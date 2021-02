Darwin Núñez recibió amenazas de los hinchas de Benfica y cerró sus redes sociales

Pero no sucede solo en Uruguay. Patricia López, presidenta de la Comisión de Gestión Humana de Peñarol, contó en un hilo de Twitter que el delantero Darwin Núñez cerró sus redes sociales debido las amenazas que sufrieron él y sus compañeros de Benfica de Portugal, después de algunos malos resultados.

"Tal vez algunos sepan, tal vez otros no, pero en los últimos días, que el Benfica tuvo encuentros donde no se vio favorecido, muchos jugadores sufrieron no solo insultos, sino una serie de amenazas por los malos resultados del equipo, por tal motivo Darwin decidió cerrar sus redes sociales, luego de recibir hasta amenazas por parte de los hinchas. Esto no es de un país en particular esto es mundial, se olvidan que los jugadores de fútbol son personas y no se dan cuenta lo mucho que puede afectar a los mismos esos insultos y amenazas" señaló la dirigente que días atrás habló en Referí sobre las tareas que desarrolla en la institución aurinegra.

Este lunes Benfica venció 2-0 a Famalicao y Núñez marcó un gol. Patricia López saludó al jugador en Twitter e hizo pública la situación por la que pasó el delantero.

Estoy feliz por vos, lamentablemente esta vez no te puedo etiquetar para felicitarte, pero me seguís llenando de orgullo porque se que siempre buscas mejorar y ante las adversidades te rompes el alma para mejorar esos momentos. pic.twitter.com/5JOmpm5McV — Patty Lopez Gretler (@patricialopez07) February 9, 2021

La semana pasada, después del partido clásico entre Peñarol y Nacional, el delantero aurinegro Denis Olivera fue acosado en redes sociales. El club aurinegro dio a conocer un comunicado en solidaridad con el jugador, al tiempo que el propio Olivera escribió otro.

