camisetas, con banderas, con pancartas y con bengalas esperaron a Suárez en el aeropuerto y en las calles.

Sus hijos Delfina, Lautaro y Bautista se mostraron azorados por el vendaval de afecto durante todo el trayecto.

Mientras, el Gran Parque Central se fue llenando de hinchas.

Diego Battiste Los hinchas le pusieron color a las tribunas

Largas filas se formaron en los puestos de venta de la camiseta número 9 con el nombre de Suárez que Nacional puso a la venta en forma exclusiva.

El costo de la misma asciende a $ 4.990 y las ventas superaron las 5.000 unidades para rondar una recaudación de cerca de $ 25 millones.

La venta de entradas superó las 15 mil. Pagaron hasta los palquistas y butaquistas y la recaudación superó los $ 8 millones.

Diego Battiste Papel picado en tres colores, el Parque de fiesta

Con la conducción de Sebastián Almada, una serie de espectáculos musicales -que abrió la murga La del Parque- dio por inaugurada la fiesta.

Suárez llegó a la hora 13.45 al Parque.

En zona de vestuarios se presentó al cuerpo técnico y saludó uno por uno a todos los integrantes del plantel.

Diego Battiste

La hinchada más feliz que nunca

El saludo que inauguró y que cerró la bienvenida fue con Sergio Rochet, actual capitán del equipo y su compañero en la selección uruguaya.

Cuando se confirmó la noticia del retorno de Suárez a Nacional, Rochet dijo públicamente que dejaba la cinta de capitán arriba de la mesa para que Suárez la tome.

La magnitud de la figura de Suárez llevó hasta que políticos de diferentes divisas fueran a visitarlo al Parque y se sacaran a las risas una foto conjunta dejando a un lado las contiendas políticas del día a día.

Óscar Andrade del Frente Amplio, Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social y Luis Alberto Heber, ministro del Interior, posaron junto con el expresidente del club Ricardo Alarcón, el asesor letrado del club Hernán Navascués y actuales dirigentes del tricolor.

Diego Battiste

Suárez y su familia felices por el retorno

Suárez puso la firma de su contrato con el presidente José Fuentes y el secretario Pablo Durán.

Y luego se mandó a la cancha donde Nacional lo sorprendió con un mensaje grabado de su amigo Lionel Messi, y también de su esposa Sofía Balbi y sus hijos.

El Parque se vino abajo ovacionándolo y coreando su nombre.

Hubo tiempo para un emotivo video que recorrió sus inicios y sus declaraciones de amor para Nacional en sus años más mozos. La letra de No Te Va a Gustar de No era cierto marcó otro de los momentos emotivos de la jornada.

Diego Battiste

Las caretas de Luis volvieron a decir presente

El Puma Emmanuel Gigliotti se subió al estrado para entregarle la 9 y darle sentidas palabras de admiración.

AFP

La calle fue una locura con su presencia

Finalmente, al ritmo de El Club Gigante, Suárez saludó a las tribunas, se sacó selfies, recibió una metralleta de flashes y se fue a descansar. Que a fin de cuentas, este lunes comienza a entrenar y el martes, a las 19.15, buscará quedar a la orden de Pablo Repetto para enfrentar a Atlético Goianiense por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La emoción quedará en el casillero. Porque a la cancha saldrá ahora su voracidad por el gol y su mentalidad conquistadora.