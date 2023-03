De deshuesador a tambero, la historia del próximo presidente de la ANPL

Néstor Cabrera Hernández fue hasta iniciada la década de 1990 empleado de frigorífico, en complejos industriales de San José y Florida. Era un operario de planta, especializado en labores de desosado, lo que se llama deshuesado, contó. “Aprendí la profesión, trabajé muchos años en eso, era destajista y tenía un buen ingreso, era mucho el esfuerzo pero se sacaba un buen salario”. Sin embargo, un día decidió un cambio trascendente: irse al campo y a trabajar como productor de leche.

“La verdad es que no tengo historia en el tambo, mis familiares estaban vinculados al sector productivo, pero en tambo el primero fui yo. Me crié en el campo, mi padre fue un productor chico, pero no en lechería”, contó a El Observador.

El 1º de mayo se cumplirán 30 años de aquella decisión. Hoy Néstor tiene 58 años y es candidato a la presidencia de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), por la lista 10 y al no haber lucha electoral, sucederá en el ejercicio de esa responsabilidad a Leandro Galarraga, tras las elecciones previstas para el martes 28 de marzo.

Una opción de vida

Hace tres décadas ya estaba casado, tenía una hija pequeña (con 10 meses de nacida) y con su señora tomaron la decisión “por una opción de vida, nos vinimos de vivir en la ciudad, en Florida, para donde hoy vivo y en este tambo arrancamos ordeñando 13 vacas”.

Su padre, que trabajaba ese campo, le ofreció un área de 30 hectáreas, que era chica, y como el campo tenía 45 Néstor invitó a su padre a ser socio en el emprendimiento de producción de leche.

Esa propuesta, que se pensó por dos o tres años, se extendió por 25 años, hasta 2018.

Hace cinco años su padre vendió su parte del negocio y el hijo de Néstor compró parte de ese capital en venta y de ese modo Néstor pasó a trabajar en sociedad con su hijo.

La hija de Néstor optó por estudiar turismo, vive y trabaja en Montevideo. Su hijo, dado su gusto por el campo, es hoy la segunda generación de la familia en seguir la actividad tambera, tras comenzar trabajando y ser parte ahora de la empresa.

Una curiosidad es que ni a aquel primer tambo ni al actual le puso nombre. Arrancó con 13 y hoy ordeña decenas de vacas, es un productor mediano y dirige dos unidades productivas, distantes entre sí 19 kilómetros, una ubicada entre San José y Villa Rodríguez (donde vive) y otra a cinco kilómetros de la capital maragata.

Al inicio, cuando arrancó, la leche se remitía a Parmalat, pero durante la crisis de 2002, cuando se instauró el primer Fondo Lechero y ya hacía algunos años que Néstor quería pasar a remitir a Conaprole, su padre aceptó eso (Parmalat estaba atrasada en los pagos y la diferencia de precio era importante).

“Desde ese momento, en 2003, empecé a vincularme a la actividad gremial”, recordó. “Entré a Conaprole, me hice socio de ANPL y siempre estuve de acuerdo con la línea de gestión de la lista 10”, añadió.

Néstor ingresó a la directiva de la ANPL en 2013, cuando el presidente fue Eduardo Viera y él fue vocal; luego participó cuando la presidencia la ejerció Rodolfo Braga y en ese caso fue el segundo vicepresidente; y su tercera experiencia como directivo de la gremial es la actual, en la gestión encabezada por Leandro Galarraga, como primer vicepresidente.

Además, fue presidente de la Asociación de Productores de Leche de San José (APL San José).

Actualmente es el presidente del Campo de Recría de San José, que es administrado por la APL San José y la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, un sistema que se desarrolla en un campo de 3.000 hectáreas, con 4.000 animales, para beneficio de socios de las dos gremiales.

“Es el campo de recría más viejo que hay en el país, fue el primero”, señaló.

Objetivos en la ANPL

Consultado sobre los objetivos personales y del equipo de la lista 10, señaló varios, lo más relevantes.

“Primero que nada, estar a la altura de la responsabilidad que implica este compromiso”, dijo.

Mencionó enseguida otro desafío de corto plazo: afianzar herramientas existentes, mejorar otras, crear algunas, para que en un escenario difícil por la sequía la mayor cantidad de productores puedan salir adelante.

La idea es mantener la misma forma de trabajo que ha existido durante la actual gestión de la ANPL encabezada por Galarraga, “trabajando en unidad”.

Algo que se considera importante es seguir trabajando en forma conjunta con el resto de las gremiales, indicó.

También señaló el objetivo fundacional de la ANPL que cumplirá 90 años durante 2023: “Defender el precio de la leche, aquellos productores estaban cansados de vender mal la leche, a veces ni la podían vender, por eso se creó Conaprole, primero se fundó la ANPL y luego se creó Conaprole con el objetivo de defender el precio de la leche”.

Néstor dijo que eso se procura siempre “cuidando la herramienta, no todo vale, hay cosas que son porteras adentro, hay que defender el precio de la leche pero teniendo claro que todas las herramientas son importante, Conaprole, Prolesa y Proleco. Hay que exigir eficiencia y responsabilidad, sin pasar límites que perjudiquen a las herramientas”.

Otro objetivo, señaló, que “tenemos terminarlo en este período”, es el denominado fondo anticíclico para el sector lechero, “una propuesta de la anterior directiva, ahora se trabajó con el equipo de CPA Ferrere para lograr algo profesional y presentarlo al Parlamento, se han dado pasos, pero hay que avanzar en el gobierno y en lo legislativo para aprobar la ley”.

Eso, destacó, permitirá que en momento de crisis de precios no haya que volver a sacar un Fondo Lechero que en una primera instancia fue una solución buena, pero no en las siguientes, consideró.

Manual para asegurar futuro

Néstor aludió a otro objetivo que lleva seis meses de trabajo encaminado por un equipo multidisciplinario: “ANPL y Conaprole estamos ocupándonos de crear un manual para que haya una adecuada transición generacional en las empresas del sector, para contar con ayuda profesional (agrónomo, veterinario, sicólogo, sociólogo y trabajadora social), de modo de contar con facilidades para que los jóvenes puedan mantenerse en el sector, no solo como trabajadores en el tambo, hacerlos empresarios y que las familias que están en el tambo o las que puedan estar al frente del tambo todas puedan crecer, porque necesitamos generar masa crítica”.

La idea es que en poco tiempo haya un plan piloto, “no con el objetivo de decirle al productor lo que debe hacer, sí para facilitarle las cosas y que sepa cómo puede proceder”.

