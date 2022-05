"¿Cuántas Eurocopas tiene Francia? Quince no": la respuesta del Loco Abreu a Mbappé

“El Loco” Sebastián Abreu salió al cruce de las declaraciones del crack francés Kylian Mbappé, quien esta semana hizo declaraciones en las que consideró que el fútbol sudamericano no está “tan avanzado” como el europeo.

El ídolo de PSG dijo que las selecciones europeas “siempre juegan partidos de mucho nivel”.

“Tenemos la Nations League y cuando llegamos al Mundial estamos listos. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan", dijo a TNT Brasil.

AFP

Kylian Mbappé

Sus declaraciones generaron reacciones, entre aquellos que consideran que tiene razón y lo que no.

Ese fue el caso de Abreu, quien cuestión lo que dijo Mbappé y dio sus argumentos.

Camilo dos Santos

Abreu con la Jabulani

“Los europeos ganan por la cantidad de europeos que van al Mundial. Hay que ver los grupos que tiene para clasificarse. La calidad de los rivales”, dijo el Loco a ESPN.

Luego, preguntó: “¿Cuántos títulos tiene Francia, y cuántas Eurocopas, quince no? Uruguay tiene dos mundiales y quince Copas América”.

“Le faltó Wikipedia a Mbappé. Porque ellos jueguen con europeos no significa que esos europeos son de primer nivel...”, añadió el minuano, un tanto molesto con los dichos del francés.

Carlos Pazos

El Loco Abreu, Forlán y Victorino

La selección francesa tiene en su palmarés dos mundiales (1998 y 2018), dos Eurocopas (1984 y 2000), una Liga de Naciones (2020/21) y dos Copas de Confederaciones (2001 y 2003).

“No sé si Francia jugó en Bolivia”

Otro que respondió fue Fabinho, el jugador brasileño de Liverpool, quien fue consultado al respecto en la previa de la final de la Liga de Campeones de este sábado (16:00) ante Real Madrid.

“Es diferente, no es fácil”, dijo. “Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. También en Uruguay o Chile, lugares que uno no está acostumbrado”.

AFP

Kylian Mbappé

“Creo que si Brasil y Argentina jugaran en Europa, se clasificarían como primeros de grupo en Europa. Además, van al Mundial como uno de los favoritos", dijo el centrocampista.