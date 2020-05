De los tres goles de Martino a las dos finales en cuatro días: 121 años de Nacional en recuerdos

El Club Nacional de Football está cumpliendo sus 121 años de fundación este 14 de mayo, un nuevo aniversario de uno de los grandes del fútbol uruguayo y mundial.

Para repasar parte de su rica historia, Referí consultó a futbolistas que vistieron la malla tricolor, dirigentes que vivieron distintas épocas del club y a hinchas que alentaron a su equipo desde las tribunas, quienes contaron sus momentos más vibrantes y emotivos viendo al bolso.

Navascués y los tres goles de Martino

Para hablar de la historia de Nacional hay que hablar con Hernán Navascués, el dirigente tricolor que ha defendido al club más de una vez en los escritorios y que además ha sido un referente en la Comisión de Historia y Estadística de la institución.

A sus 80 años, recordó con lujo de detalles un momento que lo marcó: los tres goles del argentino Rinaldo Martino para ganar el clásico de la segunda rueda del Campeonato de 1951, que se jugó un 6 de enero de 1952. “A los carreristas les puedo decir que coincidió con el Ramírez cuyo vencedor en aquella instancia fue Bizancio”, señaló.

Marcelo Decaux

“No fue uno de los partidos que Nacional haya obtenido un título continental o mundial, que desde luego tiene importancia suma”, agregó. “Pero en ese partido fue la actuación individual más preponderante que yo recuerdo haber visto en mi vida. Que fue la de Rinaldo Martino, autor de los tres goles, con el que Nacional ganó ese clásico por 3-2”, dijo Navascués, quien en ese entonces tenía 12 años.

“Vi muchos partidos con grandes actuaciones individuales, como en su momento (Juan Alberto) Schiaffino o Walter Gómez, o en el fútbol mundial con jugadores de la talla de Pelé, (Diego Armando) Maradona o (Lionel) Messi. Pero en ese instante, quizás por mi propia edad, que era el momento en el que el niño comienza a transformarse en adolescente y va comprendiendo el fútbol, esa actuación de Martino me quedó grabada”, agregó.

CNF

Rinaldo Martino

Con su padre solía ir a la Olímpica, pero aquel día por primera vez fueron a la Platea América. “Lo vimos sobre la Ámsterdam, que fue donde Martino hizo los dos goles del segundo tiempo con los que dio vuelta el partido porque Nacional perdía 2-1, porque Abaddie y Vidal habían pasado para Peñarol”.

El dirigente fue con su padre y un amigo de él que era hincha de Peñarol. “Eran momentos en que íbamos juntos las familias de Nacional y Peñarol al Estadio”, señaló y recordó que tanto su padre como su amigo coincidieron en que nunca habían visto una actuación como la del atacante argentino. “Como recuerdo individual, es ese el que me ha quedado más grabado. Esa actuación no quiere decir que haya otros partidos que me hayan causado una mayor emoción”, agregó.

El 6-3 ante River Plate y el susto de López Rubio

Viniendo más acá en el tiempo, uno de los partidos más memorables para los hinchas tricolores fue el 6-3 ante River Plate en el Centenario, por el Clausura 2008. Nacional perdía 3-1 en el primer tiempo, con un darsenero a toda orquesta dirigido por Juan Ramón Carrasco, pero en el segundo tiempo los albos, con Gerardo Pelusso como DT, lo dieron vuelta en gran forma.

Ese fue el encuentro que recordó José López Rubio, actual dirigente tricolor quien hoy en día es el único miembro de la actual directiva que ha estado de forma ininterrumpida desde el año 2000 a la fecha, como titular o suplente. “Recuerdo que fue un partido que venía con toda la previa hablando del estilo de Carrasco y también del de Pelusso, al que le venían pegando mucho. Pelusso, además de ser un gran profesional, es amigo mío de la juventud y me dolía mucho esa situación”, comentó.

