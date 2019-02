Cuatro meses sin fútbol: la AUF, la liga que más entrena

El 11 de noviembre de 2018, el Estadio Centenario fue testigo del último partido del Campeonato Uruguayo. Peñarol le ganó a Nacional y se coronó campeón.

Dos días después comenzaba el Mundial sub 17 femenino en Colonia, Montevideo y Maldonado. El torneo había obligado a adelantar el receso. Una sugerencia de la FIFA, según había anunciado el presidente de ese momento, Wilmar Valdez, anunciaba que no era conveniente que durante el desarrollo del máximo evento hubiera competencia local, para no distraer el público de la cita mundialista. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) respondió a las sugerencias de FIFA.

Fue entonces cuando surgieron los primeros síntomas de problemas. Los clubes, que terminaron de jugar en noviembre, pusieron el grito en el cielo porque habían firmado contratos con sus jugadores y entrenadores hasta diciembre, como suelen hacerlo cada temporada. Terminarían 2018 sin jugar los grandes durante los últimos 50 días y el resto de los equipos casi dos meses.

El tema, que inquietaba a los dirigentes de las instituciones, fue considerado en la directiva de los clubes, que analizaron la posibilidad de enviar a los jugadores al seguro de paro por los meses de noviembre y diciembre debido a que no habría actividad.

Finalmente esto no ocurrió y los clubes abonaron los salarios pese a no tener actividad. Varias instituciones, a pesar de no competir, siguieron entrenando, pero ninguno más allá del 11 de diciembre. Los primeros jugadores fueron licenciados en noviembre, en el caso de Cerro el 22 de noviembre porque no podían cumplir con los adeudos que tenían con el plantel.

Otorgada la licencia anual de los futbolistas, el 26 de diciembre reanudaron la actividad Danubio y Defensor Sporting, los dos equipos uruguayos que tenían planes para las fases eliminatorias de la Libertadores. En enero retomaron la actividad los demás.

El calendario estaba establecido para 2019. La actividad oficial había sido fijada para el domingo 3 de febrero con la disputa de la Supercopa, que solo involucraba a Nacional y Peñarol, y el fin de semana siguiente, el del 9 y 10 de febrero, el Campeonato Uruguayo.

A todo esto, los jugadores comenzaron a invadir la sede de la Mutual presentado reclamos por haberes impagos lo que elevó la cifra total a la suma récord de más de US$ 3 millones.

Los clubes deben cancelar las deudas para quedar habilitados a jugar. Algunos lo empezaron a hacer a fines de enero, según confirmó a Referí el presidente de la Mutual, Michael Etulain, en el lanzamiento de la Supercopa.

El año 2018 quedó marcado por la situación vivida con El Tanque Sisley. Como todos los años, se daba por descontado que conseguiría el dinero para jugar, pero esta vez no lograron los aportes.

El sorteo del calendario se realizó una semana antes, El Tanque Sisley no pagó y no jugó. La forma de emparchar el calendario fue que un equipo tuviera fecha libre. Esa situación generó un descalabro en el resto: el Intermedio ya no tuvo dos series con número par de equipos y las tablas del Intermedio, Anual y del Descenso se confeccionaron con porcentajes.

Tomando aquel antecedente, la gremial de jugadores (Mutual) pretendió evitar los mismos sobresaltos del año anterior y planteó en una reunión con la comisión normalizadora de la AUF que antes de realizar el sorteo los clubes cancelaran sus deudas.

El pedido no tuvo andamiento porque, como explicó el entonces presidente de la Mesa Ejecutiva Jorge Casales a Referí, no era reglamentario.

Cuando todo se encaminaba para el sorteo del calendario sorprendió la noticia de que los clubes resolvieron postergar la fecha de inicio del campeonato hasta tanto no se voten las nuevas autoridades de la AUF.

En medio de esa situación, el viernes pasado, Nacional analizó la posibilidad de postergar la final de la Supercopa ante Peñarol, y el presidente de la Mesa Ejecutiva adelantó su renuncia.

