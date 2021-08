Cristiano Ronaldo "ya no tiene intención de jugar" en Juventus, donde dan por cerrada su era

Cristiano Ronaldo, cuya salida al Manchester City se da por hecha, no participó este viernes por la mañana en el entrenamiento de la Juventus, pues se marchó después de pasar rápidamente por el centro deportivo 'bianconero', según informaciones de medios italianos confirmadas por el club.

El astro portugués abandonó el centro poco antes de las 11:00 locales, en el momento en que comenzaba el entrenamiento de los 'Bianconeri', que juegan el sábado con el Empoli en la segunda fecha de la Serie A, según indicaron Sky Sport y Mediaset.

CR7, a quien la prensa deportiva italiana coloca en el City a pocos días del cierre del 'mercato', el martes 31 de agosto por la noche, llegó a las instalaciones de la Juve poco más de una hora antes de su salida.

El portugués ha informado a la Juventus que "ya no tiene intención de jugar" con el club 'bianconero', anunció horas después este viernes el entrenador turinés Massimiliano Allegri.

"Hay que agradecer a Ronaldo por lo que ha hecho, incluso como ejemplo para los jóvenes. Pero hay que avanzar", destacó el técnico en una conferencia de prensa. La estrella portuguesa no será convocada para el partido contra el Empoli el sábado.

Cristiano Ronaldo, que llegó en 2018 a la capital piamontesa, tiene contrato con la Juve hasta 2022.

Ronaldo en uno de sus últimos partidos con la Juve

En una reunión celebrada el jueves en Turín con su agente, Jorge Mendes, el club bianconero habría aceptado la idea de una salida de la estrella, pero con la condición de recibir una cantidad de traspaso por parte de Manchester City, según varios medios de comunicación. Sin embargo, todavía no se ha presentado ninguna oferta formal.

La Juve se prepara para pasar página

La Juventus ya ha comenzado a hacer planes sin el astro portugués, ahora lejos de los planes turineses. "CR Ciao", titulaba este viernes la Gazzetta dello Sport, avanzando el punto final a la aventura iniciada en el verano (boreal) de 2018 con el quíntuple Balón de Oro.

La Juve habría aceptado la idea de una salida de Ronaldo, pero espera una oferta de Manchester City (entre 25 y 30 millones de euros -entre US$ 30 y 35 millones-) para liberar a la estrella, que tiene contrato hasta junio de 2022, según varios medios italianos.

En este contexto, parece poco probable ver a Ronaldo en el césped este sábado contra Empoli, en la segunda fecha de Serie A, y la última imagen del portugués en un césped de Serie A será la del domingo pasado ante Udinese (2-2), con Ronaldo marcando un gol en el tiempo adicional que finalmente no fue validado por fuera de juego.

CR7 ante Godín

Casi inamovible

A pesar de las seguridades de los dirigentes turineses sobre la importancia de CR7, el mensaje del entrenador Massimiliano Allegri dejando en el banco al luso en la primera fecha de esta Serie A, fue claro: el delantero de 36 años ya no es el centro del proyecto bianconero.

En el campo, Allegri ha dado el mando del equipo (y el brazalete) al argentino Paulo Dybala, de 27 años. Y el futuro pertenece ahora a los jóvenes: Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Manuel Locatelli, Matthijs de Ligt...

El peso de Cristiano en la 'Vecchia Signora', titular casi inamovible e indispensable goleador de las últimas temporadas (101 goles en 134 partidos), fue a veces un freno al desarrollo de una nueva Juventus.

Ronaldo deja la Juve

Fuera del campo, Ronaldo ha permitido a la marca Juve superar una nueva etapa, tanto en términos de visibilidad mundial como de ingresos procedentes de la taquilla y del patrocinio.

Pero también pesa mucho sobre las finanzas, debilitadas por la crisis sanitaria vinculada al Covid-19. 'CR7' cuesta al club unos 86 millones de euros (US$ 101 millones) cada año, entre su salario(31 millones de euros netos (US$ 36 millones), 57 millones de euros brutos (US$ 67 millones) y la amortización de la inversión realizada en 2018 para ficharlo del Real Madrid (115 millones de euros -US$ 135 millones-, es decir, cerca de 29 millones de euros -US$ 34 millones - por temporada hasta 2022).

Casting exprés

Más allá de las cifras, la verdadera decepción del matrimonio Ronaldo-Juventus sigue siendo la Liga de Campeones, con tres eliminaciones tempranas (en cuartos y dos veces en octavos de final).

"El balance dice que la Juventus dio a Ronaldo más de lo que el gran N° 7 ha dado a los Bianconeri", escribe la Gazzetta dello Sport en un editorial. "Despedirse de Ronaldo es difícil de digerir para todos, pero si nadie está realmente convencido, es mejor irse inmediatamente".

El divorcio parece formalizado, aunque la Juventus impuso sus condiciones al agente de Ronaldo, Jorge Mendes, el jueves. El club no dejará ir a la estrella gratis y espera una oferta.

Al mismo tiempo, la Juve busca un atacante para compensar la salida del portugués.

En los medios de comunicación se han citado los nombres del brasileño Gabriel Jesus, en el caso de un posible intercambio con City, pero también los del italiano Moise Kean, el argentino Mauro Icardi (PSG) o el serbio Luka Jovic (Real Madrid). Un casting exprés, pues el 'mercato' termina el martes por la noche.