El Centenario tuvo un marco de público espectacular por todo lo que se había hablado del partido. López Rubio fue con su hija, quien se llevó un susto, lo que también hizo que fuera un encuentro especial. “Cuando iban 3-0 salí del Estadio y me puse a escucharlo en la camioneta y recliné el asiento. Mi hija me llamaba por teléfono y yo no respondía, ella salió corriendo y me encontró acostado en la camioneta pensando que me había dado un infarto. En ese momento hizo el gol el Chengue y ahí empezamos con la recuperación y volvimos al Estadio. Para ella fue uno de los sustos más grandes de su vida”.

El directivo tricolor también recuerda ese campeonato ganado que terminó con una serie de finales ante Defensor Sporting.

Luego, entre sus goles, el de Álvaro Recoba a Pablo Migliore “es insustituible”. “Hay pocos que me hayan emocionado más fuerte que ese gol, pero estoy hablando de los que participé como dirigente activo. Y como hincha, el de Santiago Ostolaza en la Libertadores y la Copa del Mundo”, agregó. “Y después este último campeonato también está entre los mejores, porque empezamos muy mal y terminamos ganando las finales en cuatro días”, dijo sobre el último titulo con Álvaro Gutiérrez como técnico.

OJ, el clásico luego de la pelea y el que no concentraron

“Hubo muchos partidos, pero hubo dos que fueron muy especiales”, dijo Óscar Javier Morales, el exvolante de Nacional que marcó una época metiendo y jugando en el mediocampo. “Fueron 370 y pico de partidos que jugué”, agregó.

Entre todos esos, tiene dos partidos que recuerda más. “Uno es el clásico luego de la batalla campal en el que los jugadores lamentablemente fueron presos, que después hubo un parate y se jugó la final con jugadores suspendidos”, dijo en referencia a la gresca por el Clausura 2000.

“Ganamos y salimos campeones”, dijo OJ. “Pero fue un clásico especial”, agregó, debido a que algunos jugadores de ambos equipos estaban presos por los incidentes. “Creo que pudo jugar Regueiro nomás, el Chengue y Vanzini no pudieron. Y en Peñarol creo que uno o dos. Eran cinco detenidos de Peñarol y tres de nosotros”.

“Fue raro por toda la situación que se había dado. Emotivamente, los festejos no fueron los mejores”, agregó. “Por suerte pudimos ganar y se lo dedicamos a ellos, los compañeros presos”.

OJ también tiene entre sus momentos preferidos con la tricolor el clásico del Apertura 2002 en el que ganaron por 2-0 con un gol suyo y otro de Horacio Peralta. “Fue recordado porque no concentramos el día anterior por problemas salariales con los dirigentes”, contó.

“Nos encontramos en el Club de Golf de Punta Carretas, todos de particular, y fuimos en un micro de escolares. Y en el vestuario no entraron los dirigentes, no lo dejamos entrar”, dijo el mediocampista que ganó cinco Uruguayos con la tricolor. “Con todo lo que se vivió en esa semana, con el anuncio de la no concentración, provocó una molestia bárbara pero por suerte ganamos”, comentó.

Wilmar, la vida en el Parque hasta alcanzar la gloria

Para Wilmar Cabrera hablar de un momento en Nacional no es fácil. “Es mi casa. Yo salí de mi pueblo casi que por primera vez a los 16 años, me interné en el Parque Central y no salí hasta 1983”, dijo el goleador de Los Cerrillos.

“Fueron muchos años vinculados al club, en inferiores, luego en Primera y logrando objetivos que aún hoy se reflejan en la historia, como Copa Libertadores, Intercontinental, Uruguayos y Liguillas".

El Toro destacó el proceso hasta llegar a la Primera División, con mucho entrenamiento, sacrificio y estar lejos de su familia. “Tuve profes como Clavijo, Ventura, Echeverría que me fueron ayudando. En el año 1979 llegué a Primera, con Hugo De León, primero para practicar, y con (Juan Martín) Mugica ya metido en el plantel”.

“Y después vino la gloria. Que es lo que uno busca en el fútbol. Muchas veces uno dice tener una retribución económica, pero la gloria no se paga y creo que todos los jugadores tenemos esa misma filosofía”, comentó Wilmar, quien recuerda la vuelta olímpica en el Centenario tras ganar la Copa Libertadores ante Inter, o la de Tokio con la Intercontinental, en 1980.

