Coopera Innovation Hub, el hub de innovación de Grupo RUA que acelera el crecimiento de las startups

Con un claro foco en la innovación, RUA Asistencia creó un puente entre el ecosistema emprendedor y el mundo corporativo, al buscar acercar a startups de base tecnológica con el mundo empresarial.

En octubre de 2020, nació Coopera para diversificar los modelos de negocio y la oferta de valor de la compañía. Esta unidad de RUA es un hub de innovación que impulsa a empresas pequeñas que recién están comenzando y a las que muchas veces se les dificulta crecer o consolidarse en el mercado, tanto uruguayo como regional.

Florencia Romano, Country Manager Uruguay Grupo RUA; Rodrigo Baillo, Gerente de Administración y Finanzas Grupo RUA; Valentina Hoffman, Gerenta de Marketing grupo RUA; Diego Sayanes, CEO Grupo RUA; Paula Rocha, Gerenta de Gestión Humana Grupo RUA; Agostina Magrini, Gerenta de Comunicación Grupo RUA; Guillermo Rivas, Gerente de Operaciones Grupo Rua; Sebastián Narancio Gerente Comercial Grupo RUA; Pablo Tiscornia, Director COOPERA Innovation Hub, Head de Innovación Grupo RUA.

Diego Sayanes, CEO de Grupo RUA, y Pablo Tiscornia, Head de Innovación de Grupo RUA y director de Coopera, explican el diferencial que presenta esta unidad y cómo ayudan a crecer de forma rápida a las startups.

¿Qué diferencia a Coopera de otros actores en el ecosistema de apoyo a startups?

Pablo Tiscornia - Dentro de Uruguay somos el único hub de innovación que conecta startups con corporaciones. De esa forma le damos un impulso para que lleguen a mercados y conecten con todo nuestro knowhow. Tenemos una serie de clientes que nos facilitan llegar y por eso crecen de manera rápida. La forma en la que aceleramos a las startups es lo que nos diferencia, porque los contactamos directamente con el problema y les damos la solución, y no solo en Uruguay, sino que en toda la región.

¿De qué forma reclutan startups?

PT - Tenemos varios modelos. Está lo que es el Scouting: estamos con nuestro radar observando a startups que entendemos interesantes y a las que podemos darle más valor y que, de hecho, sus productos nos sirven para nuestros clientes. También tenemos nuestro Accelerator, al que startups se acercan con ideas y las ayudamos a desarrollarlas. Por último, contamos con los Open, donde hacemos convocatorias para recibir startups. Generalmente hay un híbrido de los tres modelos, porque estamos buscando continuamente donde están las startups o convocándolas.

¿De qué índole son los emprendimientos con las que trabajan Coopera?

Diego Sayanes - Trabajamos solo con startups de base tecnológica porque creemos que la escalabiliad de los proyectos en una startup está basada en la tecnología. Entendemos que esa escalabilidad que le va a dar la tecnología a su modelo de negocios y demás es con lo que podemos generar dinero y ganancias para las startups. Por eso nos apalancamos en la parte tecnológica.

¿Que programas impulsan desde Coopera?

PT - Tenemos varios programas dentro del Universo Coopera.

Coopera Academy es un espacio en donde hacemos y cocreamos cursos en conjunto con las mejores universidades, organizaciones y academias para poder venderlos y transmitirlos a nuestra comunidad.

Después está el Coopera Startups Scouting, a través del cual buscamos startups para que formen parte de nuestro portafolio -actualmente conformado por casi 100- y las conectamos con otras corporaciones.

Coopera Accelerator mediante el cual ayudamos a desarrollar y potenciar a las startups que se acercan a nosotros con una idea.

También está el Coopera Funding, en el que conectamos a las startups con fondos de inversión y ángeles inversores de todo Latinoamérica.

