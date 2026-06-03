Quién es el jugador más joven del Mundial 2026, dirigido y aplaudido por el Loco Abreu, y el más veterano; mirá los datos tras confirmarse las listas oficiales

La FIFA publicó este martes las listas oficiales de convocados para el Mundial 2026 con los 1.248 jugadores que representarán a las 48 naciones participantes en el torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

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Será el mayor Mundial de la historia, con 104 partidos repartidos entre los tres países, y la final programada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Para 891 jugadores este es el primer Mundial de su carrera, lo que deja tan solo a 357 con experiencia previa en el principal torneo de selecciones del mundo, según un comunicado de la FIFA.

El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa disputarán su sexta edición , récord para un futbolista.

0026798039.webp Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han competido durante la última década por el puesto de mejor jugador del mundo. Getty Images

Además, 22 jugadores sabrán lo que es levantar el trofeo de campeón con anterioridad, principalmente los integrantes de la selección argentina que viajaron a Qatar 2022, con 17 campeones.

Uruguay entre las selecciones con jugadores del exterior

Un total de 449 clubes diferentes de 71 países están representados en el Mundial.

El Manchester City, con 19 futbolistas, es el equipo que más jugadores envía al torneo.

Marcelo Bielsa Conferencia de Prensa selección uruguaya previo al Mundial 2026 a

Algunas selecciones, como Catar y Arabia Saudí, están formadas casi íntegramente por jugadores que militan en la liga local, mientras que otras como Cabo Verde, Costa de Marfil, Curazao, República Democrática del Congo, Senegal y Uruguay, solo las componen futbolistas procedentes de ligas extranjeras.

El más joven dirigido por el Loco Abreu

Por edades, el jugador más veterano es el golero escocés Craig Gordon, con 43 años y 162 días, mientras que el más joven es el mexicano Gilberto Mora, de 17 años y 240 días.

El juvenil azteca es dirigido por Sebastián Abreu en Tijuana, quien lo ha destacado y hasta lo aplaudió en una conferencia al escucharlo responder en inglés.

La insólita reacción del Loco Abreu en conferencia de prensa junto a Gilberto Mora La insólita reacción del Loco Abreu en conferencia de prensa junto a Gilberto Mora

Recientemente, el entrenador argentino Ricardo La Volpe centró su análisis de México en el mediocampista Gilberto Mora, la promesa del Tri, y consideró que tiene potencial para brillar en el Mundial 2026 "como enganche" y "no como volante".

Mora "tiene gol y pase para gol", explica. "No me gustaría desgastar a Mora físicamente jugando atrás. Yo lo veo como juega un Messi, como juega un James, allá arriba".

Mora tendrá 17 años y 240 días de edad en el partido inaugural, el 11 de junio en el estadio Azteca. Es el más joven de los 1.248 futbolistas convocados al Mundial 2026.

Mexico's midfielder #11 Gilberto Mora controls the ball during the 2025 FIFA U-20 World Cup round of 16 football match between Chile and Mexico at the Elias Figueroa Stadium in Valparaiso, Chile on October 7, 2025. Javier TORRES / AFP Gilberto Mora en el Mundial sub 20 Foto: AFP

"Ya viene demostrando en primera división, no estamos inventando con un pibito (adolescente)", remata La Volpe, que en su paso por la selección mexicana impulsó jóvenes promesas como los históricos Guillermo Ochoa y Andrés Guardado en Alemania 2006.

Entre los seleccionadores, el entrenador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz se convertirá en el segundo técnico en dirigir cinco Mundiales seguidos (Portugal 2010, Irán 2014-2018-2022), después de Bora Milutinovi (México 1986, Costa Rica 1990, EE.UU. 1994, Nigeria 1998 y China 2002).

1669052679161.webp Carlos Queiroz, DT de Irán AFP

El Estadio Azteca de México dará inicio al Mundial la próxima semana, cuando acoja el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Con base en EFE y AFP