Diego Battiste

Wilmar Cabrera

“Son cosas que jamás me voy a olvidar”, agregó el delantero, quien luego volvió a principios de los años de 1990 y fue compañero de ataque de Julio César Dely Valdez. “Fue un ejemplo de consistencia”, dijo sobre el panameño. Luego, ya retirado, Wilmar trabajó en las formativas del club y trabajó con varias generaciones, como la que tuvo a Diego Lugano, Jimmy Smith, Pierre Webó y Charles Castro; o a la que consideraba como una “selección” dentro del club con Sebastián Viera, Carlos Valdez, Mauricio Victorino, Peter Vera, Alberto Silva, William Ferreira. Y luego, más adelante formó a Luis Suárez, Martín Cauteruccio y Bruno Fornaroli.

“Viví dentro de las paredes del Parque, jugar en Nacional fue lo mejor que me pasó en la vida junto con mis hijos”, dijo el Toro, quien saludó a todos los tricolores en este nuevo aniversario.

Álvaro Carballo y el sueño del pibe en la final de la Libertadores 1980

Los bolsos también son parte de la historia de Nacional, el club donde nació la palabra hincha.

Álvaro Carballo, periodista y conductor de TV, tiene en su recuerdo nada menos que la final de la Libertadores 1980 en el Estadio Centenario, a la que, con apenas 5 años, fue acompañado de su padre. “Fuimos a la Colombes contra la América”, contó. “Antes del partido fue como algo fundacional el recibimiento, porque se tiraron millones de bombas, había mucha humedad, y quedó como una nube en el centro de la cancha”.

Su padre había estado en el partido de ida en Porto Alegre, recordado por el “éxodo tricolor” de 25.000 hinchas que fueron al encuentro, y le contó que había “clima de guerra” porque los recibieron con fuegos artificiales arriba de la tribuna tricolor. “Era la Libertadores de los 80, era guerra de verdad”.

Carballo recordó especialmente el gol de Victorino. “Le iba a pegar “Cascarilla” Morales, que era mi ídolo porque tenía unas combas enfermizas que no le he visto a nadie, con perdón del Chino Recoba… Y esperaba que la clavara en el ángulo, con pierna cambiada. Pero hubo una jugada preparada, se la tocó al Chico Moreira que corrió por la punta, y Victorino como que se agachó para cabecear”, relató. “Lo que grité no está escrito”, dijo el hincha tricolor que luego tras ese partido tuvo el primer festejo en 18 de Julio junto a su padre.

“Y en el 1988 también fuimos. Pero me acuerdo de aquella de 1980 porque visualicé que se venía el gol”, comentó.

Daniel Cabrera, los viajes y el triunfo ante Corinthians en 2016

Para Daniel Cabrera, el hincha tricolor que en los últimos años ha viajado a todos los partidos en el exterior junto a su hermano Alejandro, cada encuentro fuera del país es toda una experiencia, sea cual sea el resultado. “Todos tienen su valor, si bien los triunfos tienen un gustito especial, como el del último viaje a Lima y el triunfo ante Alianza”.

Pero sus recuerdos se remontan especialmente a la Copa Libertadores 2016 y al partido ante Corinthians por los octavos de final disputado en Brasil.

“En ese partido en el Arena Corinthians, lleno de gente, luego de haber empatado 0-0 en Montevideo, me quedo con dos momentos muy fuertes. El primero es el gol del Colo Romero en el arco en el que estábamos los hinchas y que dio la sensación como que ya clasificábamos, de que se podía. Además, fue festejado por todos los jugadores frente a la hinchada”.

Ese partido, que terminó 2-2, también tuvo otro momento vibrante para Daniel. “Fue el penal que atajó el Coco (Conde)”, dijo sobre aquella incidencia clave en un encuentro que tuvo “de todo”. “Tuvo dos penales que nos cobraron en contra, Nico López hizo el gol en el inicio… Fue completito. Y el penal atajado por Conde lo grité mucho más que muchos goles”, dijo el hincha tricolor que sueña con la Libertadores, pero de valora especialmente todos los “momentos inolvidables" que ha vivido acompañando a su equipo.