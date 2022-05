De Paulo Pezzolano a Sebastián Eguren: City Torque no se aparta de su estilo "Guardiola"

En junio de 2017, durante un partido de la Segunda División Profesional, Torque marcó un gol que recorrió el mundo. Dos meses antes se había conocido que el Grupo City, propietario de Manchester City, equipo dirigido por Pep Guardiola, había comprado al desconocido club uruguayo. Aquel gol frente a Huracán, conseguido después de 14 toques de los que participó hasta el golero, tuvo el sello de los equipos del entrenador español. Sin embargo, el entrenador era Paulo Pezzolano, quien estaba comenzando su carrera como DT después de terminar la de futbolista el año anterior en ese mismo equipo.

El perfil del entrenador moderno, del que prioriza el juego dinámico y la posesión de la pelota, que se aproxima a lo que intentan los equipos de Guardiola, es el que ha buscado City Torque desde que fue adquirido por el grupo inglés. Después de lograr el ascenso a Primera división con Pezzolano en 2017, pasaron por el club el técnico argentino Pablo Marini quien permaneció durante tres temporadas y media, y Román Cuello que estuvo los últimos ocho meses.

Leonardo Carreño

Paulo Pezzolano

Ahora el responsable de recoger la posta es Sebastián Eguren, quien se lanza como líder de un cuerpo técnico tras una prueba corta que realizó en Atenas de San Carlos entre setiembre de 2020 y febrero de 2021, cuando abandonó el cargo para incorporarse a la selección de Chile, como asistente de Martín Lasarte.

De Pezzolano en adelante

"Sabemos que si intentamos jugar bien tenemos más posibilidades de ganar, intentamos girar la pelota, darle circulación a los ataques. Estamos en una divisional donde muchas veces no se puede jugar y a mí no me gusta tener la pelota solo por tenerla. Quiero tener la posesión para atacar. Podemos demorar más o menos segundos en encontrar un hueco, pero es nuestro principal objetivo", contó Pezzolano a Referí después de aquella jugada fantástica.

"El fútbol no deja de ser un juego, obviamente hay pasión y hay que ganar. Pero para ganar y siempre lo digo y lo voy a seguir sosteniendo, el que juega mejor a la larga gana más. Por ahí nos basamos y por ahí vamos. ¿Y qué es jugar mejor en el fútbol? Es el que tiene más chances de gol que el rival en ese partido. Podés ganar o perder, pero si tengo más chances de gol que el rival en un partido, al otro partido lo gano. Es difícil perder dos partidos teniendo muchas chances de gol y que el rival tenga una o dos", señaló Pezzolano en otra oportunidad.

Con ese estilo de juego, revolucionario para la divisional, Torque logró el ascenso en 2017 y en 2018 jugó por primera en la máxima categoría del fútbol uruguayo. Pezzolano continuó su carrera en Liverpool y el entrenador elegido para seguir la obra en Torque fue Pablo Marini, cuya idea futbolística era similar al DT anterior.

Pablo Marini

"El sistema muchas veces varía, pero se mantiene una idea de placer, de gusto, de decisión para jugar de una determinada manera. A nosotros nos contrataron por todo lo que veníamos haciendo en otros clubes y a mi particularmente me gusta que el equipo tenga mucha circulación, que juegue, que tenga un fútbol fluido y buen trato del balón. Tratamos de buscar los jugadores que se amolden a esa situación", explicó Marini a Referí.

El equipo perdió la categoría al final del año, pero logró resultados muy positivos. Le ganó dos partidos a Peñarol, empató el tercero y jugó la final del Intermedio contra Nacional.

Durante la temporada 2019 en Segunda se mantuvo Marini y al cabo de ese año regresó a Primera; logró 43 puntos de 66 posibles, siendo el argentino elegido el mejor entrenador de la categoría.

La buena campaña que hizo en 2020 lo clasificó a la Copa Sudamericana de 2021, el primer torneo internacional que disputó el equipo "ciudadano".

A mediados de 2021 Marini fue contratado por la Liga de Quito y dejó el cargo vacante. El club eligió para reemplazarlo a Román Cuello, un entrenador de 44 años con buenos antecedentes en Wanderers y Liverpool. Con los bohemios, en 2019 venció a Nacional y a Peñarol.

La idea de Cuello tiene muchos puntos en común con los dos entrenadores anteriores de City Torque: "La construcción del juego del equipo siempre es compartida con los jugadores, si ellos están convencidos van a poder desarrollar la idea de juego. Ellos forman parte de la elaboración de nuestro modelo de juego”, dijo a Referí.

Camilo dos Santos

Román Cuello

La salida jugando desde el arco, es una de las marcas registradas de su juego: "Nosotros entendemos que es clave para poder generar después la superioridad en ataque. Salir del fondo nos da la posibilidad de tener los hombres mejor ubicados para seguir con las demás fases del ataque”, explicó.

Con Cuello al mando, City Torque clasificó por primera vez a la Copa Libertadores. Pese a que tuvo que enfrentar a un rival duro como Barcelona de Guayaquil, quedó eliminado mediante una definición por penales tras empatar 1-1 en el Centenario y 0-0 en Guayaquil.

En las 10 fechas jugadas del Apertura solo sumó nueve puntos y eso le costó el cargo. En su lugar fue nombrado Sebastián Eguren, que tendrá la primera gran oportunidad de dirigir en el fútbol grande de Uruguay. A los 41 años y con un perfil similar a los anteriores entrenadores del equipo, comenzará a escribir su propia historia.

"Es el desafío más importante de mi carrera", dijo Eguren este lunes durante la presentación oficial y destacó: "Hay cosas buenas que el equipo hace que nosotros vamos a mantener, vamos a intentar que el equipo busque siempre la excelencia. Para eso hay que hacer una evaluación de uno donde está y el desafío que se va a proponer”, indicó.

También dijo que va continuar con la misma filosofía de juego: “Conozco bien al equipo, lo que venía haciendo, lo que ha hecho. Más que en mejorar las falencias, nos vamos a apoyar en las cosas que ya se están haciendo bien y que creemos que hay que continuar haciendo. Hay que cambiar la energía hacia ese lado y sobre todo apoyarnos en lo bueno que está haciendo el equipo”, subrayó.