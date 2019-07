Conmebol multa a Messi con US$ 1.500 y un partido de suspensión

El futbolista argentino Lionel Messi deberá cumplir un partido de suspensión por la expulsión en el partido por el tercer puesto de la Copa América ante Chile. Además, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se le descontarán US$ 1.500 de los premios por "comportamientos impropios".

Messi no tendrá “ningún partido adicional de suspensión”, dijo el comunicado oficial de la Conmebol. El argentino se perderá el primer partido de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 que se disputará en marzo de 2020.

Messi fue expulsado en el último partido de Argentina en la Copa América de Brasil luego de un encontronazo con el jugador chileno Gary Medel.

El defensa estaba protegiendo una pelota y el argentino lo seguía de atrás. Era saque de arco para Chile, pero Medel encaró a Messi, discutieron y se chocaron la cabeza y los hombros. El árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar decidió expulsar a los dos futbolistas.

Luego de ese partido, que Argentina ganó 2-1, Messi dijo que una amonestación era lo adecuado para esa jugada. "Con una amarilla se hubiese terminado para los dos, pero bueno, quizás lo que dije la vez pasada pasó facturas. Lo importante es que el equipo terminó bien la Copa", dijo en conferencia de prensa.

A Argentina le correspondía recibir la medalla por el tercer puesto en el certamen de Brasil, pero el diez no fue a buscar el premio y acusó a la Conmebol de corrupción. "No fui a la premiación porque no quería ser parte de esta corrupción", a lo que agregó que "quizás esto fue mandado y me pasaron factura por lo que dije el otro día luego del partido ante Brasil", dijo.

Contra Brasil, Messi criticó que Roddy Zambrano no revisó el VAR que había sido utilizado en varios partidos por incidencias "pelotudas" según sus palabras. Además, dijo que la Copa América estaba "toda armada" para Brasil.