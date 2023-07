Copa Libertadores: mirá la reacción de los jugadores uruguayos de Olimpia cuando vieron que les tocó Flamengo

Los futbolistas uruguayos Alejandro Silva y Gastón Olveira de Olimpia de Paraguay, miraron el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores en un programa que se llama "Del VAR al Bar", que se emite por varias plataformas en Paraguay.

En el momento que salió el cruce Olimpia vs Flamengo de Brasil, Silva festejó moviendo sus brazos.

"Damelo ahora, si nos vamos a tener que enfrentar, que se quejan...", expresó el exvolante de Peñarol y de la selección uruguaya entre otros equipos.

Mientras que el arquero Olivera agregó: "Vamos a ver para que somos buenos" y Silva repitió: "Capaz que no lo pedimos ahora y te toca en cuartos, en semi o en la final. Ahora hay que jugar".

El entrenador del conjunto paraguayo es Diego Aguirre.

Los otros cruces de octavos son Atlético Mineiro vs Palmeiras; Argentinos Juniors vs Fluminense; Atlético Nacional vs Racing; Bolívar vs Paranaense; Deportivo Pereira vs Independiente del Valle; River Plate vs Internacional y Nacional vs Boca Juniors.