Y por último están los Open Tech, que refiere a eventos en donde convocamos a Startups para innovar en Insurtech, Goodtech, Fintech y Healthtech, y les damos la posibilidad de participar de mentorías a cargo de los principales referentes de innovación en Latinomaérica, para hacer crecer su producto y conectarlas con otras empresas y fondos de inversión.

El Open Insurtech es el evento líder en Insurtech de Uruguay y LATAM que están impulsando desde junio de este año ¿con qué fines lanzaron este evento y cómo viene siendo la participación?

DS - El Open Insurtech busca contribuir a mejorar la propuesta de valor de las compañías de seguro de Uruguay y de la región. Al llamado se postularon 124 startups de toda Latinoamérica, de las cuales seleccionamos 20 que quedaron incubadas dentro de Coopera Innovation Hub y que están recibiendo mentorías de expertos para mejorar aún más la propuesta de valor y conectarlas con el mundo corporativo en la industria de los seguros.

Realmente ha sido un éxito, no solo la postulación sino el recibimiento que tuvo de parte de las compañías de seguros y los acuerdos que se empezaron a cerrar.

PT - Las 20 seleccionadas ya entraron en portafolio y ya las estamos conectando. Algunas están en estadíos más avanzados que otras, y algunas siguen trabajando en su producto. Tenemos startups de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú y una de Luxemburgo. De las 20 hay unas cinco uruguayas. Del país que más hay es de Argentina, que junto con Brasil son los que sobresalen del resto.

Agostina Magrini, Gerenta de Comunicación Grupo RUA; Diego Sayanes, CEO Grupo RUA; Valentina Hoffman, Gerenta de Marketing Grupo RUA.

¿Qué buscan a la hora de seleccionar a una startup?

DS - Que el equipo emprendedor que esta detrás tenga un trabajo, que podamos confiar en él, que tenga ímpetu y ganas de crecer. Luego vemos todo lo que es el plan innovador, lo que ofrece para lo que es el mercado asegurador. Buscamos que este sea un valor fundamental.

¿Tienen planeado realizar otras acciones del estilo en el próximo período?

PT - El próximo evento es el Open Goodtech. La convocatoria se abre los primeros días de octubre. Para esta ocasión, buscamos startups que tengan productos y servicios de impacto social y ambiental.

¿Cómo ven la cultura de innovación en Uruguay? ¿Las empresas están innovando? ¿Cómo lo hacen?

DS - Hay un ecosistema emprendedor formidable, no solo a nivel de empresas de tecnología, sino de todos los rubros. Me parece que el ecosistema emprendedor uruguayo está en un momento muy bueno. Veo también que se ha estado alentando eso a raíz de algunas instituciones públicas y privadas, y creo que las empresas también se han comprendido. Desde hace mucho tiempo cada vez más se constata que hay que estar siempre innovando y actualizando la propuesta de valor para poder, no solo seguir creciendo, sino también permanecer y estar presente. Está un poco en la genética del empresario emprendedor uruguayo el hacer eso, quizá condicionado por lo pequeño del mercado, que te obliga necesariamente a ser muy creativo y a estar constantemente poniendo esa creatividad al servicio de diferentes modelos de negocio.

¿Cuál es el principal valor agregado que consigue una startup que ingresa a su ecosistema?

DS - La posibilidad de probar su modelo de negocio o mejorar el alcance que están teniendo a nivel de clientes a través de la conectividad que nosotros brindamos con el mundo corporativo. Hacemos que una startup que está comenzando o que apenas tienen sus primeros clientes de un día para el otro pueda tener miles de clientes a través de Coopera, mas allá de todas las herramientas y los recursos que ponemos al servicio de ellas para mejorar con el expertise la propuesta de valor que tengan.

PT - Coopera tiene una cantidad de beneficios y alianzas, algo que es importantísimo, porque le ahorramos mucho dinero a las startups. Los beneficios que le damos son económicamente importantes aparte de todo el knowhow y demás. Además tenemos conexión rápida y directa, entonces las strartups empiezan a traccionar gracias a nosotros y al modelo que tenemos.