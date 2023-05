¿Cuánto invirtieron los partidos en referéndum de la LUC? Lo que declaran y las reglas "poco claras"

“Me imagino que no tienen nada que esconder, así que podrán informarlo”, decía el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa en la noche del 23 de marzo. Faltaban cuatro días para el referéndum contra 135 artículos de la LUC, y la izquierda conminaba al oficialismo a transparentar sus números en la campaña. El mandatario aseguró entonces que no integraba el comando del voto celeste, pero que los partidos podrían responder.

Desde el bando contrario, el principal vocero del Sí, Fernando Pereira, arremetía en entrevista con Doble Click: “Si uno mira los minutos de publicidad que usó el No, claramente se da cuenta que es una campaña que debe haber costado cuatro o cinco veces más que la del Sí”. El Frente Amplio aseguró entonces haber invertido unos US$ 600 mil –similar cifra que el PIT-CNT–, mientras cuestionaba el hermetismo de la coalición.

Los colorados estimaron, con cifras preliminares, un gasto del entorno de US$ 120 mil. El Partido Nacional, en cambio, alegó que todos los números quedarían en blanco sobre negro para mediados del año siguiente, cuando la fuerza política tuviera que presentar su balance ante la Corte Electoral. El día de la verdad llegó recién el miércoles pasado y, catorce meses después de la campaña, ninguna de las rendiciones de cuentas permite afirmar con certeza cuánto invirtieron en el referéndum.

El Frente Amplio se mantuvo en su línea: acreditó haber destinado $23 millones a la campaña, casi un cuarto del total de egresos del año 2022 declarado ante la Corte Electoral. "Se pudo afrontar dignamente una campaña de U$S1.200.000 (en conjunto con el PIT-CNT) totalmente desigual respecto a la inversión del gobierno", sostuvo el equipo económico de la coalición de izquierdas –dirigido por Jorge Gotta y Flavia García– en una presentación ante militantes, a la que accedió El Observador.

En aquel período, la coalición de izquierdas organizó eventos de recaudación –como una cena en el Radisson con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse–, colocó bonos para sus militantes y pidió un aporte extraordinario a sus sectores.

Desde el oficialismo reclaman también por la inversión de la central sindical y otras organizaciones. A modo de ejemplo, cada filial hizo su propia campaña: Fenapes, Sutel y Fancap fueron de los que más dinero destinaron a anuncios durante el Carnaval de Montevideo, mientras que este último cubrió el costo de la reserva del Velódromo para uno de los actos masivos.

El Partido Nacional –que en marzo del 2022 se negó a brindar los números a la espera de lo que rindiera ante la Corte– declaró un egreso de $3,5 millones por concepto de "referéndum LUC", una doceava parte de su total de gastos en el año, y casi un octavo de lo que informó el partido de la oposición. "Lo que está declarado en la Corte Electoral es lo que gastó el Partido", dijo el presidente de la comisión de Hacienda de la fuerza política, Felipe De Haedo, al ser consultado por El Observador.

"Podrá ser mucho o poco, es lo que a cada uno le parezca. Ese es el presupuesto que yo tengo. Obvio que los sectores trabajaron, pero lo que el Partido Nacional puso para la LUC, es eso", dijo el dirigente ante la pregunta de por qué el monto era tanto menor que el del resto de los partidos. "Una cosa es el Partido, y otra los sectores. Lo que hayan hecho, no tengo la menor idea. (...) Yo no entro en la contabilidad de cada sector nacional. Cuánto gastaron las agrupaciones de Artigas, de Rivera, Aire Fresco, Alianza, no lo sé", concluyó.

En su rendición de cuentas, el Partido Colorado no incluyó ningún rubro explícito sobre esa campaña. Ante la consulta de El Observador, el contador firmante Luis Scremini brindó un documento auxiliar con una cuenta a nombre de "Gastos Referéndum". Dicho documento totaliza costos de casi $398 mil, con desgloses por papeletas colocadas en un diario, publicidad en una radio, un acto sin especificar y otros rubros menores sin mayor detalle.

Esa cifra dista bastante de los US$ 120 mil ($ 4,8 millones) estimados preliminarmente el año pasado por el diputado Conrado Rodríguez, uno de los coordinadores de la campaña. Ya entonces el dirigente alertaba que los ejecutivos departamentales asumieron algunos desembolsos que no se centralizaron en un único cómputo, algo que según el dirigente hacía "difícil” tener una cifra concreta.

Desde el Partido Colorado explicaron a El Observador que el propio Rodríguez, su colega Felipe Schipani y hasta el secretario general del Partido, Julio María Sanguinetti, pusieron de su bolsillo para diversas actividades, sin un posterior desembolso de la colectividad de Fructuoso Rivera para compensar.

Por su parte, Cabildo Abierto acreditó, entre "eventos y publicidad electoral" y otros "gastos electorales", un total de $ 2,4 millones a lo largo del 2022, sin especificar a qué corresponden. El Partido Independiente declaró en tanto casi $ 1,2 millones por "Gastos Campaña Referéndum LUC".

"Las normas no son claras"

Por Ley de Partidos Políticos, la Corte Electoral no controla lo acreditado por las colectividades y se limita a remitir al Parlamento un oficio con los partidos que hicieron su rendición.

Los cientistas políticos Rafael Piñeyro y Daniel Chasquetti advertían años atrás que "no existen regulaciones inocuas" sobre el financiamiento de los partidos, dado que "inciden directamente sobre las posibilidades electorales de los competidores". "El problema de la financiación es un problema fundamentalmente político y no técnico como tantas veces se le intenta presentar", escribían.

Mientras tanto, una nueva discusión parlamentaria sobre el tema sigue trancada en tanto cabildantes y colorados no resuelven las negociaciones para renovar las representaciones en la Corte Electoral.

"El primer problema es que la ley tiene una regulación deficiente que hace que los partidos puedan declarar lo que quieran y como quieran", dijo Piñeyro a El Observador. "No hay ningún incentivo para que las declaraciones se ajusten a la realidad. No se pide soporte documental sobre lo que se declara", ejemplificó.

El otro problema, en este caso, radica en que los referéndum tienden a caer en períodos entre elecciones: "Las normas no son claras en cuanto a qué significa el partido y los gastos que realizan las fracciones (sectores o agrupaciones) dentro de ellos. No se hace responsable a los partidos por el gasto que hace la fracción en los períodos entre elecciones", sostuvo el doctor en Ciencia Política.

Otra de las complicaciones, apunta el experto, radica en los "agentes electorales" que en este tipo de comicios entran en juego, sin estar vinculados a los partidos políticos ni a sus regulaciones. Tal fue el caso, de cara al 27 de marzo del 2022, del respaldo económico del PIT-CNT a la campaña del Sí, y de los spots impulsados en favor del No por la Asociación de Escribanos.