Los clubes uruguayos comenzaron a participar en las competencias internacionales, y lo que tantas veces se criticó, de debutar en la Libertadores sin rodaje, se vuelve a reiterar.

Paralelamente, en el resto del continente todas las ligas están en marcha y las que no comienzan tienen fecha prevista no más allá del 15 de febrero. En Uruguay no se hizo el sorteo del calendario y la fecha de inicio, prevista para el fin de semana del 15 todavía está en suspenso, esperando por una reunión que se celebrará mañana en la AUF.

El técnico de Peñarol, Diego López, fue elocuente a la hora de definir la situación que se vive. López, que viene de trabajar años en el mercado el italiano, expresó en el programa A Fondo de 1010AM: “Es increíble que no esté el calendario, que una semana antes de arrancar el campeonato se suspenda, que un viernes no se sabe si se juega la Supercopa o no, está todo en el aire y esto no es bueno. Entrenamos, se nos viene la Copa y nadie sabe nada. Todos los equipos tienen que salir a buscar partidos y no es fácil buscar rivales para hacer partidos internacionales”. La inquietud es clara. Para hacer partidos internacionales solo quedan disponibles, por una semana, clubes de Perú y Chile que inician sus campeonatos el 15 de febrero".

Frente a esta situación, los clubes corren riesgo de perderse los millonarios montos de dinero que entrega la Conmebol por superar las distintas rondas de los torneos internacionales.

Lo llamativo es que esta situación se genera año tras año, los técnicos elevaron la voz, los jugadores se quejan de que llegan inactivos, pero nada cambia. Y la realidad marca que ya se llevan cuatro meses sin actividad oficial. Desde noviembre, los clubes pagan salarios de jugadores y futbolistas para entrenar, y los únicos que juegan son los que disputan competencias internacionales.

Los últimos en empezar

Argentina

El 2018 se cerró el 10 de diciembre con la disputa de la fecha 15 de la actual Superliga. La actividad de 2019 se abrió el 19 de enero con partidos atrasados, y el 25 con la fecha 16.

Brasil

No paran de jugar. Si bien no empezó el Brasileirao, que es el principal torneo del país, ni la Copa Brasil, se están disputando los estaduales como el Paulista o el Carioca.

Bolivia

La liga boliviana ya lleva cuatro fechas de disputa donde Bolívar, Real Potosí y el Wilstermann comparten la primera posición de la clasificación. El torneo de 2018 culminó el 19 de diciembre.

Chile

La liga chilena es otra de las que no inició su actividad pero a diferencia de la uruguaya tiene fecha de comienzo: 15 de febrero. El 2 de diciembre de 2018 terminó la actividad de 2018.

Colombia

Se llevan disputadas tres fechas del torneo de liga colombiano donde hay cuatro líderes: Cúcuta Deportivo, América de Cali, Once Caldas y Atlético Nacional. El torneo Finalización de 2018 terminó en noviembre y las finales se terminaron de jugar el 16 de diciembre.

Ecuador

El viernes se inicia la actividad del campeonato ecuatoriano con el partido entre Guayaquil City y Macará. El 8 de diciembre terminó la actividad de 2018 y con las finales se extendió hasta el 16.

Paraguay

Están en plena disputa del campeonato del que se llevan jugadas tres fechas y esta semana se adelantó la disputa de la cuarta jornada. El 8 de diciembre culminó el campeonato de 2018.

Perú

Está en la misma situación que Chile ya que el torneo de liga comienza el 15 de febrero. El torneo regular del año pasado terminó el 25 de noviembre pero luego de jugaron los playoff por el título. Finalizó el 16 de diciembre.

Venezuela

Ya se llevan disputadas dos fechas del campeonato local del presente año. La temporada regular de 2018 culminó el 28 de octubre pero se jugaron playoffs que se extendieron hasta el 25 de noviembre.

Uruguay

No comenzó la actividad al cancelarse la programación prevista para el 9 y 10 de febrero. No se estableció fecha de comienzo del Uruguayo. El año pasado la actividad culminó el 4 de noviembre y la final el 11 del referido mes.