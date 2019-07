Con sus dichos, Messi se expone a una dura sanción de la Conmebol

Las declaraciones altisonantes que realizó el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, luego del partido ante Chile por el tercer y cuarto puesto de la Copa América Brasil 2019, pueden acarrearle una suspensión por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Messi, quien fue el único de su combinado nacional que no se presentó en el podio a recibir la medalla por haber logrado el tercer puesto en el certamen, dijo posteriormente en los vestuarios a la salida: "No fui a la premiación porque no quería ser parte de esta corrupción", a lo que agregó que "quizás esto fue mandado y me pasaron factura por lo que dije el otro día luego del partido ante Brasil (respecto al arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano)".

Sobre su expulsión junto a Gary Medel, sostuvo que "con una amarilla se hubiese terminado para los dos, pero bueno, quizás lo que dije la vez pasada pasó facturas. Lo importante es que el equipo terminó bien la Copa".

"La falta de respeto que se nos faltò en esta Copa fue grande", dijo Messi. Y añadió: "Esta Copa la hicieron para que la ganara Brasil".

Bastante avanzada la noche del sábado, la Conmebol le contestó en un comunicado explicando que sus apreciaciones son "inaceptables" e "infundadas".

Luego de esas graves declaraciones que sostuvo el capitán argentino sin tener prueba alguna de esos hechos de corrupción, el mismo puede ser objeto de sanciones según lo marca el propio reglamento de la Conmebol.

El artículo 7, incisos B, D y F, contempla los motivos por los cuales el futbolista argentino puede recibir una suspensión: "Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole y también sobre insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la Conmebol, sus autoridades, oficiales, etc."

Lo que impone el reglamento de Conmebol son penas de hasta dos años de suspensión dependiendo del tenor de las declaraciones.

Por la importancia que tiene Messi en el mundo fútbol, esto parecería una utopía, aunque de suceder algo así o con un poco menor de tiempo en la suspensión, el astro argentino se puede perder parte o toda la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial de Catar 2022 que empieza en marzo y para el cual ya está suspendido para el primer encuentro debido a la expulsión que sufrió el sábado junto al chileno Gary Medel.

Asimismo, de ser suspendido por un tiempo importante, también podría perderse la Copa América del año que viene que se disputará justamente en Argentina y Colombia.