"Crónica de una muerte anunciada": FA esperaba rechazo de empresarios a adelantar el correctivo

En el Frente Amplio la noticia de que la mayoría de los sectores del comercio informaron su negativa a adelantar el ajuste por inflación propuesto por el gobierno para 2022, como confirmó El Observador, no fue recibida con sorpresa. Desde la bancada opositora esperaban que los privados rechazaran la opción, debido a la falta de posicionamiento del gobierno en las negociaciones de las 83 mesas de actividad involucradas. "Es una crónica de una muerte anunciada", dijo el senador Daniel Caggiani a El Observador.

Además, los legisladores frentistas entienden que esta administración ha privilegiado a los sectores privados, y entienden que esto se traduce en un "mal empoderamiento" de "algunas cámaras empresariales" importantes, que no han trasladado sus "ganancias importantes" a los trabajadores, que han "perdido salario", explicó a El Observador el diputado opositor Gabriel Otero.

"Es el momento de los malla oro", agregó el integrante de la Comisión de Trabajo de la cámara baja, quien cree que algunos sectores de la economía ven la oportunidad de "resarcirse" económicamente en este periodo de los "15 años de crecimiento de salarios" durante las administraciones del Frente Amplio, algo que repercutirá en un aumento de sus ganancias a costas de la "pérdida de salario real de los trabajadores".

"Esperable"

Para Otero era "esperable" que se diera este rechazo de las cámaras del comercio, porque "se deja a la suerte" de los empresarios la decisión del adelanto del correctivo. El diputado detalló que la información que toda la información que iban recibiendo de distintas organizaciones de trabajadores en el transcurso de las negociaciones "era toda por la negativa".

Además de citar al famoso libro del colombiano Gabriel García Márquez, el senador Caggiani remarcó que "ni el gobierno creyó" en su propia medida, lo cual preocupa al frenteamplista porque esta "fue anunciada en una conferencia de prensa por el presidente", lo que "genera expectativa" a trabajadores a los que su sueldo "no llega a fin de mes", criticó.

Para Caggiani esta situación "afecta la credibilidad del gobierno", mientras que para Otero "se debilita" porque "no son tenidos en cuenta sus planteos económicos". "La política económica del gobierno no es confiable, está llevando adelante una política económica que está fracasando. Las cámaras no confían en lo que el gobierno plantea", declaró el diputado frenteamplista.

"El que lauda es el Poder Ejecutivo"

Por todo esto, Charles Carrera espera que el Ministerio de Trabajo tome "acción" y se posicione en el conflicto. "La negociación colectiva es eso, que las partes dialoguen, pero el que lauda es el Poder Ejecutivo", remarcó el senador a El Observador. Caggiani compartió la postura, y sostuvo que el gobierno "incumple su propia pauta" al no tomar posición en las mesas de discusión.

"Es clave que el gobierno sea consistente con lo que propuso, que juegue, y que no deje a las reglas del mercado la resolución del tema", sostuvo por su parte el diputado José Carlos Mahía a El Observador. "Anunciar la intención de, y después no jugar el rol que le compete, es simplemente un saludo a la bandera", añadió.

Para Mahía el gobierno tendría que "haber laudado" en la negociación, y haber utilizado su voto para "ser consistente" con su propia propuesta.

Caggiani adelantó que se le consultará sobre la postura del Ministerio de Trabajo al ministro, Pablo Mieres, en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado a la que asistirá el próximo jueves 9 de junio.

"Del lado de los empresarios"

El rechazo de las cámaras tampoco generó sorpresa para Carrera porque entiende que "siempre que gobernaron los blancos la negociación colectiva estuvo del lado de los empresarios".

El diputado Mahía, por su parte, indicó que con esta situación se puede ver "qué tan poco batllista es este gobierno", debido a que no buscó "laudar no en los intereses particulares, sino en lo que es justo", y que tampoco trató de formar un Estado que fuera "escudo de los pobres". "En el Frente lo defendimos", valoró el legislador.

Otero también mostró preocupación por la pérdida de poder de los trabajadores en la negociación colectiva con respecto a los empresarios, de cara a la votación de una actualización de la Ley de negociación colectiva impulsada por el oficialismo, que se realizará este miércoles en Diputados y que fue criticada por los empresarios. Para el diputado frentista el gobierno ha perdido poder ante las cámaras empresariales, y quedó "esclavo de su política".

El rezago para 2023

Daniel Caggiani advirtió que si se sigue aplazando la recuperación salarial habrá un "rezago" importante en 2023. Esto generará, según el senador opositor, que el gobierno deba cumplir en un plazo inferior su promesa de recuperación salarial, para la que actualmente existe una brecha del 8% con el salario actual promedio.

Para el frenteamplista "si no hay un esfuerzo del Poder Ejecutivo" y "si no incentiva a los privados" para incrementar los salarios al nivel necesario para cumplir esa meta de la administración, "ese aumento sería un mazazo" para la economía, lamentó.