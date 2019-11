Cuevas clasificó al tenis a un lugar histórico: Uruguay jugará la Copa Mundial

Desde que empezó el año, Pablo Cuevas miró el ranking de una manera diferente a las anteriores temporadas. El desafío de jugar la primera Copa Mundial organizada por ATP, que se estrenará en 2020, era un asunto grande para su carrera y para el tenis uruguayo. Este martes se confirmó que con su posición en el ranking, Pablo Cuevas clasificó a Uruguay al torneo que jugarán los 24 mejores países del mundo, y con él viajarán a Australia su primer entrenador, Felipe Macció, como capitán del equipo, y los otros cuatro uruguayos mejor ubicados en el ranking: Martín Cuevas, Franco Roncadelli, Ariel Behar y Juan Martín Fumeaux.

¿Qué es la Copa Mundial de Tenis? Es un torneo organizado por ATP y Australia que se disputará por primera vez entre los días 3 y 12 de enero en tres ciudades australianas, Sydney, Brisbane y Perth. Lo jugarán los 24 mejores singlistas, quienes clasifican a sus países a esta ATP Cup.

¿Por qué clasificó Cuevas? Con el ranking 45 del número 1, Uruguay avanzó entre los 24 mejores (Uruguay quedó en lugar 22). Antes de Cuevas hubo 23 jugadores que repitieron nacionalidad.

En el primer corte, que se hizo en setiembre, habían clasificado 19 países: Australia como organizador, y de acuerdo al ranking ATP 18 por la posición que individualmente ocupaban sus tenistas: Serbia, España, Gran Bretaña, Suiza, Rusia, Austria, Alemania, Grecia, Japón, Italia, Francia, Bélgica, Croacia, Argentina, Georgia, Sudáfrica, Estados Unidos y Canadá. Suiza se bajó del torneo y este martes se confirmó la presencia de Uruguay, en uno de los seis cupos que restaban definir.

¿Cómo se jugará? Se disputa en seis grupos de cuatro equipos cada uno. En cada duelo juegan dos singles (1 contra 1, 2-2) y un doble, en el que se pueden repetir jugadores.

¿Puntos y premios? El torneo reparte US$ 15 millones en premios y 750 puntos para el ranking ATP. Cada jugador se debe hacer cargo de los gastos de traslados, pero cobra por participar según la ubicación en el ranking.

La emoción de Cuevas: “Es algo espectacular”

Consultado por Referí acerca de lo que significa esta clasificación para Uruguay, Pablo Cuevas explicó: “En los términos de sensaciones, es algo espectacular para nosotros poder estar dentro de los mejores 24 países del mundo. En lo deportivo estar en un torneo de estas características con mis compañeros (de Copa Davis) también es espectacular porque te codeás con los mejores. Es algo nuevo, que arranca este año y que se va a jugar todos los años en Australia, por lo menos por los próximos cuatro años”.

Cuevas se confesó “orgulloso”, por haber conseguido para Uruguay esta clasificación, que siguió durante toda la temporada.

“Este torneo lo tenía desde principio de año en mente. Seguía el ranking y en las últimas semanas había quedado todo parejo, hasta que en las dos últimas se confirmó y generó una gran alegría”, subrayó.

Cuevas, como número 1 y quien posibilita la clasificación de Uruguay, elige al capitán del equipo. El salteño le dio ese privilegiado lugar a Felipe Maccio, su primer entrenador, quien lo dirigió hasta los 17 años y lo acompañó en sus primeros pasos y en sus inicios a nivel internacional. “Le debo mucho de mi carrera. Me enseñó muchísimo”, dijo el tenistas.

Sobre el momento en el que le comentó a Macció de su decisión, expresó: “Hablé con Felipe faltando dos semanas, cuando ya no había chances de que me pasaran en el ranking. Él no sabía nada ni estaba enterado de esta Copa Mundial. Y mucho menos que tenía en la cabeza que fuera el capitán. Quedó chocho. Y al día siguiente me mandó un mensaje diciendo que recién en ese momento le caía la ficha de lo que vamos a vivir”.

Macció también fue entrenador de su hermano Martín.

El entrenador recibió a Cuevas en el Club Remeros de Salto, cuando tenía 10 años. Allí lo formó hasta los 14. Luego los dos se trasladaron a Montevideo, Pablo se alojó en la casa de Felipe en Santa Lucía del Este, y allí lo entrenó hasta los 17.

Cuevas explicó que con su ranking 45 clasificó en el lugar 22 a Uruguay, porque 23 de quienes se ubicaron delante de él repiten nacionalidad y a los efectos de clasificar al cuatro final toman solo a uno. Por ejemplo, España tiene cuatro tenistas por encima del ranking de Cuevas.

El homenaje a su primer entrenador

Después de comunicarse con Macció, Cuevas habló con sus cuatro compañeros de equipo. “Estaban todos súper contentos, y no entendían mucho, porque no siguieron el ranking todo el año. Mi hermano y Behar si lo siguieron porque tienen rodaje internacional. Roncadelli y Fumeaux (un jugador de Paysandú de 17 años) no entendían de qué se trataba. Incluso el quinto entró esta última semana gracias al Uruguay Open, porque ganó en dobles. Sino hubiera entrado Francisco Erramuspe, que entrena en Argentina. Prácticamente estaba adentro y la última semana quedó afuera”, explicó.

Actualmente Uruguay tiene siete jugadores con ranking ATP. Además de los cinco clasificados están Erramuspe y Emiliano Troche. Hasta hace una semana solo cinco.

A la hora de los balances, de lo que dejó 2019, Cuevas dijo a Referí: “En cuanto al tenis uruguayo en equipo fue un año inmejorable, porque por Copa Davis quedamos para pelear por el repechaje para entrar en los 18 mejores, algo que nunca pudimos lograr en la historia. Y ahora viviremos esta experiencia de la ATP Cup con un formato nuevo, y Uruguay va a a tener la posibilidad de estar con las 24 naciones más importante del tenis mundial”.

Valoró como positivo de 2019 también que tuvo un primer semestre bueno y un segundo, que no repitió, pero que terminó bien físicamente. Ahora tomará 10 días de vacaciones y luego comenzará la pretemporada.

Cuando se proyecta a 2020, sus aspiraciones pasan por mantenerse en el top 50, y precisó: “Estoy en una edad en la que debo tratar de seguir sano. Armar bien el calendario, mantenerme con energía y motivado”.

Sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 expresó que es una de sus aspiraciones. “Mi expectativa está puesta en mantener el ranking para estar en los Juegos y en todos los torneos grandes”.